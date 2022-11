Macheten-Hickhack in Bad Kreuznach

Was jetzt? Brutales Massaker in Bad Kreuznach oder doch nur (Messer-)“Rangelei”? In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in dem idyllischen rheinland-pfälzischen Nahestädtchen zur einer gewaltsamen Auseinandersetzung vor einer Bar. Auslöser war wohl Zoff um einen Geldspielautomat. Entgegen anfänglicher Behauptungen, es handele sich bei den Kombattanten um Türken und Afghanen (was angesichts des örtlichen Kreuznacher Vielfalt-Mixes naheliegend gewesen wäre) waren die Beteiligten diesmal zur Abwechslung zwei bulgarische Familien.

Dabei sollen einem der Kontrahenten die Beine abgehackt worden sein. So stand es zumindest in den ersten Polizei- und Presseberichten zu lesen. Kurz darauf jedoch „entschuldigte” sich die Polizei für diese Fehlinformation: Dem Mann seien nicht die Beine abgehackt worden, sondern er sei durch eine Stichverletzung gestorben. Also nur die übliche Messerstecherei… kein Grund zur Aufregung! Daraufhin änderten auch alle Presseorgane ihre Berichterstattung und sprachen nicht mehr von „abgehackten Gliedmaßen”.

Gerade nochmal gut gegangen!

Puh, gerade nochmal gut gegangen! Denkste… Das Problem: Anwohner hatten die Tat beziehungsweise die Rettungsarbeiten gefilmt – und auf den schnell viral gegangenen Bildern lässt sich deutlich erkennen, dass sehr wohl Gliedmaßen abgetrennt wurden. Sanitäter und Notarzt sollen zudem entsprechend entsetzte Reaktionen gezeigt haben.

Wollte man hier also der Öffentlichkeit schreckliche Bilder, wie sie in diesem Land mittlerweile leider Standard sind, bewusst vorenthalten? Wundern würde es mich nicht. Denn: Dann wäre die Richtigstellung der Polizei in Wahrheit eine vorsätzliche Falschmeldung gewesen. Stimmt vielleicht doch, was ein Polizeibeamter mir kürzlich privat anvertraut hat: „Wenn die Leute wüssten, was tatsächlich in diesem Land abgeht, wäre hier morgen Revolution!”?