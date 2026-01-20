LNG: Vom Freiheitsgas zur moralischen Waffe

Robert Habeck war der grüne Ampel-Mann, der Deutschland mit einem Federstrich zum LNG-Land machte. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde Flüssigerdgas aus den USA zum politischen Allheilmittel: Terminals in Rekordzeit, Notstandsrhetorik, „nationale Aufgabe“. Habeck reiste mehrfach in die Vereinigten Staaten, verhandelte Lieferverträge, stellte das neue Gasregime als pragmatische Brücke in eine grüne Zukunft dar. Kritiker aus den eigenen Reihen, Umweltverbände und Bürgerinitiativen – man denke an Rügen, wo sich Gemeinden, Verbände und natürlich die Tourismusbranche massiv gegen das Terminal Mukran wehrten – wurden als “Besitzstandswahrer” und „Klimaschutz-Blockierer“ herabgewürdigt. Die Botschaft der Grünen lautete in etwa: “Ja, Fracking-Gas aus Texas ist klimapolitisch unschön – aber es sichert unsere Freiheit!”

Gestern nun forderte die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge im ZDF-Morgenmagazin, man müsse im Konflikt um US-Besitzansprüche auf Grönland „auch den Stopp von Energieimporten aus den USA in Betracht ziehen“. Die Abhängigkeit von US-LNG sei wirtschafts- und energiepolitisch gefährlich. Hört, hört – auf einmal! Was gestern noch als „Brücke“ verkauft wurde, ist heute also plötzlich sicherheitspolitischer Risikofaktor; was eben noch alternativlos war, soll nun – aus moralischer Empörung über amerikanische Großmachtphantasien – zur Dispositionsmasse werden. Aus der Notlösung wird ein Hebel geopolitischer Gesinnungspolitik. Dieser Widerspruch ist nicht nur peinlich; er ist höchst aufschlussreich. Denn Deutschland hat sich, unter Habecks verheerender wirtschaftspolitischer Regie, in eine massive Abhängigkeit vom US-LNG hineinmanövriert. Bereits 2023 stammten rund 70 Prozent des nach Deutschland importierten Flüssigerdgases aus US-Fracking, insgesamt 7,1 Milliarden Kubikmeter; das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) beschreibt US-LNG inzwischen als „zentralen Bestandteil der deutschen Gasversorgung“. Dieser Kurs wurde gegen erheblichen Widerstand durchgesetzt: auf Kosten sensibler Küstenräume, wie die Proteste und Verfahren rund um Wilhelmshaven und Rügen belegen – und gegen alle Warnungen vor neuen Abhängigkeiten.

Klimarhetorik ohne physische Basis

Nun schlägt Dröge den großen Bogen: Weil Washington sich in Grönland imperial aufführt, solle Europa die eigene Energieabhängigkeit politisch als Druckmittel nutzen. Gleichzeitig drohen die USA und Katar ihrerseits mit einem LNG-Stopp, sollte die EU ihre neuen Nachhaltigkeitsregeln („Corporate Sustainability Due Diligence“) zu strikt durchsetzen – eine „fundamentale Gefahr“ für die europäische Wirtschaftskraft, wie die Energieminister beider Länder warnen. Mit anderen Worten: Die Grünen haben zwar aus dem russischen Gasfiasko gelernt – aber dasselbe Modell nun an den Golf und in die USA verlagert. Die Drohkulisse läuft in beide Richtungen; es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, das niemand mehr steuert, sondern nur noch moralisch kommentiert. Hier offenbart sich das Kernproblem grüner Politik: Sie verwechselt Haltung mit Strategie. Habeck inszenierte den radikalen Schwenk auf US-Frackinggas als historischen Kraftakt, als “solidarische” Antwort auf Putins Angriffskrieg. Die strukturelle Entscheidung – vorschneller Atomausstieg, gleichzeitige Zerstörung der heimischen Kohle- und Nuklearbasis, dann das hektische Stopfen der Lücke mit importierten Fossilen – blieb ideologisch unangetastet.

Dröge wiederum inszeniert das Ergebnis dieser Politik als neue moralische Herausforde-rung: Jetzt gelte es, „gefährliche Abhängigkeiten“ abzubauen, notfalls durch Verzicht auf US-Energie, während die physische Infrastruktur gerade erst milliardenschwer ausgebaut wurde. Die Abfolge ist grotesk: Zuerst zerstört man in einem historischen Kraftakt die fast CO2-freie Kernenergie im Inland. Dann ersetzt man russisches Pipelinegas durch LNG-Terminals, die ausgerechnet jenes Frackinggas importieren, das man früher als ökologisches Schreckbild bekämpft hat – inklusive massiver Eingriffe in Küstenökosysteme und massiver Kosten für Steuerzahler und Industrie. Und nun, da diese neue Struktur steht, wird sie im Namen tagesaktueller moralischer Gesten gegen Washington zur Disposition gestellt. Die langfristigen Lieferverträge, die Greenpeace und der Abmahnverein “Deutsche Umwelthilfe” bereits als „fossile Sackgasse“ kritisieren, sollen plötzlich aus Gründen der „Abhängigkeit“ in Frage gestellt werden, obwohl sie gerade erst Missmanagement und Versorgungslücken überdecken.

Die grüne Schizophrenie der Verantwortung

Hinzu kommt: Selbst die USA haben zwischenzeitlich mit Moratorien und Genehmigungsstopps für neue LNG-Projekte experimentiert. Die Bundesregierung hat also ausgerechnet auf eine Quelle gesetzt, deren politischer Output alles ist, nur nicht verlässlich. Doch statt diese Fehlkalkulation zuzugeben und die einzig logische Konsequenz zu ziehen – eine Renaissance von Kernkraft, heimischer Förderung und technologischer Diversifikation –, wird die Lage erneut moralisiert. Plötzlich dienen US-Ansprüche auf Grönland als Anlass, über einen Lieferstopp nachzudenken. Dass damit ausgerechnet die deutsche Industrie in Geiselhaft genommen wird, während schon jetzt Standortschließungen und Produktionsverlagerungen mit den Energiepreisen begründet werden, fällt wohl unter „Kollateralschaden“. Die LNG-Episode offenbart die innere Schizophrenie grüner Realpolitik. Auf der einen Seite der Habeck-Flügel, der sich als Notverwalter eigener Illusionen begriff: Erst führen wir das Land in eine strukturelle Unterversorgung und versuchen nun, mit LNG-Brücken, Terminals, Subventionen und Notfallverordnungen den Zusammenbruch zu verhindern. Auf der anderen Seite der Dröge-Flügel, der zur reinen Lehre zurückwill: Weg von allem Fossilen, weg von „Abhängigkeiten“, hin zu einer moralisch sauberen, erneuerbaren Zukunft.

Beide leben von derselben irrigen Grundannahme: Dass sich die physische Basis einer Industriegesellschaft politikgestützt schneller umbauen ließe, als Netze, Speicher, Kraftwerke und globaler Wettbewerb es erlauben. Die Rollen sind klar verteilt: Habeck spielte den Feuerwehrmann bei einem Brand, die seine Partei mit angezündet hatte. Dröge spielt die Gewissensinstanz, die dem Feuerwehrmann die Löschmittel madig macht.

Für einen konservativen Blick ist die Sache indes klar: Energiepolitik ist keine Bühne für Tugendproben, sondern der Kern staatlicher Verantwortung. Wer ein hochindustrialisiertes Land gleichzeitig aus Kernenergie und aus russischem Gas herausführt, ohne zuvor für robuste Alternativen gesorgt zu haben, handelt nicht mutig, sondern fahrlässig. Wer anschließend die dadurch notwendig gewordenen LNG-Importe aus den USA als „gefährliche Abhängigkeit“ brandmarkt und mit politischen Strafaktionen verknüpfen möchte, setzt das Vertrauen in die Planbarkeit deutscher Politik aufs Spiel. Und wer dies dann alles noch unter dem Banner „Klimaschutz“ verkauft, obwohl Fracking-LNG aus Amerika dem Klima mindestens so sehr schadet wie das verdrängte Pipelinegas, betreibt moralische Selbstvergewisserung auf Kosten von Vernunft und Wohlstand.

Vom Moralstaat zum Energie-Staat

Der Fall Habeck/Dröge zeigt exemplarisch, wie weit sich die politische Klasse von der Realität der eigenen Entscheidungen entfernt hat. Man spielt und simuliert Geopolitik mit Lieferverträgen, während mittelständische Betriebe ihre Gasrechnungen nicht mehr zahlen können. Man spricht von „Abhängigkeiten“, die man mutig „überwinden“ müsse, nachdem man zuvor alle alternativen heimischen Optionen vernichtet hat. Man feiert sich fürs Tempo bei LNG-Terminals, um diese wenige Jahre später gegenüber dem wichtigsten Lieferanten politisch in Frage zu stellen. Dieses Hin und Her ist kein Ausrutscher. Es ist Ausdruck eines tieferliegenden Problems: Energiepolitik wird in dieser grünideologischen Republik schon lange nicht mehr technisch, wirtschaftlich und strategisch gedacht, sondern moralisch erzählt.

Ein konstruktiver Gegenentwurf würde genau dort ansetzen, wo die Grünen – und die weiterhin in ihrem Geiste handelnden Regierenden– sich weigern hinzusehen: Bei der schlichten Frage nach Stabilität, Bezahlbarkeit und Souveränität. Er würde nüchtern feststellen, dass Deutschlands Energieversorgung nur dann freiheitlich und krisenfest sein kann, wenn sie auf einem diversifizierten Mix beruht – inklusive moderner Kerntechnik und unter realistischer Bewertung heimischer Ressourcen. Und er würde festhalten, dass es sich ein Land, das seine Industrie erhalten (mittlerweile treffender: retten) will, nicht leisten kann, in immer neue Abhängigkeiten hineinzustolpern, nur um sich dann mit großen Worten von ihnen zu „emanzipieren“. Habecks LNG-Strategie und Dröges Ruf nach einem möglichen Stopp der US-Energieimporte sind zwei Kapitel derselben Geschichte: Der Geschichte einer Politik, die ihre eigenen Irrtümer moralisch überdeckt, statt sie zu korrigieren. Wer aus dieser Geschichte lernen will, muss nicht noch grüner werden – sondern endlich erwachsen.