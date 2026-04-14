Magyar in Wahrheit ein zweiter Orbán? Träumt ruhig weiter…

Nach der leider allzu deutlichen, um nicht zu sagen verheerenden Wahlniederlage des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán am Sonntag versuchen einige konservative Kommentatoren die Katastrophe schönzureden, indem sie darauf verweisen, dass der Wahlsieger Péter Magyar ja ebenfalls aus Orbáns Fidesz-Partei stamme, die er erst 2024 verließ; dass er zudem ja kein Linker sei, sich ebenfalls strikt gegen Massenmigration und den EU-Migrationspakt ausgesprochen habe, sich nicht der blindwütigen Ukraine-Unterstützung anschließen werde und auch sonst die meisten politischen Standpunkte Orbáns teile. Er habe lediglich gegen das von diesem in den 16 Jahren seiner Regierung errichtete Filz- und Vetternwirtschaftssystem gekämpft, dessentwegen Orbán schließlich auch abgewählt worden sei. Der Tenor diese Stimmen: Ein radikaler Politikwechsel sei unter Magyar daher nicht zu befürchten, die Ängste, er werde Ungarn nun sofort zu einer Kolonie der EU-Kommission machen, seien unbegründet – und vor allem werde Ungarn weiter das Bollwerk gegen die zerstörerische Massenmigration bleiben. Manche verkläen Magyar gar zum geschickten “Taktiker”, der sich lediglich als Brüssel-Freund tarne, um an die 18 Milliarden Euro eingefrorener EU-Gelder zu gelangen, und anschließend dann eher wie die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni regieren werde, die ihre konservative Linie beibehalte und trotzdem ein gutes Verhältnis zur EU pflege. Im Grunde sei der Tisza-Chef also nur ein jüngerer, unverbrauchter Orbán.

Leider jedoch deuten alle Fakten darauf hin, dass man sich mit solchen Verharmlosungen in die eigene Tasche lügt. Eher trifft zu, dass sich Magyar als Konservativer tarnt, weil von links kaum Stimmen zu holen waren. Wer sich seine Karriere ansieht, erkennt hier einen typischen Polit-Opportunisten, der keine unverrückbaren Grundsätze hat, sondern alles tut, um sich an der Macht und alle Optionen offen zu halten. Allein aus Deutschland kennt man diesen Typus bis zum Überdruss (der schlimmste Vertreter dieser rückgratlosen Verlogenheit sitzt im Kanzleramt). Nur wenige Stunden nach seinem Sieg kündigte Maygar dann auch bereits an, dass Ungarn den 90-Milliarden-Euro-„Kredit“ für die Ukraine nicht länger blockieren, bestehende Vereinbarungen mit Russland auf den Prüfstand stellen, „alle Verträge“ über russische Energielieferungen überprüfen, neu verhandelt und sie „wenn nötig“ beenden werde.

Voll auf Brüsseler Linie ohne Wenn und Aber

Es dauerte also nicht einmal 24 Stunden, bevor er auf die EU-Anti-Russland-Linie einschwenkte. Doch zum Programm von Magyars vollständiger Anwanzungs- und Unterwerfungsbereitschaft, die von Ursula von der Leyen, den EU-hörigen westeuropäischen Regierungen vor allem Deutschlands und Frankreichs und den linken Mainstreammedien nicht umsonst frenetisch bejubelt wird, gehört eben nicht nur dieser Kurswechsel in Sachen Ukraine, sondern auch eine Anerkennung der EU-Staatsanwaltschaft und der Asyl-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof (EuGH)mit der subsequenten Eingliederung des Landes ins europäische Asylsystem – die “gemeinschaftssolidarische” Aufnahme von Migranten ist da nur eine Frage der Zeit. 2024 hatte der EuGH finanzielle Sanktionen in Höhe von 200 Millionen Euro Strafe plus eine weitere Million Euro Zwangsgeld pro Tag (!) gegen Ungarn verhängt – weil das Land die EU-Asylregeln nicht umgesetzt hat. 900 Millionen Euro liefen bislang auf, die die EU Ungarn an dem Land zustehenden Mitteln vorenthält. Magyar will sich hier selbstverständlich fügen – womit migrationspolitische kulturrettende Sonderweg Ungarns Geschichte sein dürfte.

Eben ist davon auszugehen, dass Magyar nach und nach die Tür für den kompletten selbstmörderischen links-woken NGO-Moloch aus Regenbogenideologie und sonstiger Brüsseler Einflussnahme auf allen Ebenen aufstoßen wird. Mit einem Migrantenansturm ist weniger zu rechnen, da diese ohnehin ins deutsche Sozialsystem weiterwandern wollen. Nichts von dem, was über Magyar bislang bekannt ist, deutet auf einen prinzipienfesten, geschichtsbewussten und in der christlich-abendländischen Tradition verwurzelten Politiker hin, wie es der 1963 geborene, noch vom Widerstand gegen den Kommunismus geprägte Orbán ist – sondern einen vulgären Populisten, dem zur Machtsicherung jedes Mittel recht ist. Das, was er Orbán vorwarf, strebt auch Magyar an – die Besetzung von Schlüsselpositionen mit eigenen Gefolgsleuten, was bereits gestern die Anordnung der Aussetzung aller öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung und die Einleitung eines umfassenden Revirements an der Spitze der Sender zeigte. Man wird Orbán auch in Ungarn sehr bald nachtrauern – und auch wenn man dem abgewählten Premier gewiss die nach 16 Jahren unvermeidlichen üblichen Abnutzungserscheinungen und Allmachtsallüren vorwerfen kann, wie es sie etwa auch bei Helmut Kohl gab: Unbestreitbar standen bei Orbán das Wohl, die kulturelle Integrität, die Sicherheit und die Zukunft Ungarns an erster Stelle, wie ein Besuch des Landes im eklatanten Kontrast zum weiten Rest EU-Europas zeigt. Unter Magyar wird davon wohl schon bald – durchaus “sichtbar” – keine Rede mehr sein können.