Magdeburger Entsorgungswochen: Schwarz-Rot-Gold bei gestrigem “Demokratiefestival” unerwünscht

Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt ging am Freitag und Samstag in den Endspurt. Während 10.000 Besucher beim Familienfest in Magdeburg Ulrich Siegmund zujubelten, zeigte sich Sven Schulze bei einem linken Demokratiefestival auf dem Magdeburger Domplatz gemeinsam mit Kommunisten, Antifa-Aktivisten und linken NGO-Vertretern (dem neuen Wunschumfeld seiner CDU also), mied aber einen eigenen Auftritt. Fürchtete er vielleicht, von der linken Schickeria ausgepfiffen zu werden – zumal er seinen Honig-im-Kopf-Clown Didi diesmal nicht dabei hatte?

Ein Organisationskomitee aus Gewerkschaftsbund und Arbeiterwohlfahrt hieß die vorwiegend linke Kundschaft herzlich willkommen zum großen Schutzzonen-Mikado. Bereits im Vorfeld war das Ambiente klar definiert: Eine von Patrioten auf die Straße gemalte Deutschlandfahne wurde fieberhaft mit Hochdruckreinigern weggestrahlt. Wer sich dann am gestrigen Vorwahlabend dem „weltoffenen“ Demokratiefestival näherte, wurde vorab noch einmal gründlich gefilzt Neben Böllern, Bengalos, Cannabis und der heimischen Musikanlage hatte der Veranstalter nämlich die Deutschland-Flagge als ultimativen Gefahrgutstoff ausgeschlossen.

Gefahrgutklasse Schwarz-Rot-Gold

Man muss diese logistische Glanzleistung erst einmal sacken lassen: Da feierte man die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland, schließt aber vorsichtshalber das verfassungsmäßige Symbol ebendieser Bundesrepublik (das ja nur festgelegt ist im bescheidenen Artikel 22 des Grundgesetzes) in dieselbe kriminell-toxische Kategorie ein wie den verbotenen Polenböller oder die Marihuana-Tüte. Schwarz-Rot-Gold, herabgestuft zum illegalen Mitbringsel für Krawallbrüder.

Das war keine symbolische Selbstentzündung, das war gelebte Inklusion der Beliebigkeit. Unter dem informellen Motto „Hauptsache nicht vaterländisch“ durften sich schließlich alle wohlfühlen – vom friedsamen Omas-gegen-Rechts-Chor bis hin zum Antifa-Aktivisten, dem beim Anblick von drei Längsstreifen ohnehin der Schweiß auf die Stirn tritt. Wohlgemerkt: Es geht die Farben der deutschen Republik, Schwarz-Rot-Gold… und nicht um Schwarz-Weiß-Rot oder die Reichskriegsflagge. Für “unsere Demokraten“ anscheinend inzwischen alles dasselbe.

In der Rumpelkammer der Geschichte

Die Ironie der Geschichte feierte derweil vor der Magdeburger Grabeskirche von Kaiser Otto I. fröhliche Urständ. Jenem Otto, der einst aus einem bunten Haufen von Franken, Schwaben und Sachsen das machte, was man später Volk nannte. Wenn der Kaiser wüsste, dass man über seinen Gebeinen zwar theoretisch die Fahne eines unzustande gekommenen Staates Palästina oder das Banner der längst verblichenen DDR schwenken durfte, aber nicht die Farben von Hambacher Fest, 1848er-Revolution und deutscher Einheit: Er würde im Sarkophag wohl eine Rotation einlegen, die Magdeburg für Jahre mit Ökostrom versorgen könnte.

Und wer rieb sich im Hintergrund die Hände, bis die Haut glühte? Die AfD. Spitzenmann Ulrich Siegmund musste gestern für seinen Wahlkampf nicht einmal mehr neue Ideen entwickeln; er musste nur noch zuschauen, wie ihm die politische Konkurrenz das Monopol auf die Nationalfarben auf einem Silbertablett – adrett abgepackt und frei Haus – lieferte. Wenn selbsternannte Demokratieretter aus lauter Angst vor der eigenen Flagge diese kampflos der AfD überlassen, betreiben sie keine Haltung, sondern fahrlässige Stimmenflucht. Man könnte sogar von einem Mastbetrieb für den politischen Gegner sprechen.

Die Hohe Schule des Wegduckens

Besonders charmant gab sich dabei die CDU in Gestalt von Landeschef Sven Schulze. Man tönte brav, Schwarz-Rot-Gold sei das Symbol aller Menschen und dürfe keinesfalls der AfD überlassen werden – um anschließend als Gast auf der Party zu tanzen, auf der genau diese Farben Hausverbot hatten. Das nennt man wohl konsequentes Wegducken mit Vorbildfunktion.

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Am Ende bleibt die Erkenntnis: Wer die Symbole der Freiheit und der eigenen Demokratie vor der eigenen Haustür entsorgt, rettet nicht die Republik. Er liefert nur die Steilvorlage für das nächste Wahldrama. Heute Abend wissen wir mehr. Sicher aber bleibt eines: Schwarz-Rot-Gold gehört allen Deutschen. Wer diese Farben freiwillig auf den Müllhaufen der Befindlichkeiten wirft, braucht sich nicht zu wundern, wenn andere es dort aufheben.