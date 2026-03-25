LNG-Ultimatum an die Europäer: Trumps wohlkalkulierte Energie-Strategie

Donald Trump stellt 450 Millionen Europäern ein Ultimatum: Deal bis Donnerstag oder kein Gas Jeder normale Mensch würde jetzt bei Wladimir in Moskau anrufen… aber Brüssel wird ihre Bürger Trump zum Fraß vorwerfen. Wer Trumps Aussage das für impulsiv hält, hat nicht aufgepasst: Sie istin Wahrheit das kalkulierteste Energiespiel in der amerikanischen Geschichte. Katars LNG ist offline – force majeure. Ras Laffan wurde nach iranischen Drohnenangriffen am dritten Kriegstag abgeschaltet. 17 Prozent der weltweiten LNG-Kapazität sind für drei bis fünf Jahre ausgefallen. Russlands Pipelinegas nach Europa wurde nach der Ukraine-Krise gekappt. Norwegen ist am Limit. Die europäischen LNG-Preise sind seit der Schließung der Straße von Hormus um 35 bis 50 Prozent gestiegen.

Ein Anbieter im erforderlichen Maßstab bleibt: die USA unter Trump. Und der hat seinen EU-Botschafter dem europäischen Parlament gestern mitteilen lassen: Ratifiziert den 750-Milliarden-Dollar-Handelsdeal ohne Änderungen bis Donnerstag, den 26. März — oder ihr verliert den „bevorzugten Zugang“ zu amerikanischem LNG.

Die geopolitische Schachpartie in Echtzeit entschlüsselt

Erst am Samstagabend veröffentlichte Trump ein 48-Stunden-Ultimatum mit der Drohung, iranische Kraftwerke zu zerstören. Dieses galt nicht Iran. Das galt den Ölpreisen. Er brauchte sie hoch genug, um Europa zur Ratifizierung des LNG-Deals zu zwingen — aber nicht so hoch, dass sich amerikanische Verbraucher vor den Midterms auflehnten. Das Ultimatum trieb die Sorten Brent über 113 Dollar und WTI über 100 Dollar am Sonntag. Montagmorgen sprach Trump von „produktiven Gesprächen“ und setzte die Kraftwerksangriffe für fünf Tage aus. Das Öl brach innerhalb von Stunden um über 10 Prozent ein. WTI fiel auf 89 Dollar. Der S&P-Index stieg um 2 Billionen Dollar. Er ließ den Ölpreis steigen, um Angst zu erzeugen. Dann ließ er ihn fallen, um Erleichterung zu erzeugen. Die Angst bringt Europa zur Unterschrift. Die Erleichterung bringt amerikanische Wähler dazu, den Krieg zu verzeihen. Beide Züge dienen demselben Präsidenten. Beide erfolgten innerhalb von 36 Stunden. Beide wurden mit Social-Media-Posts vollzogen, nicht mit Raketen.

Der 750-Milliarden-Deal ist für Trump die dauerhafte Monetarisierung von Europas Energieverwundbarkeit: LNG, Öl, Zivilnuklear — alles festgeschrieben bis 2028. Die EU hatte die Ratifizierung monatelang verzögert. Drei Kriege haben jede Alternative beseitigt: Iran hat Katar entfernt, die Ukraine hat Russland entfernt, Norwegens Geologie hat Norwegen entfernt. Was bleibt, ist amerikanisches LNG. Trump verkauft kein Gas. Er verkauft die Abwesenheit von Alternativen. Die fünftägige Pause bei den Kraftwerksangriffen endet Samstag, den 28. März 2026. Das EU-Parlament stimmt Donnerstag, den 26. März ab. Europa muss die amerikanische Energieabhängigkeit zwei Tage vor einer möglichen erneuten Eskalation ratifizieren. Der Deal wird vor Ablauf des Druckmittels festgezurrt.

Trump-Doktrin in ihrer reinsten Form

Dies ist sozusagen die Trump-Doktrin in ihrer reinsten Form: Sie trennt Handel, Sicherheit, Energie und Märkte nicht voneinander. Trump bedient sie als ein einziges Instrument. Der Krieg schwächt den Iran, die Schwächung schließt die Straße von Hormus. Die Schließung treibt die Energie­preise. Die Energiepreise erschrecken Europa. Der Schrecken erzwingt den Deal. Der Deal sichert 750 Milliarden Dollar. Die Pause lässt das Öl fallen. Der Ölpreisrückgang lässt Aktien steigen. Der Aktienanstieg sichert den Midterm-Rückhalt. Jeder Zug finanziert den nächsten. Trump verwendete in der Pausenankündigung die Worte „Department of War“ — nicht „Defense„; der alte Namen von vor 1947. Ein Name, der Europa sagt: Der Mann, der euch Gas anbietet, kann am Samstag auch wieder Kraftwerke bombardieren.

Zwei Großmächte verfolgen ihre Interessen – im Vergleich konkret: Am Montag unterzeichnete Russland einen Vertrag zum Bau von Vietnams erstem Kernkraftwerk, gestern drohte Trump, Europa das Gas abzudrehen. Zwei Großmächte verkaufen Energiesicherheit an zwei verzweifelte Kontinente während desselben Krieges. Beide profitieren von der Krise. Beide festigen jahrzehntelange Abhängigkeit. Beide haben ihr Angebot auf den Moment abgestimmt, in dem der Kunde nicht ablehnen kann.

Die Meerenge hat die Alternativen geschlossen. Das Ultimatum hat die Angst erzeugt. Die Pause hat die Erleichterung erzeugt. Der Deal monetarisiert beides. Donnerstag ist Zahltag.