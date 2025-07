„Lügenkanzler“ gab es immer, aber gegen Merz waren sie alle Amateure

In Deutschland, dem Land der Orwellschen Sprachklitterung, werden von einer hegemonialen verlotterten Linksschickerie nach Belieben Begriffe verbogen oder verboten, sprich: entweder mit völlig neuen Inhalten gefüllt oder kriminalisiert. Letzteres betrifft tendenziell jede Vokabel, die der ehrlichen Beschreibung des galoppierenden Wahnsinns in diesem Land dient. So darf die AfD im Bundestag das Wort ”Parteienkartell” nicht mehr beschreiben, der Ruf nach “Remigration” (noch unter Gerhard Schröder ein rein verwaltungsrechtlicher Begriff) reicht zur Erwähnung im Verfassungsschutzbericht und es gibt Bestrebungen, das Wort „Clankriminalität” zu verbannen.

Seit gestern ist nun auch das Wort “Lügenkanzler” – ein objektiver, rein deskriptiver Befund für den Charakter von Friedrich Merz – in den Bannstrahl geraten. Bei der gestrigen Generaldebatte im Bundestag hatte AfD-Chefin Alice Weidel den Kanzler in unerbittlicher Klarheit als das bezeichnet, was er ist, und wörtlich von ihm gesprochen als „Lügenkanzler, dessen gebrochene Wahlversprechen ganze Kataloge füllen“. Dies reichte bereits wieder für die Empörungsorgie der üblichen Verdächtigen. Vertreter von Regierungsfraktionen und linksgrüne Politiker behaupteten, das Wort zeige die “Demokratieverachtung” und Radikalisierung der AfD.

An Lächerlichkeit nicht zu überbieten

Ärgerlicherweise erhielten diese üblichen Verdächtigen Rückendeckung nicht nur von linken Mainstreammedien, sondern auch von denen, die scheinbar noch eine gesunde Distanzierung zur Politik der Blockparteiem in diesem Land üben. „Wer so spricht, will sich nicht mäßigen“, schrie gar die „Welt“, wo die Blattlinie gestern überdeutlich darauf ausgerichtet war, Merz zu verteidigen. „Was die AfD demonstriert, ist eine Missachtung der politischen Kultur, des Respekts, der Achtung von demokratischen Institutionen. Der Gegensatz zur sachorientierten Rede des Kanzlers hätte nicht größer sein können“, flötete die Kommentatorin.

Merz‘ Bemühen, “mit Zuversicht und Mut auf das Land zu schauen, wird den Vertrauensverlust vieler Bürger nicht sofort beheben – aber in einer medialen Gesellschaft, die ständig zur Schwarzmalerei neigt, sind solche Töne des Aufbruchs aller Ehren wert“, hieß es weiter. Und eine zweite Lobhudelei für Merz trug den Titel: „Dann pariert der Kanzler kühl die wüsten AfD-Attacken“, und in einer dritten wurde gar verkündet: „Ein neuer Merz – Aus dem HB-Männchen ist jetzt ein Staatsmann geworden“. Beim Axel-Springer-Verlag tut man offensichtlich alles, um den Kanzler zu stützen und zum Großstaatsmann Churchill`schen Formats aufzublasen, was an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Als Vorwand muss dafür Weidels „Lügenkanzler“-Vorwurf herhalten.

Begriff nichts Neues

Allerorten wird nun so getan, als handele es sich bei dem Wort um eine ungeheuerliche verbale Grenzüberschreitung; dabei zeigen die Protokolle des Bundestages, dass der Begriff seit Jahrzenten in der politischen Auseinandersetzung benutzt wird. Schon 1959 bezeichnete der SPD-Abgeordnete Karl Mommer Bundeskanzler Konrad Adenauer als „Lügenkanzler“, 1986 tat der Abgeordnete Ottmar Schreiner, ebenfalls SPD, das gleiche mit Helmut Kohl, der sich den Vorwurf 1991 noch einmal vom Grünen-Abgeordneten Konrad Weiß anhören musste, 2001 nannte der CSU-Abgeordnete Joseph Hollerith Gerhard Schröder ebenfalls „Lügenkanzler“ – und erst vor einer Woche wurde Merz vom Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch als solcher tituliert – und das alles stets im Bundestag.

Genauso wie auch bei Weidel gestern – bloß wird nur bei ihr natürlich so getan, als habe sie eine Grenze des Anstands überschritten und einen Eklat versursacht, obwohl die Bezeichnung noch auf keinen Kanzler in einem auch nur annähernd ähnlichen Ausmaß zutraf wie auf Merz. Ein weiterer Beweis dafür, wie hier Dinge, die immer schon völlig normal waren, im Fall der AfD urplötzlich skandalisiert werden, nur weil sie von den vermaledeiten “gesichert Rechtsextremen” – Gegenstand der größten psychedelischen Polit-Projektion seit der Dolchstoßelegende – kommen.

In der Öffentlichkeit sieht man die Dinge jedoch offenbar eher wie Weidel: Merz dümpelt bei armseligen Zustimmungswerten dahin und ist schon jetzt unbeliebter als Angela Merkel in ihrer politischen Endphase. Nur ganze 35 Prozent sind mit seiner Amtsführung zufrieden – und das bereits nach gerade einmal zwei Monaten. Die mediale Gesundbeterei funktioniert also offenbar so gar nicht und die Bezeichnung „Lügenkanzler“ dürften die meisten Deutschen insgeheim als das erkennen, was sie ist: Eine Tatsachenfeststellung.