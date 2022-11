„Luisa Erneuerbauer” auf der Weltklimakonferenz: Weltfremd in Afrika

Meine beste Freundin Luisa Neubauer fährt zur Weltklimakonferenz nach Ägypten und hat Forderungen im Gepäck. Die „Welt” schreibt: „Die reichen Staaten des globalen Nordens wie auch Deutschland müssten ‚auf der COP beweisen, dass sie bereit sind, für Klimaschäden in den ärmsten Staaten der Welt finanziell aufzukommen‘, forderte Neubauer. Gleichzeitig müssten sie dazu beitragen, dass auf dem afrikanischen Kontinent nicht in ausländische, fossile Mega-Projekte, sondern in den flächendeckenden Zugang zu erneuerbaren Energien investiert werde.” Kritische Journalisten sollten eigentlich erst einmal nachfragen, von welchen „Schäden” sie da genau spricht und woher sie weiß, wer dafür verantwortlich ist.

Während Neubauer vage und unwidersprochen so tun kann, als sei die Situation dramatisch wie nie, ist es faktisch so: Seit ist die Erde 1981 deutlich grüner geworden, wie es beispielsweise die NASA auf Grundlage von Satellitendaten immer wieder berichtet; dies ironischerweise nicht zuletzt aufgrund des gestiegenen CO2-Gehalts in der Atmosphäre, der bekanntlich essentiell für den Stoffwechsel der Pflanzen ist. Bekommt der globale Norden auch mal einen Bonus für jeden zusätzlichen Baum auf der Erde? Aber auch da müsste man ja fairerweise erst einmal einen direkten Zusammenhang nachweisen – was selbstverständlich schwer bis unmöglich ist.

Riesige Bandbreite, unwissenschaftliche Vorhersagen

Der Versuch, den Einfluss des vermeintlich menschengemachten Klimawandels anhand spezieller Ereignisse zu bestimmen, wird in sogenannten „Attributionsstudien“ untersucht. Diese spucken dann beispielsweise Ergebnisse wie das folgende aus, das sich auf die Flut im Ahrtal im Juli vergangenen Jahres bezog: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu extremen Regenfällen kommt wie denen, die im letzten Monat zu Überschwemmungen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg geführt haben, hat sich durch den Klimawandel um das 1,2- bis 9-Fache erhöht.” Soso… die Wahrscheinlichkeit ist also zwischen 1,2- bis 9-fach erhöht. Eine riesige Bandbreite, die einfach nur widerspiegelt, wie wenig man im Endeffekt weiß. Eine These „Ohne Klimawandel wäre die Wahrscheinlichkeit für die Flut im Ahrtal zwischen 1,2- bis 9-Fach niedriger gewesen” ist ohnehin nicht wissenschaftlich, weil sie gar nicht falsifizierbar ist. Wir können nicht wissen, was wohl möglicherweise und vielleicht oder wahrscheinlich irgendwie passiert wäre. Thesen müssen überprüfbar sein. Es handelt sich schlicht um eine Behauptung, bei der man darauf vertraut, dass die zugrundeliegenden Prämissen und Modellberechnungen stimmen, was angesichts der Komplexität und der vielen noch nicht verstandenen Phänomene des Klima-Themas bezweifelt werden kann.

Und es gibt noch einen perfiden Punkt, der in der Diskussion ständig unter dem öffentlichen Radar fliegt. Ich habe mir einmal ein x-beliebiges afrikanisches Land ausgesucht – spontan einfach mal den Kongo. Gemäß Greenpeace haben hier nur 17 Prozent der Menschen überhaupt Zugang zu elektrischem Strom (wie wichtig jedoch die Verfügbarkeit zuverlässiger und bezahlbarer Energie ist, merken wir Deutschen ja gerade jetzt, wo sie bei uns alles andere als selbstverständlich zu werden scheint!). Andererseits sitzt der Kongo auf großen Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und sogar Uranvorkommen, hätte also potentiell problemlos die Möglichkeit, sich mit günstiger und zuverlässiger Energie selbst zu versorgen und damit den Grundstein einen breiten Wohlstand in der Bevölkerung zu legen. Aber dann kommt nun eine Luisa Neubauer und erzählt den Afrikanern, dass sie ihre Ressourcen leider nicht nutzen dürfen, labert irgendwas von – schon für die reichen Europäer extrem teuren – „erneuerbaren Energien“ und zementiert damit die anhaltende Armut der Leute vor Ort.

Unzuverlässig, nicht planbar, extrem teuer

Wir haben alleine in Deutschland seit dem Jahr 2000 über 500 Milliarden Euro in die Energiewende gesteckt, zeitgleich die „Hauptkonkurrenten” von Solar und Wind – Kohle, Gas, Atom und Öl – gesetzlich verteuert und eingeschränkt oder bereits zum Teil komplett verboten. Und trotzdem trugen etwa 2018 die „erneuerbaren Energien“ nur 4 Prozent zum Primärenergieverbrauch in Deutschland bei. Der Grund liegt auf der Hand: Die sogenannten regenerativen Energien sind unzuverlässig und nicht planbar.

Wären Wind- und Solarenergie günstiger als die fossilen Energien, dann würden die Firmen alleine schon aus Profitgründen darauf setzen. Sie sind es aber nicht – und deshalb reichen auch großzügigste Subventionen nicht aus, um sie wirklich attraktiv erscheinen zu lassen.

Wie soll dann erst ein Land wie der Kongo, das etwa im Jahr 2016 einen Staatshaushalt von etwa 6 Milliarden US-Dollar aufwies, die Unsummen für eine Energieversorgung aufbringen, die vor allem auf „Erneuerbare“ setzt, wenn nicht einmal wir hier es schaffen? Das wird und das kann nicht funktionieren. Wer also Afrikanern – so wie Luisa Neubauer – ins Gewissen redet, sie sollten auf grüne, „nachhaltige“ Energien setzen, sagt ihnen unterm Strich dies: „Sorry, aber ihr werdet arm bleiben – weil Klima.”