Luke Mockridge abserviert: Wenn Systemlinge die eigene Medizin zu schmecken kriegen

Der aktuelle Umgang mit dem „Comedian“ Luke Mockridge zeigt, dass das deutsche Zensursystem auch mit denen keine Gnade kennt, die sich bemüht haben, sich auf breiter Schleimspur an selbiges heranzuwanzen. Die Ankündigung von SAT1, seine Show mit Mockridge, die diese Woche starten sollte, einstweilen auf Eis zu legen, weil dieser sich in einem Podcast “abfällig” über Behinderte und die Paralympics geäußert hatte, dürfte dieser Erkenntnis nun auch bei Mockridge zum Durchbruch verholfen haben. Das, was er von sich gegeben hatte, war weder besonders lustig noch originell und wäre zu aktiven Zeiten Harald Schmidts als gagschreiberische Underperformance ausgesiebt worden – allerdings nicht, weil es in irgendeiner Weise “skandalös”, sondern einfach nur zu flach gewesen wäre: „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen“, hatte Mockridge unter anderem geulkt, wobei er auch noch die Fehlbildungen der behinderten Sportler imitierte.

In Zeiten der hochkonjunkturellen Empörungsindustrie mit ihren politisch-korrekten superwoken Denk- und Sprachverboten, wo jede öffentliche Figur quasi andauern auf Bewährung unterwegs ist und stets das geifernd-lauernden Scherbengericht der Gesinnungsmoralisten und medialen Jakobiner fürchten muss, ist so etwas natürlich ein öffentlicher Selbstmord. Statt gelassen zu bleiben und diese in erster Linie unlustige Geschmacklosigkeit einfach zu ignorieren, hielten Sportler und Funktionäre des Deutschen Behindertensportverbands (DBS)

natürlich nicht mit ihrer wohlfeilen Entrüstung hinterm Berg und polterten lautstark gegen Mockridge.

ausgelöst.

No-Go im Land der Dekontextualisierung

Daraufhin war dieser dann am Samstag zurückgerudert und hatte eine wortreiche Entschuldigung abgegeben: „Selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen – besonders während dieser großartigen Paralympischen Spiele“, schrieb er auf Instagram. Aus seiner eigenen Erfahrung bei der Arbeit mit behinderten Menschen habe er „immer einen scharfen, schwarzen Humor erlebt, den ich gefeiert habe. Dass es mir nicht gelungen ist, das richtig zu vermitteln, und dass ich Menschen verletzt habe, tut mir wirklich leid“, so Mockridge weiter. „Es fuckt mich auch ab, dass Medien zum Ende dieser Paralympischen Spiele mehr über mich sprechen und nicht über das Turnier“, schloss er tiefsinnig. Zudem kündigte er an, eine “Gesprächseinladung des DBS” anzunehmen. All das ist bereits ein Irrsinn und eine Beleidigung für mündige Menschen. Als ob intelligente Medienkonsumenten, aber auch behinderte Menschen selbst nicht den Unterschied kennen würden zwischen einer Provokation aus dem Mund zudem eines Berufskomikers und einer ernstgemeinten Aussage oder Beleidigung. Als ob irgendeiner ernsthaft glauben würde, dass Mockridge behinderte Sportler menschlich herabwürdigen oder diskriminieren wollte. Aber soweit ist es in Deutschland, im Land der Dekontextualisierung, Verkürzung und Haltung, Haltung über alles, leider schon gekommenn und deshalb traut sich niemand mehr die Meinung zu sagen, ja auch nur einen zotigen Witz zu machen. Feind und Denunziant hört mit, die nächste Meldestelle ist nicht weit.

Wie nicht anders zu erwarten, konnte Mockridge damit auch SAT1 nicht beschwichtigen. Während sich der Sender in früheren Zeiten angesichts dieses Sturms im Wasserglases über die kostenlose Gratis-PR zum Showstart gefreut hätte, reihte man sich artig ein und völlig die erwartete Distanzeritis. Der Absetzung der Sendung folgte die üblichen wohlfeilen Presseerklärungen: „Die Aussagen zu behinderten Menschen und Para-Sportlern, über die sich viele Menschen zu Recht empören, passen nicht zu unseren Werten. Luke Mockridge hat schnell erkannt, was er mit diesen Sätzen alles falsch gemacht hat. Er hat sich deshalb öffentlich glaubhaft für seine unangebrachten Worte entschuldigt – und die Einladung des Deutschen Behindertensportverbandes angenommen“, ließ Sendersprecher Christoph Körfer verlauten.

Selektiver Maßstab

Und weiter: „Wir wünschen uns, dass Luke Mockridge einen Weg findet, seiner Entschuldigung Taten folgen zu lassen und das Thema im Sinne aller Menschen mit Behinderung und im Sinne aller Para-Sportlerinnen und Sportler, die uns aus Paris mit ihren Leistungen beeindruckt und verzaubert haben, weiter aufzuarbeiten“, sagte er weiter. “Aufarbeitung” einer zwar dümmlichen, aber völlig belanglosen Situationskomik? Man kann es sich nicht mehr ausdenken. Sicherlich kann man Mockridges Äußerungen für dumm, unangebracht und geschmacklos halten; diese dramatisierende Aufladung ist jedoch nur noch Banane.

Vor allem fällt hier aber wieder einmal der selektive Maßstab auf, mit dem solche Aussagen vom medialen Komplex aufgenommen werden: Die ständigen hasserfüllten Pöbeleien des linksradikalen ZDF-Hetzers Jan Böhmermann oder die Bezeichnung von Ungeimpften als „Blinddarm“, die seine Kollegin Sarah Bosetti 2021 abgesondert hatte, wurden nicht nur mit bestenfalls milder Kritik bedacht, Böhmermann und Bosetti wurden auch noch mit Preisen überhäuft. Bosetti erhielt danach sogar eine eigene Sendung beim ZDF und ist schon wieder für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Auszeichnungen für die schlimmsten Hetzer haben geradezu Hochkonjunktur. Warum die eine Entgleisung die Absage einer Sendung, die zahllosen anderen aber dem Start einer eigenen Sendung und massenhafte Auszeichnungen zur Folge haben, können die Berufsempörten wohl selbst nicht erklären. Mockridges sicherlich unlustiges Gefasel ist jedenfalls unter keinem denkbaren Blickwinkel widerlicher als das, was Böhmermann oder Bosetti teilweise wöchentlich absondern.

Sogar all das AfD-Bashing half nichts

Abgesehen davon dürfte Mockridge gerade die Lektion lernen, dass all seine eigenen bisherigen Anbiederungen beim System nichts gefruchtet haben: Anlässlich der Bundestagwahl 2017 schrieb er: „Mach dein Kreuz bzw. Hakenkreuz falls du AfD-Wähler bist“. Vier Jahre später geriet er dann unter Vergewaltigungsverdacht und verfiel heftiger medialer Verdammnis – obwohl nie Anklage gegen ihn erhoben wurde. Daraufhin zog er sich lange völlig aus dem öffentlichen Leben zurück. Wohl auch, um sich sodann wieder die Gunst des Establishments zu verschaffen, beteiligte er sich im April, gemeinsam mit Atze Schröder und Micky Beisenherz, noch einmal am erwünschten karriereförderlichen AfD-Bashing – durch seine Mitwirkung an dem absurden Anti-AfD-Kurzfilm unter dem Titel „Oma, was war nochmal dieses Deutschland?“. Angeregt von der „Correctiv“-Lügengeschichte über das angebliche “rechtsradikale Geheimtreffen“ von Potsdam und den dort vermeintlich erörterten Massendeportationsplänen – beides erwiesene und widerlegte Falschbehauptungen – zeichnete der Film ein völlig verfallenes Deutschland im Jahr 2060, das weitgehend entvölkert ist, weil die regierenden “Blauen“ bis dahin alle Migranten deportiert haben. Der KI-generierte Film war in seiner propagandistischen Einfältigkeit schier unerträglich, aber Mockridge hatte sicherlich auch den Hintergedanken, sich durch seine Beteiligung wieder lieb Kind zu machen.

Das nützt ihm offensichtlich herzlich wenig; Wie sich zeigt, ist er beim ersten Fehltritt schon wieder zum Abschuss freigegeben. Subversive Witze über Randgruppen sind im woken Puritanismus ein absolutes Tabu. Nur „alte weiße Männer“, AfD-Wähler, „Klimaleugner“, “Querdenker“, „Putinversteher“ oder wer sonst gerade auf der Abschussliste des Systems steht, sind medial vogelfrei und dürfen ohne jede Rücksicht auf Anstand und Wortwahl fertiggemacht werden. Wer jedoch andere als diese erwünschten Ziele angreift, fällt in Ungnade. Mockridge war, trotz seines Anti-AfD-Einsatzes, ohnehin bestenfalls halbgeduldet, seit er eigentlich, wie auch Rammstein-Frontmann Till Lindemann, als mutmaßlicher weißen Frauenschänder stigmatisiert und zur finalen medialen Vernichtung ausgewählt war, ehe seinen Anklägern die unbequeme Faktenlage einen Strich durch die Rechnung machte. Möglicherweise kamen da seine Primitivwitze über Behinderte nur gelegen, um ihn endgültig loszuwerden.