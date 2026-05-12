Magdeburger Bischof Feige: Jetzt hilft nur noch Beten gegen die AfD!

Es steht nicht gut um die Zukunft der Altparteien in Sachsen-Anhalt. Da bisher all die medialen Kampagnen gegen die AfD nichts geholfen, sondern im Gegenteil den Zuspruch der Bürger zu der Alternative nur noch angekurbelt haben, sieht der Magdeburger Bischof – er hört auf den bezeichnenden Namen Feige – eine letzte Rettung: Jetzt hilft nur noch beten! Seine Initiative, die ein „Gebet zur Landtagswahl“ und die Kampagne „Bewusst wählen“ beinhaltet, stellt dabei nicht nur eine peinliche Einmischung der Kirche in den Wahlkampf dar, sondern auch eine Instrumentalisierung des Glaubens gegen die einzige Partei, die wenigstens noch ansatzweise katholische Werte hochhält.
Der Herr segne die freie Wahl — solange sie bitte korrekt ausfällt! Im Bistum Magdeburg hat man offenbar beschlossen, dass der Heilige Geist neuerdings auch Wahlkampfberatung anbietet. Mit ihrer Anti-AfD-Initiative und Einmischung in die politische Willensbildung der eigenen Schäfchen erinnert die Kirche daran, dass sie zwar offiziell keine Partei unterstützt, aber manche Parteien eben doch lieber in die Hölle als in den Landtag schicken würde.
Bald Beichtstühle mit Wahl-O-Mat?
Bischof Gerhard Feige erklärt dabei erneut, völkischer Nationalismus sei mit dem Christentum unvereinbar. Was das jedoch mit der AfD zu tun hat, erklärt er nicht näher – aber er bezieht seine Informationen zur AfD offensichtlich von Fakenews-Verbeitern wie “Correctiv” & Co. Besonders elegant wirkt der Versuch des Mannes mit dem Fünfjahresbart, das Ganze nicht als plumpen Wahlkampf erscheinen zu lassen, jedenfalls nicht: Wenn man kurz vor einer Wahl „bewusst wählen“ plakatiert und gleichzeitig erklärt, welche politische Richtung christlich untragbar sei, dann ist das reine spirituelle Gymnastik mit politischer Agenda; quasi ”UnsereDemokratie™” mit Weihrauch.
Man darf gespannt sein, welche liturgischen Innovationen sich der Bischof, dem seit Jahren die Gläubigen in Scharen davon laufen, noch ausgedacht hat: Beichtstühle mit Wahl-O-Mat? Hostien in Parteifarben? Oder das neue Sakrament der politischen Gesinnungsprüfung? Amen! (Sehen Sie dazu auch diese sehenswerte Ausgabe von “Kissler Kompact”).
Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.
15 Kommentare
„Die „satanische Verdrehung“ ist ein Begriff, der primär aus der psychologischen Beratung und der christlichen Apologetik stammt und eine Form der manipulativen Umkehrung von Tatsachen beschreibt. Dabei wird die Realität ins Gegenteil verkehrt, um Wahrheit zu verzerren, Täter zu schützen und Opfer zu beschuldigen.
Hier sind die Kernaspekte der satanischen Verdrehung:
Täter-Opfer-Umkehr: Der Ankläger wird zum Angeklagten, der Täter zum Opfer gemacht.
Psychologische Manipulation: Es handelt sich um eine Lüge, die mit hoher Überzeugung, Selbstsicherheit und ohne Schamgefühl vorgetragen wird, um das Gegenüber zu verwirren und die Deutungshoheit zu gewinnen.
Verdrehung der Wahrheit: Wahre Sachverhalte werden bewusst ins Gegenteil verkehrt, um Verwirrung zu stiften oder die eigene Position zu stärken.
Bezug zur Theologie: Im christlichen Kontext wird dies oft als Methode Satans bezeichnet, um Menschen von der Wahrheit (Gott) abzubringen, indem Wahrheiten verdreht werden. Ein Beispiel ist die Versuchung Jesu, bei der Zitate aus der Bibel aus dem Kontext gerissen wurden.
Zusammenfassend ist es eine Technik der Umkehrung, die darauf abzielt, die Realität zu zerstören und den Sender der Botschaft als unschuldig erscheinen zu lassen, während die Wahrheit ins Absurde geführt wird.“ (Quelle: google.com/satanische verdrehung)
Genau mein Humor…Tausende Pädophile in den eigenen Reihen seit Jahrzehnten meist decken , dann aber die größte Volkspartei des Landes verteufeln….Diese Kirche braucht einen Exorzisten , nein , dieses ganze Land braucht einen Exorzisten…! In ihrem blinden Furor ähneln sie immer mehr ihren Vorgängern zur Zeit der Hexenverbrennung .
Da haben wir ein sichtbares Zeichen dafür, was Religion ist.
Aber wie ist das mit der Wissenschaft?
Es gibt eben auch Wissenschaft, die nur auf Nichtverstehen beruht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hempels_Paradox
Das ist ja wirrer als die Flusen unter Hempels Sofa.
Das Problem liegt in der Unvollständigkeit der Beschreibung eines Rabens.
Ein einziger weißer oder blauer Rabe würde die These widerlegen, dass alle Raben schwarz sind. Ein Rabe, der in einen weißen Farbtopf fällt nicht, denn er wäre ein Rabe außerhalb seines natürlichen Zustands und ein gebratener Rabe wird erst schwarz, wenn die Pfanne zu heiß und die Bratdauer zu lang ist.
Ein Rabe ist ja durch viele andere Merkmale ein Rabe.
Ebenso ist der Satz „Dieser Satz ist falsch“ keine semantische Aussage, da der Satz ja keinen tatsächlichen Inhalt hat, als eine Behauptung über den Wahrheitswert eines Satzes, der keinen echten Inhalt hat
Tatsächlich bedeutsam ist der dialektische Widerspruch, der nur in der Einheit seiner Gegensätze existiert.
Wie nennt man einen Prozess, der in der Raumzeit an einem definierten Ort zu einer definierten Zeit sich befindet und schon wieder nicht befindet?
Wie wird aus einem Kind ein Mann oder eine Frau oder ein Berufsidiot?
Das sind doch die echten wichtigen Fragen, die gute Philosophen stellen und beantworten sollten.
Binäre Logik reicht eben nicht, um die Welt zu beschreiben, zu begreifen und das Handeln der Menschen in Freiheit und Verantwortung zukunftsfähig zu machen
Das Resultat ist eine Wissenschaft, die den Charakter einer Wissenschaft verliert und zur bloßen Religion wird.
Die volksgebundene Literatur kennt hervorragende Beispiele wie die Geschichte von den 7 Schwaben oder den Roman über Don Quichotes Kampf gegen Windmühlen oder eben der Niedergang deutscher Kultur unter der Herrschaft von Personen, deren Tunnelblick einzig auf ihren Machterhalt fixiert ist.
Ich muss keine Namen nennen, die meisten Menschen verhalten sich in einem Tunnelblick und sind nicht mal bereit, den Splitter aus dem Auge zu ziehen, wo ein dickes Brett vorm Kopf ist.
Deshalb sind echte Machtteilung und Emanzipation in Freiheit und Verantwortung, also auch der Haftung für eigene Fehler die einzige Chance, den Niedergang der Kulturen zu beenden und dazu gehört der Mut zur Selbsterkenntnis über das eigene Gewordensein und das der anderen.
Wer da in einem beliebigen Tunnelblick verharrt, der wird in einen Abgrund fallen.
Debatten über die Wirklichkeit dürfen also nichts verschweigen, wenn es zu einer hinreichenden Mehrheit handlungsfähiger Bürger kommen soll.
Emanzipierte Bürger brauchen keinen Bischof und zahlen keinen Kirchenzehnten, sie würden auch keinen Kaiser huldigen, der nackt da steht.
Die Angst des Bischofs ist verständlich, aber niemand sollte seinem Gebet folgen😊
wie der Name schon sagt…………………………………………. oder nomen est omen für die Kirchenlateiner
Die Kirchenfürsten haben schon immer jede Politiksauerei abgesegnet
@Magdeburger Bischof Feige
da ist der Name wohl Programm – wegen solchen Leuten bin ich aus der Kirche ausgetreten !
Diese unsäglichen Vielfaltspfaffen……reicht es noch nicht ,was die an Kollekte einkassieren ,diese schleimigen Staatsschmarotzer….!!!!
Herr Berger,“halte du sie dumm,ich halte sie arm.“Ein Bischof B7-B10 erhält zwischen 9500 Euro -14000 Euro
Brutto im Monat vom Steuerzahler+Dienstwohnung+Dienstwagen.Feudalismus wie im Mittelalter.
Feige?
Ist das sein Name oder macht er
einen auf dicke Hose?
Im Dritten Reich dem Führer
zugejubelt und nun die großen
Demokraten spielen.
Auf so Leute können wir gut
verzichten.
Der wird im Himmel nie ankommen!
Johannes 18; 36: Mein Reich ist nicht von dieser Welt!
Da dürfte ja der Bischof nie mehr nach Frankreich, Spanien Portugal, England oder Niederlande reisen.
Denn deren “ völkischer Nationalismus “ war sehr wohl mit der Christianisierung und damit der Unterwerfung
der Eingeborenen vereinbar.
Aber wenn es um die Kirche geht drückt man schon mal ein Auge für‘ s Seelenheil zu.
Mache ich. Ich bete das der Teufel ausgetrieben wird und die AfD der Kirche ihr Steuereinkommensmodell austreibt.
schickt ihm ein paar knäblein von der afd…….und alles ist sofort ok…..
raus aus dem kinderfi… verein – oh gott oh gott…wann ist preiswichsen unter der obhut der geistlichen kindesmisbraucher angesagt… sowas erregt aufmerksamkeit… auf ihr gotteslästerer im talar und unterhose… schämt euch ihr denkverweigerer… alice trenne sofart statt und kirche… das pack soll sich seinen unterhalt selbst erwirtschaften… weg mit kirchensteuer und gebühren… wer zu den kinderfi…. will kann ja bleiben… aber wer praktizierender /crist ist ohne pfaffen wird überleben….wenn es den zwangsdreck nicht mehr unterstützt… das thema jesus leben und gebote…. haben die schwulen pfaffen geändert… alice kümmere dich darum….
Kindesmissbrauch in der kiurche
Hilfe und Unterstützung:
Bei Verdacht auf Missbrauch oder Bedarf an Beratung können sich Betroffene und Angehörige an spezialisierte Stellen wenden. Die Polizei, insbesondere die Beauftragten für Kriminalitätsopfer, bieten Unterstützung und nehmen Anzeigen
Die Bevölkerung sollte beten, dass jener Geistliche bald in Rente geschickt wird.