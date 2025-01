Magdeburg-Anschlag: Mit dem Märchen vom „AfD-Anhänger“ lenkt Faeser vom eigenen Totalversagen ab

Innenministerin Nancy Faeser hat, neben ihrer fachlichen und charakterlichen Amtsunfähigkeit, wieder einmal ihre nicht minder ausgeprägte Skrupellosigkeit bewiesen. Im Gespräch mit dem „Spiegel“ in der aktuellen Ausgabe versucht sie allen Ernstes, die krude Dolchstoßtheorie neu mit Leben zu füllen, der Magdeburg-Attentäter Taleb Al-Abdelmohsen sei ein Rechtsradikaler und islamophober “AfD-Anhänger” gewesen – wohlgemerkt ein Mann, der sich sowohl in seiner Positionierung zum Islam immer wieder selbst widersprochen hatte als auch in diffusen, wirren Statements und Posts auf Arabisch mit allen mögliche Sichtweisen und Positionen gemein gemacht hat. Daraus selektiv eine AfD-Nähe zu konstruieren, ist perfide – denn nichts von dem, was Abdelmohsen in seiner über 18-jährigen Duldungsgeschichte in Deutschland tat, forderte und aussagte, entspricht dem, wofür die AfD steht – im Gegenteil.

Nicht nur trug sein Anschlag klare Züge eines dschihadistischen Terror-Tatmusters; Abdelmohsen wollte auch “so viele Deutsche wie möglich” töten und suchte sich keine Moschee, sondern einen christlichen Weihnachtsmarkt als Ziel heraus. Doch all das hält Faeser nicht davon ab, nun offiziell zu erklären: “Es ergibt sich das Bild eines psychisch auffälligen Täters, der eine massive Islam-Feindlichkeit und die Nähe zu Ideologie von Rechtsextremisten zeigt“. Natürlich lehnt die linksextreme Ministerin jede Verantwortung für das Massaker ab.

Blanker Hohn

Stattdessen schwadroniert Faeser: „Ich sehe es im Augenblick als meine politische Verantwortung, die Ermittlungen mit allen Kräften zu unterstützen. Da passiert sehr viel. Im Landeskriminalamt sind 118 Kolleginnen und Kollegen der Sonderkommission „Markt“ mit dem Fall befasst“, war alles, was ihr auf eine entsprechende Frage einfiel. Faeser wies zudem auch jegliche Verantwortung der Bundesbehörden für den Anschlag zurück.

Dabei handelt es sich um blanken Hohn und ein reines Ablenkungsmanöver à la “Haltet den Dieb”: Denn tatsächlich tragen vor allem Faeser als die für die innere Sicherheit zuständige Ministerin und die Bundesbehörden die Verantwortung für die Katastrophe. Abdulmohsen war seit 2013 nicht weniger als 105-mal (!) in sechs Bundesländern aktenkundig; wiederholt hatte er mit einem “spektakulären Terroranschlag” gedroht. Im Februar 2023 hatte er sogar an Faesers Innenministerium (!) geschrieben und mitgeteilt, dass er im Kanzleramt angerufen und gefragt habe: „Muss man in Deutschland 20 Leute auf den Straßen von Berlin umbringen um die Gerechtigkeit zu bekommen?‘ Bis heute habe ich keine überzeugende Antwort bekommen.“ Dies geht aus einem 16-seitigen Papier des Bundeskriminalamts (BKA) hervor, das für eine Sitzung des Innenausschusses im Bundestag zusammengestellt wurde. Obwohl sich aus alledem ein unfassbares Staatsversagen ergibt, für das Faeser als politisch Verantwortliche augenblicklich zurücktreten müsste, denken weder sie noch die zuständigen Politiker in Sachsen-Anhalt daran, irgendwelche Konsequenzen zu ziehen.

Rechtsradikale herbeiphantasieren, reale Bedrohungen ignorieren

Das Versagerkartell, das den Tod von sechs Menschen und Hunderte Verletzte auf dem Gewissen hat, hält zusammen und klebt an seinen Ämtern. Stattdessen fällt Faeser nichts anderes ein, als das zu tun, was sie als einziges kann: Rechtsradikale herbeiphantasieren und virtuelle Bedrohungslagen beschwören, während die von ihr mitgetragene, schlichtweg staatskriminelle Migrationspolitik die einzige reale Bedrohung für Deutschland darstellt. Also verbreitet sie weitere Lügen und Falschdarstellungen über den Attentäter, den sie kurzerhand zum Rechtsextremen macht – obwohl absolut nichts darauf hindeutet, wohl aber auf einen verkrachten Ex-Islamisten, der als psychisch auffällige und gemeingefährliche Zeitbombe längst hätte außer Landes geschafft werden müssen.

Zumindest hätte Abdelmohsen nach seinen unzähligen Drohungen und radikalen Aussagen, die er allein auf Twitter abgesondert hat, längst unter Beobachtung stehen müssen. Doch all das wurde ebenso ignoriert wie die Warnungen mehrerer ausländischer Geheimdienste. Die Schreckensbilanz dieser behördlichen Dysfunktionalität beweist es erneut: Das Einzige, was dieser Staat noch kann, ist, die eigenen Bürger zu schikanieren, die ihm sein Versagen vorwerfen. Die Opfer bleiben mit ihrer Trauer und Verzweiflung allein, die Verantwortlichen im Amt und wer dieses verbrecherische Verhalten kritisiert, muss weiterhin damit rechnen, von dem Staat verfolgt zu werden, der der wahren Gefahren im Land nicht mehr Herr wird. Und für diese perverse ideologisierte Politik steht die Frankfurter Linksextremistin an der Spitze des Bundesinnenministeriums. Man kann sich das alles nicht ausdenken.