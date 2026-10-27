Lulas “Sieg“ begeistert Europas Superdemokraten

In den letzten Jahren hat sich in fast allen Ländern Südamerikas ein massiver Rechtsruck vollzogen. Die linken Regierungen, die den Kontinent dominierten, wurden aus dem Amt gefegt, nachdem weitere Versuche, irgendwelche sozialistischen Utopien zu errichten, wie immer katastrophal gescheitert waren. Auch in Brasilien zeichnete sich eine Bestätigung dieses Trends ab, nachdem der greise linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im ersten Wahlgang vor drei Wochen seinem rechts-liberalen Herausforderer Flavio Bolsonaro klar unterlegen war. Aus der Stichwahl am Sonntag ging dann aber der 81-jährige Lula mit 51,79 Prozent der Stimmen als Sieger hervor – zur großen Erleichterung der gesamten westlichen Linken, die befürchten musste, dass auch das größte südamerikanische Land zur Vernunft zurückkehrt. Bolsonaros Lager hat – weniger aus Überzeugung denn aus politischer Taktik und Schadensbegrenzung – die Niederlage inzwischen eingeräumt, beharrt aber weiter auf Klärung der erdrückenden Hinweise auf Manipulation und Wahlbetrug,

Ganz aus dem Häuschen sind derweil die salonlinken Medienschaffenden des gefallenen Westens von Berlin bis Montreal: „Großer Jubel in Brasilien: Lula da Silva gewinnt Präsidentenwahl“, titelte die “Tageschau” absurderweise in gewohnter Faktenverdrehung – als habe es sich hier um einen Erdrutschsieg gehandelt und nicht um einen hauchdünnen, durch zusätzliche zwei Stunden Stimmabgabefrist mit phantastischen plötzlichen Zugewinnen für Lula ermöglichten und damit mehr als zweifelhaften Erfolg des linken Lagers gehandelt. Die korrekte Schlagzeile hätte treffender gelautet: „Großer Jubel in der Tagesschau-Redaktion: Lula da Silva bleibt im Amt“. Denn von großem Jubel in Brasilien kann keine Rede sein. Vielmehr brodelt es dort in der Bevölkerung, der Vorwurf einer weiteren “gestohlenen Wahl“ steht allerorten im Raum. Denn der Verfassungsrichter Cristiano Zanin entschied wenige Minuten vor Schließung der Wahllokale auf Antrag Lulas, deren Öffnungszeiten um zwei Stunden zu verlängern; Bolsonaro wollte dem nur für fünf Bundesstaaten, in denen es Unwetter gab, zustimmen, doch Zanin entsprach Lulas Wunsch. Kein Wunder: Beide Männer sind eng befreundet; bevor ihn Lula in seiner letzten Präsidentschaft zum mächtigen Obersten Richter des Landes machte, war Zanin sein persönlicher Anwalt und Helfer in dessen Wahlkampagne vor vier Jahren gewesen. Fraglos sicherte sich hier also Lula mit Hilfe eines alten Mitstreiters eine Verlängerung der Wahl sicherte, die es Anhängern Bolsonaros unmöglich machte, ihre Stimme abzugeben.

“Linkes Wunder“ an der Wahlurne – wer’s glaubt…

Die linke „New York Times“ befragte mehrere brasilianische Anwälte dazu, die große Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses äußerten. Die Wahlrechtsexpertin Priscilla Sodré Pereira sprach von einer „äußerst ernsten, kritischen Situation“, da einige Wahllokale zum Zeitpunkt der Verlängerung bereits geschlossen waren. Die heruntergefahrenen digitalen Wahlmaschinen konnten nicht einfach wieder in Betrieb genommen werden. Der Wahlrechtsprofessor Fernando Neisser erklärte, dass die Wahl eigentlich annulliert werden müsse, wenn der Vorsprung sehr gering sei und sich herausstelle, dass Wahllokale in Gebieten, die einen Kandidaten stark begünstigen, länger geöffnet geblieben seien. Der Verfassungsrichter Nunes Marques stellte im brasilianischen Fernsehen klar, dass es keinerlei Vorschrift gegeben habe, die als Rechtsgrundlage für irgendeine Verlängerung gelten würde.

Es deutet also alles darauf hin, dass dieses linke “Wunder” an der Wahlurne, bei dem erstmals ein Kandidat die Stichwahl gewann, der im ersten Wahlgang unterlegen war, auf Manipulationen und Kungeleien von Lulas Clique zurückzuführen ist. In den Mainstream-Medien wird dies jedoch ignoriert oder bagatellisiert. Die Zahl der in den zusätzlichen zwei Stunden abgegebenen Stimmen sei so marginal, dass sie nicht ins Gewicht fallen würde, heißt es da allenthalben; dass Bolsonaro die Niederlage nicht anerkennt, wird als typisch “rechtes”, “antidemokratisches” Verhalten dargestellt, so wie es Trump nach der Wahlniederlage 2020 an den Tag gelegt habe. Fakt aber ist, dass niemand sagen und wissen kann, wie viele Stimmen in bereits geschlossenen Wahllokalen nicht mehr abgegeben werden konnten oder umgekehrt, wie viele offensichtlich bereits vorbereiteten Stimmen für das Lula-Lager dank der zusätzlichen zwei Stunden noch unkontrolliert “eingespeist“ wurden; da in der Nachfrist eine große Mehrzahl der Stimmen für Lula ausfielen, ist dies mehr als wahrscheinlich.Noch dazu war die einsame Entscheidung zu diesem beispiellosen Schritt ohne Rechtsgrundlage durch einen engen Vertrauten Lulas erfolgt. Man kann also mit Fug und Recht davon ausgehen, dass hier mit allen Tricks die weitere Abwahl eines Linken verhindert wurde – und das natürlich sehr zur Freude des europäischen Machtkartells.

Von der Leyen und Europa: Auf Du und Du mit einem linken Judenhasser und Russland-Freund

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gratulierte ihrem „Freund“ Lula herzlich zu dessen Sieg: „Demokratie und Multilateralismus“ hätten in Brasilien gesiegt, faselte sie so abgefeimt und zynisch wie eh und je. Die “Partnerschaft Europas mit Brasilien” floriere. In den kommenden Jahren werde man sich „weiterhin eng für freien und offenen Handell, für eine regelbasierte Weltordnung und für ehrgeizige Klimaziele“ einsetzten, so von der Leyen weiter. Lula ist also voll auf Linie der Eurokraten und vor allem ihr gefälligster Kettenhund im permanenten Trump-Bashing vor den Vereinten Nationen und in der amerikanischen Hemisphäre generell – und dafür übersehen die linken EU-Apparatschiks großzügig, dass er als maßgeblicher BRICS-Akteur engste Beziehungen zu Russland und dem Iran unterhält. Pluspunkte wiederum hat er bei Europas Linken dafür gesammelt, dass er sich der linken Hasskoalition gegen Israel angeschlossen und den Kampf des jüdischen Staates gegen den Hamas-Terror im Gazastreifen mit dem Holocaust verglichen hatte. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Lula sich 2010 bei einem Besuch in Israel geweigert, das Grab von Theodor Herzl, des Begründers des Zionismus, an dessen Grab in Jerusalem zu gedenken. Stattdessen legte er, mit einer Kufiya bekleidet, einen Kranz am Grab des früheren PLO-Führers Jassir Arafat in Ramallah nieder.

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Das ein solcher hochkorrupter sozialistischer Hetzer, Populist und Autokrat seinen neuerlichen „Sieg“ feiert, ist also zweifellos ganz nach dem Geschmack der EU-Globalsten um vor allem von Uschi von der Leyen, die selbst nicht in ihr Amt gewählt wurde und unter deren Ägide Wahlen in Europa durch von der EU gemästete NGOs manipuliert, beeinflusst und einfach rückgängig gemacht werden (auch wenn ihr dies am Ende bislang nicht half). Als vor zwei Jahren in Rumänien der „falsche“, nämlich ein rechter und russlandfreundlicher Kandidat den ersten Wahlgang gewann, zauberte man einfach die bewährte Propagandaerzählungen einer angeblichen “russischen Desinformationskampagne” aus dem Hut, die ihm angeblich zum Sieg verholfen habe – wofür es freilich bis heute nicht die allergeringsten Belege gibt – und schloss ihn von der Stichwahl aus. Mit ähnlichen Methoden wurde nun offenbar auch die Abwahl Lulas verhindert. Mit ihm können von der Leyen und Co. nun ihre selbstmörderische Klimaagenda fortsetzen – wobei sie übersehen, dass am Ende auch Lula nur auf seine eigenen Interessen achtet und die europäischen Verirrten als nützliche Idiotien benutzt. Die Glückwünsche von der Leyens, aber auch von Bundeskanzler Friedrich Merz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs beweisen, dass das Demokratieverständnis Europas sich längst den Zuständen in Südamerika angepasst hat, wo es seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, dass sich Cliquen sich mit allen Mitteln an der Macht halten, die sich nach außen aber als Vertreter des Volkes und Bewahrer der Demokratie ausgaben. Die gescheiterten Eliten Europas bedienen sich längst ähnlicher Methoden; deshalb haben sie auch keine Hemmungen, mit schillernden und korrupten Figuren wie Luna zusammenzuarbeiten. Gleich und gleich gesellt sich gern.