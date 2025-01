Lügender Schleimer? Warum Zuckerberg wirklich „zurück zur Meinungsfreiheit” will

Meta-Chef Mark Zuckerberg kündigte in einem Statement die Abschaffung der Zensur auf seinen Plattformen (“Fratzenbuch”, Instagram & Co.), und damit die Trennung von den sogenannten “Fact Checkers” an. Der Druck, den die Biden-Harris-Regierung und deren Handlanger wie etwa das FBI auf seine Unternehmen ausgeübt hätten, seien der Grund für die Zensur konservativer Beiträge gewesen, erklärte er vor der Kamera. Dabei handelt es sich allerdings um eine glatte Lüge, mit der Zuckerberg dreist versucht, die linksgrün-versiffte, prokommunistische Grundhaltung seines Unternehmens zu verschleiern.

Denn schon lange vor Biden-Harris, zu Beginn von Trumps erster Amtszeit und sogar davor, lief die Zensurmaschinerie auf Facebook auf Hochtouren. Alles, was einigermaßen nach Pro-Trump oder konservativ roch, wurde damals gelöscht oder unterdrückt – und zwar ohne jeglichen Druck von der Regierung. Nicht zu vergessen, dass Zuckerberg selbst 485 Millionen US-Dollar locker machte, um Wahlhelfer der “DemocRats” in den Swing States zu finanzieren, um dort die Machtübernahme der US-Sozen sicherzustellen.

Zwei taktische Gründe ausschlaggebend

Und jetzt kommt er plötzlich „geläutert“ daher und präsentiert sich als Verfechter der Meinungsfreiheit? Tatsächlich treiben Zuckerberg nur zwei Dinge zu diesem Schritt: Erstens hat er Angst, Nutzer und damit Werbeeinnahmen an Twitter/X zu verlieren. Und zweitens hat Trump sämtlichen Social Media Plattformen unverhohlen gedroht, dass sie den Schutz, den sie durch Artikel 230 des Communication Decency Act genießen, verlieren werden, sollten sie ihren Nutzern das Recht auf freie Meinungsäusserung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz verweigern oder einschränken. Dieser Paragraph bewahrte die Plattformen bisher vor Zivilklagen wegen Äußerungen ihrer Nutzer.

Nachdem klar war, dass Trump die Wahl gewonnen hat, machte sich Zuckerberg als einer der Ersten einer ganzen Reihe Millionäre und Milliardäre auf die Socken nach Mar-a-Lago, um einen Scheck über eine Million US-Dollar als Spende für die Festivitäten zu Trumps Amtseinführung abzuliefern – und dabei eine gigantische Schleimspur zu hinterlassen. Es zeigt sich also: Mit „Zeitenwende“ haben sein plötzliches „Zurück zur Meinungsfreiheit!“ und seine verlogene Wandlung nur insofern etwas zu tun, als dass er lediglich um seine ökonomischen Interessen bangt. Mark Zuckerberg ist und bleibt ein Salon-Kommunist!

Der aus Zwickau stammende Autor lebt sein fast 20 Jahren im US-Bundesstaat Texas und betreibt auf Telegram als @Tom_Texas den Kanal “Inside USA” sowie im Netz’seinen persönlichen Blog.