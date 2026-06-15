Lüge, politische Kommunikation und Vertrauensverlust in der Demokratie

Eine Lüge wird klassisch als eine Aussage verstanden, bei der eine Person wissentlich etwas Falsches behauptet, um bei anderen einen bewusst falschen Eindruck zu erzeugen. Entscheidend ist dabei nicht nur, dass eine Aussage objektiv unzutreffend ist, sondern dass der Sprecher zum Zeitpunkt der Äußerung weiß oder billigend in Kauf nimmt, dass sie nicht der Wahrheit entspricht, und dennoch so handelt, als sei sie wahr. Im politischen Raum ist diese Definition jedoch schwer anwendbar, weil politische Aussagen selten rein faktische Behauptungen sind. Sie sind häufig Zielbeschreibungen, Absichtserklärungen oder strategische Positionierungen. Dadurch entsteht eine Grauzone zwischen klarer Lüge, politischer Zuspitzung und später nicht vollständig umgesetzter Politik. In der modernen deutschen Demokratie lassen sich Parteien grob in politische Lager einteilen. Auch wenn diese Einteilung nicht mathematisch exakt ist, dient sie vielen Bürgern als Orientierung, um politische Grundrichtungen zu verstehen. Wenn sich ein Spitzenpolitiker im Wahlkampf klar einer bestimmten politischen Richtung zuordnet und sehr eindeutige Aussagen trifft, entsteht bei den Wählern eine entsprechende Erwartungshaltung.

Besonders deutlich wird dies bei Aussagen, die ausdrücklich als persönliche Selbstverpflichtung formuliert werden. Am 23. Januar 2025 erklärte Friedrich Merz im Rahmen der Vorstellung seines “Fünf-Punkte-Plans” zur Migrationspolitik: „Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur: Ich gehe keinen anderen. Wer den Weg mit mir gehen will, muss sich nach diesen fünf Punkten richten. Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich.“ Diese Aussage ist bemerkenswert, weil sie nicht als allgemeiner Wunsch oder als langfristige Zielsetzung formuliert wurde. Sie enthält einen konkreten Zeitpunkt, eine konkrete Maßnahme und eine ausdrückliche Ablehnung von Kompromissen. Darüber hinaus wird erklärt, dass es gleichgültig sei, wer diesen Weg politisch mitgeht, während gleichzeitig betont wird, keinen anderen Weg gehen zu wollen.

Lücke zwischen Sprache und Handeln

Viele Bürger werden eine solche Aussage als eindeutige Selbstbindung verstehen. Andere werden darin lediglich eine politische Positionierung im Wahlkampf sehen. Unabhängig von der jeweiligen Bewertung stellt sich jedoch eine naheliegende Frage: Wie soll der durchschnittliche Wähler eine derart formulierte Erklärung anders als als eine eindeutige Zusage und Verpflichtung auffassen? Wenn ein Politiker erklärt, dass ihm gleichgültig sei, wer einen bestimmten politischen Weg mitgeht, dass Kompromisse ausgeschlossen seien und dass er keinen anderen Weg gehen werde – welche Erwartungen darf der Bürger daraus ableiten? Und wenn sich die spätere politische Praxis dann von einer solchen Ankündigung deutlich unterscheidet, welche Schlussfolgerung liegt dann näher: Hat sich die politische Realität unerwartet verändert, oder war die ursprüngliche Aussage von Anfang an gar nicht so verbindlich gemeint, wie sie von vielen Menschen verstanden wurde?

Genau an diesem Punkt beginnt das eigentliche Vertrauensproblem moderner Demokratien. Juristen unterscheiden zwischen einer nachweisbaren Lüge, einem gebrochenen Versprechen und einer politischen Kursänderung. Der durchschnittliche Bürger trifft diese Unterscheidungen häufig nicht in derselben Weise. Er beurteilt politische Aussagen in erster Linie nach ihrem Inhalt und nach ihren Ergebnissen. Wenn sehr eindeutige Aussagen regelmäßig nicht zu den angekündigten Ergebnissen führen, entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass zwischen politischer Sprache und politischem Handeln eine Lücke besteht. Je größer diese Lücke wird, desto stärker wächst das Misstrauen gegenüber politischen Akteuren und Institutionen. Aus dieser Perspektive stellt sich weniger die juristische Frage, ob eine Lüge im engeren Sinne nachweisbar ist. Vielmehr stellt sich die politische Frage, wie weit sich öffentliche Aussagen und tatsächliches Handeln voneinander entfernen dürfen, bevor ein erheblicher Teil der Bevölkerung das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit politischer Versprechen verliert.