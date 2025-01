Magdeburg-Tat soll laut Generalbundesanwalt kein Terror gewesen sein: Wie sehr will man uns noch verhöhnen?

Auch einen Monat nach dem Anschlag von Magdeburg mit sechs Toten und 300 Verletzten schweigt der Attentäter Taleb al-Abdulmohsen zu seinem Tatmotiv; dass er außerhalb seiner staatlichen Vollpension längst schamlos politisch instrumentalisiert wird im “Wahlkampf” (unter anderem von Innenministerin Nancy Faeser, die ihn zum AfD-Anhänger und Rechtsextremen umlackierten will, um vom eigenen Versagen abzulenken), bekommt er vermutlich gar nicht mit. Aus Justizkreisen heißt es, seine Einlassungen seien bisher „nur sehr allgemein“ gewesen. Die Blutprobe ergab keine besonderen Auffälligkeiten. Tataufklärung und Motive interessieren ohnehin nicht – dieses Subjekt, das nie in Deutschland hätte Fuß fassen dürfen, gehört so schnell wie möglich außer Landes geschafft. Das wird allerdings nicht geschehen, denn eben wegen der ihm nun zugeschriebenen Identität als angebliche rechter Vorsatztäter wird Abdulmohsen noch gebraucht.

Am heutigen Mittwoch nahm der Untersuchungsausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt zu Magdeburg seine Arbeit auf; auch dies ein reines Pflichtprogramm, denn erfahrungsgemäß wird es auch hier keine Rücktritte oder gar Entlassungen geben – obwohl das Totalversagen beim Sicherheitskonzept offensichtlich ist und die dafür Verantwortlichen längst nicht mehr im Amt sein dürften, und der Täter in mindestens 105 (!) behördlichen Vorgänge während seinen 18 Jahren in Deutschland aktenkundig wurde, einschließlich strafrechtlicher Verurteilung und polizeilichen Eintragungen, ohne dass ihm irgendein Ungemach drohte. Die Details will man vermutlich schon deshalb tunlichst nicht aufklären, weil dann ans Licht käme, dass dieser dysfunktionale und zugrundegerichtete Linksstaat zehn- wenn nicht hunderttausende weiterer Abdulmohsens beherbergt, die potentiell zum Messer greifen oder ins Auto steigen könnten, um Deutsche zu töten.

Faesers Ablenkungen

Auch deshalb gibt es seitens der Politik nur Ablenkungen und Geraune über das Tatmotiv. Innenministerin Nancy Faeser faselte letzte Woche im „Spiegel“, es ergebe sich „das Bild eines psychisch auffälligen Täters, der eine massive Islam-Feindlichkeit und die Nähe zu Ideologie von Rechtsextremisten zeigt“. Bereits am Tag nach dem Massaker hatte sie behauptet, sie könne nur gesichert sagen, „dass der Täter offensichtlich islamophob war“. Zu seinen Feindbildern gehörten Saudi-Arabien, der Islam, der deutsche Staat sowie säkulare Flüchtlingshilfe in Köln. Wie immer versuchte sie, die Verbrechen muslimischer Migranten zu relativieren und wenn möglich selbst aus ihnen noch Rechtsradiale zu machen, obwohl absolut nichts darauf hindeutet.

Die Büttel der Gesinnungsjustiz tun derweil alles, um das Offensichtliche zu leugnen und bagatellisieren und die verstörte Öffentlichkeit möglichst schnell wieder in den Dämmerschlaf gutmenschlicher Sedierung zu wiegen. Dazu gehört auch, keinen Terrorakt in der Zuständigkeit des Karlsruher Generalbundesanwalts zu postulieren. Obwohl der bislang so mitteilungsfreudige al-Abdulmohsen, der seit 2013 immer und immer wieder mit einem spektakulären Terroranschlag gedroht hatte und in sechs Bundesländern auffällig geworden war, keinerlei Angaben zu seinen Beweggründen macht, „weiß“ Generalbundesanwalt Jens Rommel, dass er jedenfalls nicht für die Untersuchung des Anschlags zuständig sei.: Diesem fehle nämlich der „spezifische Staatsschutzhintergrund“. Im Klartext: Die von Abdelmohsen ausgehende Bedrohung sei nicht systemisch und gegen Deutschland gerichtet gewesen (und das wohlgemerkt obwohl dieser explizit “möglichst viele Deutsche” umbringen wollte!).

Spinnerte Rentner sind Putschisten, aber Terror soll kein Terror sein…

Der Beschuldigte habe zwar viele Kontakte mit staatlichen Stellen gehabt, aber auch mit ganz vielen anderen Stellen und Personen im Clinch gelegen, so Rommel; deshalb weise die Tat eher den Charakter einer „Amokfahrt aus persönlicher Frustration“ auf als den einer terroristischen Tat gegen die Bundesrepublik oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Außerdem habe al-Abdulmohsen seine Drohungen gegen staatliche Einrichtungen allesamt nicht umgesetzt. Und schließlich habe die Tat sich gegen einen Weihnachtsmarkt gerichtet, also nicht gegen eine staatliche Stelle. Das sagt der Chef derselben Bundesanklagebehörde, die derweil einen Schauprozess gegen eine skurrile Truppe von “Reichsrollatorenrentnern” als angebliche Putschisten führt und in deren Prozess nach über zwei Jahren Haft noch immer keine Beweisaufnahme mit belastbaren Tatvorwürfen existiert.

Aber bei einem neuen Fall monströs fehlgeleiteter illegaler Zuwanderung und institutionellen Asylmissbrauchs, der in einem lupenreinen Terrorakt kulminierte, macht man uns ein X für ein U vor und will uns wieder mal weismachen, zwei plus zwei ergäbe fünf. Derweil stehlen sich die für die Vermeidung und Aufklärung solcher Verbrechen Zuständigen wieder einmal aus ihrer Verantwortung – während die Opfer mit ihrer Trauer, Wut und Verzweiflung allein bleiben, und die Deutschen weiterhin jederzeit und überall damit rechnen müssen, selbst zum Opfer des Terror zu werden, der in Magdeburg sechs Tote und hunderte Verletzte forderte.