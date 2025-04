Löst Migration die Probleme des Fachkräftemangels und demographischen Wandels?

Zu den häufigsten Argumente der Befürworter einer fortgesetzten Einwanderung nach Deutschland gehören die Thesen, nur durch Migration könne den Problemen des angeblichen Fachkräftemangels und den Herausforderungen des demographischen Wandels durch Geburtenrückgang begegnet werden. Doch trifft dies wirklich zu? Vieles spricht eher für das Gegenteil: Betrachtet man den Einfluss von Migration auf den Fachkräftemangel und die damit verbundenen Kosten in Deutschland genauer, ergibt sich ein anderes Bild.

Der vorliegende Beitrag untersucht die gegenteilige These, dass Migration den Bedarf an qualifizierten Fachkräften nicht nur nicht deckt, sondern diesen sogar verschärft – und zwar insbesondere durch den zusätzlichen Bedarf, den Migranten selbst benötigen. Basierend auf einer Analyse dieses Bedarfs und der damit einhergehenden Kosten wird aufgezeigt, dass der Großteil der erforderlichen Fachkräfte aus der einheimischen Bevölkerung gestellt werden muss – was erhebliche finanzielle und strukturelle Herausforderungen mit sich bringt. Der Bericht berücksichtigt dabei die aktuelle Situation mit etwa 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, von denen derzeit – Stand April 2025 – 4,5 Millionen auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.

Ausgangslage und Methodik

Die Analyse basiert auf der Annahme, dass für jede Million Migranten ein zusätzlicher Bedarf von 111.500 Fachkräften entsteht, die in verschiedenen Berufsgruppen tätig sind – von Ärzten über Pflegekräfte bis hin zu Richtern und Busfahrern. Diese Zahl wurde aus einer detaillierten Liste anhand offizieller statistischer Daten abgeleitet, die den Bedarf an Fachkräften proportional zur einheimischen Bevölkerung (84 Millionen) schätzt. Es wird weiterhin angenommen, dass Migranten – insbesondere die 4,5 Millionen alimentierten – diesen Bedarf nicht selbst decken können, da sie entweder keine oder nur unzureichende Qualifikationen mitbringen. Selbst bei den 15,5 Millionen nicht von staatlichen Transferleistungen abhängigen Migranten wird ein minimaler Beitrag – knapp 5 Prozent, rund 775.000 Personen) in einfachen Berufen wie Baugewerbe oder Pflege angenommen, während hochqualifizierte Positionen fast ausschließlich von Einheimischen besetzt werden müssen.

Die nachfolgende tabellarische Kostenberechnung umfasst Gehälter, Sozialabgaben (inklusive dem Arbeitgeberanteil von 21 Prozent) und berufsspezifische Arbeitsplatzkosten wie beispielsweise Büros, Krankenhausinfrastruktur und Fahrzeuge), die je nach Beruf variieren. Es werden ausschließlich die Kosten für die durch Migranten gebundenen einheimischen Fachkräfte berücksichtigt; nicht die direkten Alimentationskosten der Migranten selbst. Für 1 Million Migranten ergeben sich, je nach Fachkräftebedarf und Berufsgruppen, folgender Bedarf und entsprechende Kosten:

In Summe bedeutet dies einen Gesamtbedarf an Fachkräften, die nur für die Unterbringung und Versorgung pro 1 Million aufgenommener Migranten zusätzlich benötigt werden, von 111.500 Vollzeitstellen. Die dafür zu veranschlagenden Gesamtkosten liegen bei 6,68 Milliarden Euro – wie gesagt jährlich und pro 1 Million aufgenommener Migranten..

Bei 4,5 Millionen derzeit alimentierten Migranten ist also ein Fachkräftebedarf von 501.750 Fachkräften anzusetzen (111.500 mal 4,5), mit entsprechenden Kosten für diese Fachkräfte in Höhe von 30,06 Milliarden Euro pro Jahr. (6,68 Milliarden Euro mal 4,5). Pro Migrant und Jahr ergeben sich also alleine hierdurch 6.680 Euro (30,06 Milliarden Euro geteilt durch 4,5 Millionen). Rechnet man diese Zahlen auf 20 Millionen Migranten gesamt hoch, so sieht die Rechnung noch dramatischer aus:

Fachkräftebedarf: 111.500 mal 20 = 2,23 Millionen Fachkräfte

Bruttokosten: 6,68 Milliarden Euro mal 20 = 133,68 Milliarden Euro pro Jahr

Eigener Beitrag der Migranten: 775.000 mal 50.000 Euro = 38,75 Milliarden Euro pro Jahr (unter zugrundelegung einfacher Berufe)

Externer Bedarf – netto: 2,23 Millionen abzüglich 775.000 = 1,455 Millionen Fachkräfte

Externe Kosten – netto: 133,68 Milliarden Euro abzüglich 38,75 Milliarden Euro = 94,93 Milliarden Euro pro Jahr

Anteilige Kosten pro Migrant: 94,93 Milliarden Euro durch 20 Millionen = 4.746,50 pro Migrant und Jahr

Qualifikation und Beitrag der Migranten

Die vorstehende Analyse zeigt, dass Migranten – insbesondere die 4,5 Millionen alimentierten – den Fachkräftebedarf nicht decken können. Selbst bei den 15,5 Millionen nicht-alimentierten Migranten ist der Beitrag begrenzt. Hochqualifizierte Berufe wie Richter, Ärzte oder Lehrer erfordern langjährige Ausbildung, Sprachkenntnisse und oft die deutsche Staatsbürgerschaft, was für die meisten Migranten unerreichbar bleibt. Selbst nach längerer Aufenthaltsdauer fehlt vielen die schulische Grundlage. Der geschätzte Beitrag von 775.000 Migranten beschränkt sich auf Berufe mit niedriger Einstiegshürde, während der Großteil des Bedarfs – etwa 65 Prozent – von der einheimischen Bevölkerung gestellt werden muss.

Der zusätzliche Bedarf von 1,455 Millionen Fachkräften für 20 Millionen angenommene Migranten verschärft also den bestehenden Mangel in Deutschland (geschätzte 400.000 bis 700.000 offene Stellen, allerdings Stand 2023). Das hat auch für die Infrastruktur folgen: Neben Fachkräften fehlen pro 1 Million Migranten 400.000 Wohnungen und 6.000 Krankenhausbetten, was weitere Kosten verursacht, die in diesem Beitrag allerdings nicht berechnet und berücksichtigt werden sollen. Doch auch so ist die finanzielle Belastung enorm: Die Kosten von 94,93 Milliarden Euro pro Jahr für die durch 20 Millionen Migranten gebundenen Fachkräfte entsprechen etwa 2 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts (2025 geschätzte 4,5 Billionen Euro) und sind eine erhebliche Belastung für den Staatshaushalt.

Die Bevölkerung muss den Mehrbedarf tragen

Migration – jedenfalls die Art von Migration, die für Deutschland prägend ist – löst den Fachkräftemangel in Deutschland somit nicht, sondern verschärft ihn, da Migranten selbst einen erheblichen Bedarf an Fachkräften erzeugen, den sie größtenteils nicht decken können. Alleine nur die in diesem Beitrag aufgeschlüsselten Kosten, verdeutlichen die Dimension der Herausforderung. Angesichts des oft niedrigen Bildungsstands vieler Migranten ist eine Qualifikation für anspruchsvolle Berufe in absehbarer Zeit nur für einen geringen Anteil realistisch, sodass die einheimische Bevölkerung den zusätzlichen Bedarf weitgehend tragen muss – eine Belastung, die das System über Jahre hinweg erheblich strapaziert.

Dabei machen diese Kosten nur einen geringen Anteil der Gesamtausgaben aus, die durch Migration entstehen, denn die umfassende Versorgung der 4,5 Millionen alimentierten Migranten – etwa durch einen erheblich gesteigerten Wohnungsbau – und zusätzliche gesellschaftspolitische Herausforderungen verursachen noch weitaus höhere Belastungen. Angesichts des niedrigen Bildungsstands vieler Migranten und ihrer Kinder wird die derzeitige Migration die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung eher bremsen und die demographischen Probleme Deutschlands definitiv nicht lösen. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass durchaus eine erhebliche Zahl von Migranten die hier dargestellten Anforderungen erfüllt. Doch reicht deren Anteil eben bei weitem nicht aus, um die strukturellen Probleme zu kompensieren.