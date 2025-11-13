Ludwigshafen und der schleichende BASF-Wegzug: Das Ende einer Wohlstands-Ära

Während der Kanzler in Belem grüne Tropenromantikpredigt und Milliarden verspricht, die er gar nicht hat, korrigieren die Wirtschaftsweisen schon wieder das Wachstum nach unten. Statt 1,3 Prozent bleiben ganze 0,9 Prozent, wovon 0,3 Prozent allein durch Feiertage auf Wochenenden zustande kommen. Ein viertes Rezessionsjahr steht bevor – bei 174 Milliarden Euro neuen Schulden und einem Kanzler, der ernsthaft glaubt, Wirtschaftspolitik sei vor allem ein PR-Format: Die Wirtschaft ist nicht das Problem, sagt Merz. Richtig, das Problem ist die Politik!

Denn während hierzulande über Regenwald, CO2-Budgets und BlackRock-Renditen gestritten wird, handelt die Industrie längst: Die BASF hat begonnen, ihr neues Verbundwerk im südchinesischen Zhanjiang hochzufahren. 8,7 Milliarden Euro Investitionen sin des offiziell – im Endeffekt wohl eher 20 Milliarden, wenn alles steht. Es wird erstmal nur das drittgrößte BASF-Werk weltweit sein, nach Ludwigshafen und Antwerpen – aber das erste dieser Größe, das eben nicht mehr in Europa steht. Und das ist kein Zufall, sondern Kalkül. Denn die neue Produktionsstätte in China ist keine Außenstelle; es ist die Zukunft. In Zhanjiang wird produziert – nicht palavert. Dort gibt es alles, woran es in Deutschland mangelt: bezahlbare Energie, Rohstoffe, rasche Genehmigungen und Arbeitskräfte, die tatsächlich arbeiten wollen. Kein Baustopp, kein Homeoffice, keine moralischen Vorlesungen vor der Frühschicht! Dort zählen Effizienz, nicht Befindlichkeit.

Schicksal längst besiegelt

Ludwigshafen dagegen ist Geschichte. Noch läuft dort der Betrieb – aber es ist die Verwaltung eines allmählichen Rückzugs. Wenn Zhanjiang erst einmal auf Volllast fährt, werden logischerweise Aufträge aus “Hochkosten-Werken” (wie eben vor allem am Stammsitz) zunehmend in das Niedrigkostenwerk nach China verlagert. Ludwigshafen bleibt übrig für die Resteverwertung. Man wird das natürlich nicht offen sagen und schon gar nicht verkünden;

das wäre schlecht für die Aktie. Doch betriebswirtschaftlich ist das Schicksal längst besiegelt. Denn Produktion wandert immer dorthin, wo sie sich rechnet. Und rechnet sie sich noch in Deutschland, mit sechsmal so hohen Energiepreisen, mit Genehmigungsverfahren, die Jahre dauern, mit Arbeitszeiten, die nur im Tarifvertrag, aber nicht in der Realität flexibel sind? Nein.

Die Eigentümer wissen das. Die Aktionäre wissen das. Und sie freuen sich: Es winken durch die Verlagerung ins industriefreundliche Ausland höhere Renditen, geringere Kosten, ein wachsender Absatzmarkt. Das Kapital hat längst seine neuen Standorte gefunden. Deutschland gehört nicht mehr dazu. Zurück bleiben die, die nichts verlagern können: Die Arbeiter, die Familien, die Städte, deren Wohlstand “am Schornstein hängt”, wie man früher sagte.

Sie zahlen den Preis für eine Politik, die glaubt, man könne Industriepolitik durch wohlklingende Absichtserklärungen ersetzen. Doch in der globalen Realität gilt nur ein Gesetz: Wer zu teuer produziert, verliert. Wer nicht mehr wettbewerbsfähig ist, ist erledigt. Ludwigshafen wird verschwinden, Antwerpen wird folgen: Europa wird zu einem großflächigen Museumspark der Industriegeschichte. Und wenn in Zhanjiang die Schornsteine dampfen, wird man sich in Deutschland trösten: „Es war doch nur ein Standortwechsel!“ In der Tat: Der Standortwechsel ins 21. Jahrhundert. Nur leider ohne uns.