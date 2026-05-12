Magdeburger Bischof Feige: Jetzt hilft nur noch Beten gegen die AfD!

Es steht nicht gut um die Zukunft der Altparteien in Sachsen-Anhalt. Da bisher all die medialen Kampagnen gegen die AfD nichts geholfen, sondern im Gegenteil den Zuspruch der Bürger zu der Alternative nur noch angekurbelt haben, sieht der Magdeburger Bischof – er hört auf den bezeichnenden Namen Feige – eine letzte Rettung: Jetzt hilft nur noch beten! Seine Initiative, die ein „Gebet zur Landtagswahl“ und die Kampagne „Bewusst wählen“ beinhaltet, stellt dabei nicht nur eine peinliche Einmischung der Kirche in den Wahlkampf dar, sondern auch eine Instrumentalisierung des Glaubens gegen die einzige Partei, die wenigstens noch ansatzweise katholische Werte hochhält.

Der Herr segne die freie Wahl — solange sie bitte korrekt ausfällt! Im Bistum Magdeburg hat man offenbar beschlossen, dass der Heilige Geist neuerdings auch Wahlkampfberatung anbietet. Mit ihrer Anti-AfD-Initiative und Einmischung in die politische Willensbildung der eigenen Schäfchen erinnert die Kirche daran, dass sie zwar offiziell keine Partei unterstützt, aber manche Parteien eben doch lieber in die Hölle als in den Landtag schicken würde.

Bald Beichtstühle mit Wahl-O-Mat?

Bischof Gerhard Feige erklärt dabei erneut, völkischer Nationalismus sei mit dem Christentum unvereinbar. Was das jedoch mit der AfD zu tun hat, erklärt er nicht näher – aber er bezieht seine Informationen zur AfD offensichtlich von Fakenews-Verbeitern wie “Correctiv” & Co. Besonders elegant wirkt der Versuch des Mannes mit dem Fünfjahresbart, das Ganze nicht als plumpen Wahlkampf erscheinen zu lassen, jedenfalls nicht: Wenn man kurz vor einer Wahl „bewusst wählen“ plakatiert und gleichzeitig erklärt, welche politische Richtung christlich untragbar sei, dann ist das reine spirituelle Gymnastik mit politischer Agenda; quasi ”UnsereDemokratie™” mit Weihrauch.

Man darf gespannt sein, welche liturgischen Innovationen sich der Bischof, dem seit Jahren die Gläubigen in Scharen davon laufen, noch ausgedacht hat: Beichtstühle mit Wahl-O-Mat? Hostien in Parteifarben? Oder das neue Sakrament der politischen Gesinnungsprüfung? Amen! (Sehen Sie dazu auch diese sehenswerte Ausgabe von “Kissler Kompact”).

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.