Machtlos: Europas Staaten nähern sich der selbstverschuldeten Gesetzlosigkeit

Vielleicht können sich noch einige Cineasten daran erfreuen, dass sich die Zustände im europäischen Raum immer weiter auf Chaos und Anarchie zubewegen. Im politischen Raum jedoch, wieder einmal gerade in Deutschland, kein kein Mensch mehr guten Gewissens und wahrheitsgetreu noch sagen: “Wir haben doch von alledem nichts gewusst!” Und ein Vergnügen ist all das, was dem Normalbürger jetzt tagtäglich in Fetzen um die Ohren fliegt, schon lange nicht mehr. Tatsächlich kann man an fetzigen Dystopia-Trash erinnert werden, wie etwa die „Mad Max“-Reihe oder John Carpenters legendärer Endzeit-Actionkracher „Die Klapperschlange“. Denn eine nunmehr gewaltige Erosion erschüttert nicht nur die Exit-Briten. sondern auch Schweden, Holland, Österreich, an den Mittelmeerküsten sind Griechenland, Italien, zunehmend auch Spanien und auch die Türkei betroffen: Die Migrations-Lawine rollt und rollt und ihr Zerstörungswerk malt sich auf einen ganzen Kontinent.

Eine weitgehend vollkommen anarchische, chaotische und vollkommen unkontrollierte Massenzuwanderung wirkt in Summe längst fataler als ein Krieg; obwohl es sich genau genommen um hybriden Krieg handelt: Einen nämlich, der mit anderen Mitteln gegen die Staaten des freien, westlichen Wohlstandes geführt wird. Egal, was uns dazu an Sand in die Augen gestreut oder Anderslautendes erzählt wird. Achten Sie auf das Kleingedruckte! Inzwischen kommen die regierungsamtlichen Gleitgel-Medien des ferngesteuerten Mainstreams kaum noch gegen die sozialen Explosionen in der echt wahren Realität an. Es knallt. Und in Nebensätzen lesen wir etwas ganz grundsätzlich Entscheidendes: Die Reiter der Apokalypse – in Londons Downing Street Number 11, im Berliner Kanzleramt sowie bei den Innenministern von Bund und Ländern, also die Regierungen der beiden genannten Länder, vor allem aber jene Kasperköpfe aus dem Brüsseler Kasperletheater – sie alle stehen vor einem gigantischen Scherbenhaufen und denken doch nicht an Umkehr und Innehalten.

Schöne neue Migrationswelt

Sie haben entweder versagt, oder die überall sichtbare Entfesselung von Zerstörung und Gewalt und Chaos vorsätzlich gewollt. Spätestens jetzt aber ist jeder Mittäter, der in politischer Verantwortung und Macht steht, und diesem politischen Chaos nicht entschieden begegeben will – und das machtvoll, stark und ohne falsche Rücksicht auf toxische Normen des überwiegend rotgrünen und linkskonservativen Kartells. Fasten Your sear belts, wir machen einen Rundflug! Beginnen wir den brutalen Morden in Großbritannien, welche zu massiven Protesten und Gewalt gegen das politische Elend im Lande führten: „Das Land leidet unter einer Migrationspolitik, die keine Regierung mehr im Griff hat“ – diesen Satz bitte im Hinterkopf behalten und ihn bei Bedarf gerne laut und vielfach wiederholen, denn es ist ein Bericht über staatliche Zusammenbrüche, es ist der Beginn einer heftigen Krise, die nach jahrelangen Schwelbränden nun – ganz logischerweise – im Vulkanformat ausbricht.

Schöne neue Welt des UN-Migrationspaktes: „Mehrere Kinder wurden in der englischen Stadt Southport, nördlich von Liverpool, durch einen 17-jährigen Jugendlichen ermordet. Der Täter stach am vergangenen Montag wahllos auf Kinder ein, die einen Tanzkurs besuchten. Er ist ein Jugendlicher namens Axel Muganwa Rudakubana. Er ist das Kind ruandischer Einwanderer und wird laut Medienberichten in wenigen Tagen 18 Jahre alt.“ Hiesige Medien berichteten schon Stunden nach der Tat, dass es sich beim mutmasslichen Täter um einen ”geborenen Engländer” handele. Genau. Engländer. Rudakubana. Das kennen wir von hier, wo jetzt den Migranten aller Länder die Staatsbürgerschaft plus Bürgergeld und komplette Gesundheitsversorgung hinterher geworfen wird, als wäre diese ein Bierdeckel, wo man halt alles draufstellt. Ein Lappen ohne Bedeutung.

Umfangreiche Sammlung

Wir erinnern uns, siehe oben: “…eine Migrationspolitik, die keine Regierung mehr im Griff hat.” Und nun kommt der nächste Textbaustein, und wieder geht es um (eigentlich) ungebetene Gäste oder, sagen wir mal, “Reisende” mit teils weniger angenehmem Sozialverhalten: In Austria gibt es schon länger das Problem des „unerwünschten Campings“. Aktuell geht es um 33 Wohnwagengespanne in Straßwalchen im Flachgau (welche Klientel gemeint ist, erschließt sich auch dem weniger anthropologisch-kulturinteressierten Laien); die „Kronen-Zeitung“ berichtet quasi von der Wiese: „Nachts nervt umliegende Bewohner Lärm. Dazu kommen illegale Straßenrennen. Bis die Polizei da ist, lässt sich aber kein Vergehen mehr feststellen.“ Wann immer die Staatsmacht hinzugerufen wird, ist klar: Bis die Polizei da ist, lässt sich kein Vergehen mehr feststellen.

Beim Thema der „Verunreinigungen in den Wiesen“ kommt es dann im “Kronen”-Bericht zu einer weiteren Formulierung des feigen Grauens, die wir ebenfalls mal in unsere Textbaustein-Sammlung aufnehmen: „Unappetitlich wird es … auf der Wiese, wo sie haltmachen, (dort haben sie) weder Strom noch Wasser. Die Bürgermeisterin sagt: „Mir versichern die Leute, dass sie die Fäkalien auf einem Campingplatz entsorgen, aber sie landen in versteckten Bereichen in den Wiesen…“ (ebenda). Und nun, Achtung, achten wir mal auf jedes Wort: „Die Ortschefin ruft die Bewohner im Grenzgebiet Salzburg – Oberösterreich zum Melden von Haustürgeschäften auf. So sollen die Campierer stärker überprüft und vielleicht zum Abreisen gebracht werden. Ansonsten fehlt jede Handhabe.“ Im neuen Wehrlos-Europa ist es überall trübe: Campierer, Haustürgeschäfte. Alles klar. Ansonsten fehlt jede Handhabe. Den Satz merken wir uns auch.

Merkels Reste-Rampe

Wir verlassen die chaotische Fläche der Migrationszustände und schauen mal nach, wieviel Autorität denn gerade auch unser Staat so insgesamt, international und am aktuellen Beispiel aufbietet. Achtung, unsere Sammlung wird immer umfangreicher, siehe hier: „Munz bewertet Gefangenaustausch: Jeder hat gesehen: Deutschland ist erpressbar.” Dabei geht es um etwas anderes, um einen weiteren schrägen Deal mit unserer Bundesregierung und den USA als Verhandler. Wir haben bekanntlich einen grinsenden Zwerg an der Spitze des Landes, dem wohl nirgendwo irgendjemand noch Respekt zollt, nicht mal in seiner Ampelhampel-Chaosbude von den Bullshit-Bingo-Partnern dieser Parteien. Und nicht nur, dass Deutschland in einer Welt der immer offener ausgetragenen Kriege wie ein devoter Schwächling dasteht; vor unseren Augen erodiert das Staatengefüge: „Der US-Politologe Tom Nichols sagt in einem Interview auf CNN, dass das Kreml eine klare Warnung an Menschen im Westen sendete, dass diejenigen, die Russland betreten, zum nächsten Tauschobjekt in einem anderen Deal werden könnten. Putins Regierung ‘nimmt Menschen und stellt sie auf eine Waage wie Fleischstücke, bis sie den Deal kriegen, den sie wollen’, glaubt Nichols.“

Und unser Schlumpfscholz grinst dazu wie immer doof. Mit ihm und Merkels Reste-Rampe kann bekanntlich jeder machen, was er will. Und Deutschland entlässt nun auch schon mal zu lebenslänglich verurteilte Mörder vorzeitig – in dem Fall einen russischen Agenten, der am hellichten Tag im Berliner Tiergarten einfach mal so einen Auftragsmord schießend exekutierte. “‘Der Kanzler war unglaublich’: Biden lobt Scholz für Gefangenen-Deal“. Wenigstens für den präsenilen Paten der BRD gibt’s noch höchstes Lob vom vollsenilen obersten US-Aufsichtspersonal. Scholz grinste dazu wie immer ohne Würde, ohne Stil, ohne Charisma, ohne jede Persönlichkeit – dafür aber in all seiner rotgrünen Erbärmlichkeit. Nichts ist mehr im Griff und nichts ist hier mehr in den Griff zu kriegen. Ein Staat ohne Handhabe. Erpressbar. Aber Deutschlands Kanzler ist “unglaublich”. Lachen die Amis heimlich mit dem Rest der Welt über uns…?