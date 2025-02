Machtübernahme zum Machterhalt

In einem kürzlich geführten Gespräch im “MUT”-Talk wurde CDU-Chef Friedrich Merz mit der Prognose konfrontiert, dass seine Partei “geliefert” sei, wenn sie keine tragfähigen Lösungen für die drängendsten Probleme des Landes präsentieren könne. Merz teilte diese Analyse und betonte, dass insbesondere Migration und Wirtschaft die zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre seien. Sollte es der CDU nicht gelingen, diese Probleme erkennbar zu lösen, drohe Deutschland 2029 ein politischer Umbruch, der die AfD zur Regierungspartei machen könnte. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Entscheidend ist nicht die Frage, ob die CDU “geliefert” ist oder ob die AfD Regierungsverantwortung übernimmt. Der Kern des Problems liegt in der Politik selbst. Die aktuelle Ampel-Regierung hat Deutschland mit ihrer Klimapolitik und ihrer Migrationsstrategie in eine tiefe Krise geführt. Sie verlangt von der deutschen Bevölkerung, die nur ein Prozent der Weltbevölkerung ausmacht, dass sie eine Hauptlast der globalen Klimarettung trägt, während andere Staaten entgegengesetzte Wege beschreiten. Das Heizungsgesetz und die forcierte Umstellung auf erneuerbare Energien belasten die Bürger und die Wirtschaft finanziell in einer Weise, die für viele kaum noch tragbar ist. Besonders problematisch ist hierbei die Politik des grünen Wirtschaftsministers, die weder durchdacht noch bezahlbar erscheint.

Hinzu kommt die unkontrollierte Migration, die keinesfalls die bestehenden Fachkräftemängel behebt, sondern vielmehr Ressourcen bindet, die anderweitig dringend benötigt werden. Anstatt den Arbeitsmarkt zu stärken, führt die Massenmigration zu einer zusätzlichen Belastung der Fachkräfteressourcen und der Sozialsysteme. Die Bereitstellung von Hunderttausenden bis zu einer Million neuer Wohnungen verschlingt Hunderte Milliarden Euro, während Rentner und sozial Schwache zunehmend unter den Folgen der Ampelpolitik und den damit verbundenen, steigenden Lebenshaltungskosten leiden.

Keine Anzeichen auf Kurswechsel

Besorgniserregend ist zudem, dass SPD und Grüne keinerlei Anzeichen zeigen, von diesem Kurs abzurücken. Noch schwerer wiegt, dass Friedrich Merz trotz seiner Kritik an der aktuellen Politik immer wieder betont, ausschließlich mit “demokratischen Parteien” zusammenarbeiten zu wollen. Diese Fixierung auf parteipolitische Erwägungen und das Streben nach Machterhalt lassen den Eindruck entstehen, dass Merz mehr an der Wahrung seines eigenen politischen Einflusses interessiert ist als an den drängenden Problemen des Landes. Dies führt zu der Frage, ob ihm das Wohl des Volkes wirklich so am Herzen liegt oder ob er in erster Linie seiner eigenen Partei und deren Interessen verpflichtet ist. Eine Koalition aus CDU/CSU, SPD und Grünen, auf die es nach den aktuellen Umfragen hinauslaufen könnte, würde kaum die notwendigen Reformen ermöglichen, um Deutschland wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Gleichzeitig schließt Merz eine Zusammenarbeit mit Parteien aus, mit denen er seine Versprechen umsetzen könnte.

Die Schlussfolgerung aus diesem Dilemma ist eindeutig: Es geht nicht um die Frage, ob die CDU regiert oder ob die AfD an die Macht kommt. Es geht einzig und allein darum, dass eine Politik im Interesse Deutschlands betrieben wird. Die Fixierung auf den Machterhalt oder auf Koalitionsarithmetik führt nicht aus der Krise. Deutschland braucht eine Politik, die sich an den realen Problemen orientiert und die Interessen der eigenen Bevölkerung und Wirtschaft in den Mittelpunkt stellt. Letztlich scheint es auf die Frage hinauszulaufen, ob Kollektivismus oder Individualismus den politischen Kurs bestimmen wird – und vielleicht werden wir schon bald sehen, welche der beiden Ideologien sich durchsetzt.