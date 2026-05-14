BRDigung: In einer beispiellosen Demonstration moralischer Standhaftigkeit prüft das Bundeswirtschaftsministerium derzeit ein Importverbot für osteuropäisch-russische Luftmassen. Kritiker hatten zuvor moniert, dass die aktuelle Wetterlage dazu führe, dass unschuldige EU-Bürger ungefragt Moleküle inhalieren, die Partikel russischen Öl oder Gas enthalten. Auch sei nicht zu unterschätzen, dass sie bereits die Lungenflügel von Kreml-Strategen passiert haben könnten. Da lauert Ansteckungsgefahr.

Experten haben gewarnt, dass unsere Windräder bei Ostwind wie riesige Staubsauger fungieren, die das russische Gasgemisch aktiv und mit hoher Effizienz in das Bundesgebiet saugen. Die ukrainischen Luftfilteranlagen, die von der EU-bezahlt wurden, sind inzwischen löchrig. Mit einem neuen Hilfspaket in Milliardenhöhe, sollen neue Luft-Wärme-Filteranlagen beschafft werden, um Moskau mal richtig einzuheizen. Zur Unterstützung liegt besonderes Augenmerk auf der deutschen Windkraft-Infrastruktur.

„Wir können nicht zulassen, dass unsere ökologische Vorzeigetechnologie zum Handlanger Moskaus wird“, erklärte die Bundesnetzagentur.

Die Windrad-Wende: „Rückwärtsgang für die Freiheit“

Die Regierung prüft mehrere Sofortmaßnahmen; darunter ist ein “Ost-Stopp”: Sobald die Wetterfahne nach Westen zeigt, werden sämtliche Windparks der Republik zwangsabgeschaltet. Ein Weiterdrehen der Rotoren würde den Tatbestand der „Beihilfe zum illegalen Partikelimport“ erfüllen. Eine andere Option wäre der “Umkehr-Modus“: In bilateralen Gesprächen mit Frankreich wird geprüft, ob Windräder mittels französischem Atomstrom auch rückwärts betrieben werden können. Ziel ist es, den Ostwind mit einem künstlichen West-Gegenwind einfach wieder über die Grenze zurückzupusten.

Ebenso kommt eine Ostwind-Abgabe in Betracht: Der gestiegene Strompreis um den Faktor 10 ist verfassungskonform, so die Bundesnetzagentur, daher wird diese Abgabe zur Gegenfinanzierung neue geschaffen. Und schließlich ist da noch das Entlastungspaket: Der Bürger wird für zwei Monate mit 0,017 Cent auf je 100 kWh beim Strompreis entlastet. Der Vermieter kann sich entscheiden, den Strompreis für den Mieter für 12 Monate zu übernehmen.

Innovationskraft unter Beweis: Neue FFP2R-Maske

Um die Abhängigkeit von autokratischer Atemluft zu verringern, schlägt die Regierung den Bürgern eine Atem-Diversifizierung. So soll verstärktes Hecheln bei Westwind-Wetterlagen dazu führen, die körpereigenen Sauerstoffspeicher mit demokratisch legitimierter Atlantikluft zu füllen. Darüber hinaus wird im Gesundheitsministerium über eine Solidaritäts-Apnoe beraten. Bürger sollen angehalten werden, bei Ostwind konsequent die Luft anzuhalten. „Zehn Minuten für die Freiheit“ lautet der Slogan der neuen Gesundheits-Kampagne.

Der Fraktionsvorstand von CDU/CSU, präsentierte bereits eine marktwirtschaftliche Innovation. Er stellte diese Woche die FFP2R-Maske vor und erklärte: „Das ‚R‘ steht für ‚Russland‘. Dank einer patentierten Nanobeschichtung aus christlich-sozialen Werten erkennt der Filter russische Gasmoleküle an ihrer spezifischen, autoritären Schwingung und sortiert sie sofort aus“, so die Union stolz. Die Maske soll nach ihrem Willen obligatorisch werden – auch im Schlaf. Denn schließlich wisse man nie, wann eine heimtückische Böe aus Sibirien durch das gekippte Schlafzimmerfenster dringt.

Kritiker warnen vor „physikalischen Kollateralschäden“

In einer ersten Charge sollen 850 Millionen Masken zum Vorzugspreis von 45 Euro das Stück beschafft werden. Den Zuschlag erhält ein Konsortium aus Spa(h)nien. „Sollte ihnen das spa(h)nisch vorkommen, so kann ich entwarnen“, äußerte die Gesundheitsministerin. „Von einem unsauberen Maskendeal kann keine Rede sein. Die Beschaffung wurde durch das Bundesfinanzminanzministerium neutral und unabhängig geprüft und mit einem neuen Milliardenkredit gegenfinanziert!”

Einige Spielverderber aus der Wissenschaft weisen darauf hin, dass ein kompletter Atem-Boykott zu Schwindel, Ohnmacht oder dem Tod führen könnte, ohne dass der russische Staatshaushalt davon auch nur einen Rubel verliert. Doch die Politik beschwichtigt: „Das haben wir beim Gas auch gehört. Wer sich im Winter bei 15 Grad in der Wohnung nicht beschwert, wird ja wohl auch mal für zwei bis drei Wochen das Atmen einstellen können. Es ist eine Frage der Haltung.“

Hinweis: Dieser Artikel wurde bei Windstille verfasst, um jegliche ideologische Kontamination zu vermeiden.