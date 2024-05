Männer in Frauenduschen lassen oder Strafe blechen: Die ganze Perversion des “Selbstbestimmungsgesetzes” schlägt bereits durch

Dass die staatliche Förderung des Transwahns zu einer Katastrophe für richtige Frauen ist, wird von dessen Verfechtern wie üblich als „Verschwörungstheorie“ zurückgewiesen. Wie die Realität schon jetzt aussieht, noch bevor das irrwitzige „Selbstbestimmungsgesetz“ der Ampel-Regierung am 01. November in Kraft getreten ist, zeigt ein Vorfall im bayerischen Erlangen. Dort hatte ein Mann einen Mitgliedsantrag in einem Fitnessstudio für Frauen gestellt. Dieses erklärte sich sogar zu einem Probetraining bereit, obwohl der Mann keinerlei Nachweise über eine Geschlechtsumwandlung vorlegen konnte. In den Frauenduschen wollte er eine Badehose tragen. Nachdem die Studio-Leiterin den Antrag ablehnte, erklärte der Mann sich bereit, gänzlich auf die Benutzung der Duschen zu verzichten.

Daraufhin schaltete sich die im grünen Familienministerium angesiedelte „Unabhängige Antidiskriminierungsstelle“ des Bundes unter der linksradikalen Ferda Ataman ein und warf dem Studio schriftlich vor, die Ablehnung des Mannes könnte gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz „in Form einer unmittelbaren Benachteiligung wegen des Geschlechts“ verstoßen haben. Dieses schütze nämlich „auch trans* Frauen“. Dies gelte „unabhängig davon, ob die betroffene Person bereits offiziell eine Namen- und Personenstandsänderung und/oder geschlechtsangleichende Maßnahmen durchgeführt hat.“ Zur angeblichen “Lösung“ der Angelegenheit schlug man eine Zahlung „in Höhe von 1.000 Euro für die erlittene Persönlichkeitsverletzung“ vor.

Schutzräume für Frauen sind Geschichte

Dieser unglaubliche staatliche Übergriff, den der Steuerzahler finanziert, zeigt, was bald bevorstehen wird, wenn dieser Irrsinn auch offiziell in Gesetzesform gegossen ist und jeder sich einmal pro Jahr per bloßen Sprechakt ein Geschlecht aussuchen und jeder bestraft werden kann, der dies nicht widerspruchslos akzeptiert. Damit sind auch alle im Vorfeld gemachten Versprechungen der Regierung wieder einmal als glatte Lügen entlarvt. Im August 2023 hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann getwittert: „Das SBGG vermittelt keinen Anspruch auf Zugang zu geschützten Räumen. Vertragsfreiheit und Hausrecht gelten weiterhin. Was heute im Rechtsverkehr zulässig ist, wird auch künftig zulässig sein.“ Zuvor hatte er erklärt, es für „abwegig“ zu halten, dass ein Mann seinen Geschlechtseintrag ändern lassen würde, um in einer Frauen-Sauna Frauen zu belästigen. Etwa zur gleichen Zeit ließ Ataman verlauten: „Das Szenario, Männer würden sich künftig amtlich als Frauen registrieren lassen, um in eine Frauen-Sauna einzudringen, ist nicht schlüssig. Auch von Trans-Frauen in Saunen sind keine Störungen bekannt.“

Genau dies aber tritt bereits jetzt genau so. Nun bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen. Schutzräume für Frauen gehören schon jetzt der Vergangenheit an, weil winzige, aber einflussreiche Gruppen von verqueren Fanatikern die Tatsache der biologischen Zweigeschlechtlichkeit einfach für obsolet erklären. Die Ampel-Regierung, die Frauen schon durch ihre Migrationspolitik zum Freiwild macht und sie der allgegenwärtigen Gefahr von Vergewaltigungen ausliefert, macht sie nun auch zum leichten Ziel für Sexualverbrecher und Fetischisten, die auch noch auf massive staatliche Unterstützung hoffen dürfen, wenn man ihnen das Ausleben ihrer Perversionen auf Kosten anderer verwehrt.