Little Istanbul in Mannheim: Nicht mal die Türken haben Bock auf Özdemir

Schon wieder verwählt? Nicht einmal drei Wochen ist es her, seit man im Südwesten die einmalige Chance hatte, mit nur einem simplen Kreuzchen sämtliche Talfahrten zu beenden, die bei der exzessiven Verblödung beginnen, bei den sozialen Geisteskrankheiten weitergehen und bei den wirtschaftlichen Insolvenzen aufhören. Alleine im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg 1.971 Firmenpleiten. Trotzdem kürte die Mehrheit von CDU- und Grünen-Wählern nun mit Cem Özdemir die wohl noch verschärfte Variante des Ex-Maoisten Winfried Kretschmann zum neuen Landesvater. Doch selbst in den tiefsten Türkenvierteln im Ländles wird nun Kritik an dem Wahlergebnis laut. ”Little Istanbul“ nennt sich der bundesweit bekannte Teil der Mannheimer Innenstadt innerhalb der Quadrate. Auch wenn es sich um ein fast geschlossen von türkischen Geschäften dominiertes Viertel handelt, ist es doch keine wirkliche Parallelgesellschaft; die hier seit Jahrzehnten ansässigen Unternehmer sind Teil Mannheims und es wohnen hier durchaus auch Deutsche. Zwischen Rhein und Neckar gibt es echte Ausländer-Ghettos, das Mannheimer “Türkenquartier” gehört nicht dazu. Trotzdem: Man liest, hört und spricht hier fast nur Türkisch und mancher Auswärtige mag sich durchaus wie ein Fremder im eigenen Land fühlen.

Das Problem auch in Mannheim ist, dass die vielfach hier integrierten und heimisch gewordenen Türken der ersten Gastarbeitergenerationen zunehmend selbst “überfremdet” und überlagert werden von der Merkel’schen Massenmigration seit 2015, die zu einer Arabisierung deutscher Innenstädte geworden ist. Während das “Stadtbild” in den Türkenquadraten der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs auch schon vor 30 Jahren türkisch war und früh zu einer folkloristisch-exotischen, fast schon touristischen Sehenswürdigkeit wurde, verwandeln sich bis vor kurzem noch mitteleuropäisch-deutsch anmutete Straßenzüge in immer mehr Städten zunehmend in veritable Hexenkessel.

Genug “Bereicherung” – auch für die Türken

Auch in Mannheim selbst: Der Mord an dem Polizisten Rouven Lahr, der 2024 im Rahmen einer Kundgebung des Islamkritikers Michael Stürzenberger von einem Afghanen getötet wurde, geschah im direkten Umfeld von “Little Istanbul”, nämlich am Mannheimer Marktplatz – doch die Wut und Empörung über diese Attacke (bei der fünf weitere Menschen angegriffen und verletzt wurden) und die dieser zugrundeliegende tödliche Toleranz der hiesigen Politik gegenüber Islamisten, Terroristen und Masseneinwanderung war unter den türkischen Anliegern mindestens ebenso groß wie unter den deutschen.

Auch als im März 2025 ein Amokfahrer durch die Mannheimer Fußgängerzone raste, wobei zwei Personen ihr Leben verloren und 14 weiter verletzt wurden, schockierte die Mannheimer Türken nicht minder als die deutsche Bevölkerung. Viele in “Little Istanbul” haben die Nase gestrichen voll vom grünen Vielfalts-Wahn: Geschäftsinhaber wie etwa ein Kebap-Betreiber berichten von der steigenden Anzahl an Schlägereien, häufigen Polizeieinsätzen, dem allgegenwärtigen Gestank von Hasch und Marihuana sowie den und propalästinensischen und auch prokurdischen Demos. Pralles multikulturelles Leben, südländische Gastfreundschaft und kulturelle Bereicherung stellt man sich irgendwie doch etwas anders vor…

Kriminalitätshochburg Mannheim

Rund 16.000 Türken leben in Mannheim. 28.000 weitere Zuwanderer haben türkische Wurzeln. Ausgerechnet dort sieht so mancher islamische Zuwanderer seit der Wahl Özdemirs seine Felle davon schwimmen. Bedeuten könnte dies: Bleibt das deutsche Geld irgendwann mal aus, dann wird auch bei den Zuwanderern vieles anderes laufen. Wohl wissend, dass man in Orten wie eben “Little Istanbul” selbst auf einem sozialen Pulverfass, wenn Revierkämpfe zwischen eingewanderten und arabischen Gruppen drohen, mit den neu eingewanderten Migranten auch mehr Kriminalität Einzug hält und die mitgebrachte “Messerkultur” um sich greift . Dass hier im Viertel „vieles falsch läuft“, weiß der Betreiber einer Dönerbude genau so, wie ihm klar ist, dass unter Özdemir „alles nur noch schlechter wird“. Und dass die Grünen noch mehr Autos aus den Innenstädten verbannen wollen, ist hier längst ebenfalls Anlass zur Sorge: „Schlecht fürs Geschäft“, klagen viele türkische Geschäftsinhaber.

Doch ds Hauptproblem ist auch aus Sicht der Türken die fehlende Sicherheit: So war die Stadt Mannheim 2025 die Kommune mit den meisten Straftaten pro 100.000 Einwohner in ganz Baden-Württemberg. Exakt 9.498 Delikte standen hier zu Buche, was mehr als doppelt so viel wie der gesamte Landesdurchschnitt von 4.543 ist. Insgesamt wurden 31.209 Verbrechen registriert, wobei Mord und Totschlag um 29,2 Prozent, Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum um 12,5 Prozent und Sexualdelikte um 10,6 Prozent nach oben gingen. In dem Grünen Cem Özdemir wird hierfür jedenfalls kein Heilsbringer gesehen. Der würde nur „viel versprechen, aber wenig halten“, sagt eine türkischstämmige Verkäuferin in einem Zeitungsladen. Stattdessen müssen selbst türkische Existenzgründer mit Abitur um ihre Unternehmen bangen: Man kommt nicht über die Runden, obwohl man ins System einzahlt und Arbeitsplätze schafft. Kosten für Benzin, Miete, Lebensmittel, Versicherungen oder Heizkosten seien kaum noch zu decken.

Soziale Explosionsgefahr liegt in der Luft

Kleiner Trost: Der deutsche Michel kennt diese Misere schon längst – und wählt trotzdem nicht besser. Im Gegenteil stellt dieses Szenario die ganze Doppelmoral der linken Politik bloß – denn die muslimischen Migranten aus überwiegend arabischen und afrikanischen Ländern fliehen angeblich vor Zuständen in ihrer Heimat, die sie postwendend hier bei uns einführen, um sich dann in ihren eigenen Fallstricken und Widersprüchen zu verheddern. Und schuld sind am Ende mal wieder alle anderen. Wenn man selbst betroffen ist, sieht vieles gleich ganz anderes aus. Statt einem dezenten Hauch von abenteuerlichem Orient liegt in Deutschland vielfach erhöhte soziale Explosionsgefahr in der Luft. Wer in “Little Istanbul” die AfD gewählt hat, müsste man jeden Einzelnen fragen; unter den älteren Türken, die längst fast alle Deutsche sind, dürften es nicht wenige sein. Dass mit dem „anatolischen Schwaben“ Cem Özdemir ein grüner Türke für mehr Rechte seiner Landsleute eintritt, dann glauben hier jedenfalls wenige.

Einst lebten Menschen aus über 100 Nationen in der Mannheimer Innenstadt, den so genannten Quadraten, wo sich auch “Little Istanbul” befindet. Mit einem Türkenviertel haben sich viele schon vor langer Zeit arrangiert, damit hat man kein Problem. Sehr wohl aber damit, dass nun allmählich die ganze Stadt von Muslimen und Neubürgern geprägt und übernommen wird. Das trifft nicht bloß auf Mannheim zu. Die Folge: Immer mehr deutsche Geschäftsleute geben auf und Einheimische ziehen weg, weil sich dem Verdrängungswettkampf nicht mehr aussetzen wollten. Aus Weltoffenheit wurde Selbstaufgabe.