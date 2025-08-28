Mailand schändet Anne Franks Andenken mit dem Terror-Tuch

Obgleich der Dom von Mailand prächtig aussieht, hat die größte Stadt der Lombardei auch ihre unschönen Seiten. Es ist laut, es riecht schlecht und die Menschen sprechen ausschließlich Italienisch. Ich erinnere mich, dass ich einmal beruflich mit einem Sprinter in der Metropole Auto fahren musste, was einem Stresstest auf Ecstasy gleichkam: Fahrspuren suchte man dort ebenso vergebens wie Verkehrsregeln (ja, ich bin Deutscher!), an denen man sich orientieren kann.

Doch neben der Abwesenheit von Verkehrsordnung und angenehmer Luft scheint man sich Mailand noch auf eine andere Kernkompetenz zu konzentrieren: eine Israel- und Judenfeindlichkeit im öffentlichen Raum, von der sich sogar Berlin eine Scheibe abschneiden kann. Die jüdische Aktivistin und Ehrenlady Malca Goldstein-Wolf postete dieser Tage auf X ein Bild, welches den verkommenen Geisteszustand haltungslinker und offensichtlich terrorphiler Teile der Mailänder Bevölkerung beschreibt: Bei einer “Protestaktion” gegen Israel zeigten sich hier selbstzufrieden ältere Damen, die offenbar nicht ihrer vergangenen Jugend, sondern dem unvollendeten Holocaust hinterhertrauern. Auf den Transparenten zeigen sie in einer kaum erträglichen Pietätlosigkeit Anne Frank, wie sie die sogenannte Kufiya, also das sogenannte Palästinensertuch, um den Hals trägt. Es ist ein Symbol, das eine eindeutige antisemitische Gegenwart ebenso wie eine eindeutig antisemitische Vergangenheit erzählt.

Anne Frank als optimistisches Symbol der Nazi-Aufarbeitung

Seit den 1930er Jahren, als Großmufti Mohammed Amin al-Husseini – ein glühener Nazi-Sympathisant – das Palästinensertuch im antijüdischen Aufstand gegen die britische Mandatsmacht als textiles Symbol einsetzte, wurde der Stofffetzen zum Symbol des sogenannten palästinensischen “Widerstands”. 1970 verstärkte es dann die Terroristin Leila Khaled als antisemitische Insignie, als sie bei der Entführung von TWA-Flug 741 und El-Al-Flug 219 die Kufiya trug, was sie zum globalen Zeichen antiisraelischen Kampfes machte.

Das gleiche Tuch trugen die Attentäter 1972 in München, Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“, bei ihrer Olympia-Geiselnahme, an deren Ende elf israelische Sportler tot waren. Auch das Lieblingsidol aller linken Terror-Fanboys, Jassir Arafat, zeigte sich regelmäßig mit Kufiya und machte das Tuch zum ikonischen Modeaccessoire des hippen Arab-Chic. So trendig kann Judenhass sein! Die Organisation des Friedensnobelpreisträgers Arafat war für zahlreiche Anschläge verantwortlich, darunter den Küstenstraßen-Anschlag 1978, bei dem 38 Menschen, 13 davon Kinder, ermordet wurden. All diese blutigen Taten werden von Linken und dezidierten Palästinenserunterstützern bis heute legitimiert, die den kultigen Terror-Schal tragen.

Geisteskranke Geschichtsverdrehung schmuddeliger Aktivistinnen

Und so war es keine Überraschung, dass der gleiche Schal auch von vielen Gaza-Terroristen getragen wurde, als sie am 7. Oktober so viele Juden an einem Tag getötet haben wie seit der Shoah nicht mehr. Soweit, so widerlich, aber auch so vorhersehbar. Dass nun aber allen Ernstes Italiener sich erdreisten, das Palästinensertuch Anne Frank an den Hals zu retuschieren, zeigt die geisteskranke Geschichtsverdrehung dieser schmuddeligen Aktivistinnen.

Anne Frank, 1929 im Frankfurter Stadtteil Dornbusch geboren, wurde als verfolgte Jüdin zu einer zentralen Figur der Nazi-Aufarbeitung, nicht nur, weil sie so jung umgebracht wurde und nicht nur, weil sie ein wahres Talent der schreibenden Zunft war, sondern weil sie sich bis zu ihrer Ermordung ihren Optimismus bewahrte. Der Satz „Ich glaube trotz allem an das Gute im Menschen“ brannte sich nicht nur in den Kopf dieses Autors ein.

Verhöhnung des Holocausts

Mir fällt es schwer, das Gute in diesen italienischen Aktivistinnen zu sehen. In einer absurden Dreistigkeit treiben sie die Täter-Opfer-Umkehr zwischen der weit mehrheitlich den Hamas-Terror feiernen Gaza-Bevölkerung einerseits und den Juden andererseits voran. Für sie ist die legitime Reaktion Israels auf die drohende Auslöschung seines Staates Anlass, die Terroristen und ihre Verbündeten zu freiheitskämpfenden Opfern zu stilisieren. Hier kommt ihnen das Schicksal Anne Franks zupass, wobei die antisemitischen Sofias und Giulias natürlich in römischer Noblesse großzügig darüber hinwegsehen, dass mehr als 1.900 Juden allein über den Hauptbahnhof Mailand nach Auschwitz, Buchenwald und Ravensbrück deportiert wurden.

Doch dieser Teil der italienischen Geschichte passt ebenso wenig in das moralisch schmale Weltbild der Mailänderinnen, wie es ihnen in den Sinn käme, den eihenen intellektuellen Bias abzulegen. Einer von Faschisten getöteten Jüdin ein Symbol für Judenhass umzuhängen, markiert eine neue Stufe der relativierenden Geschichtsperversion. Sie entweihen das Andenken an Anne Frank und verhöhnen die Erinnerung an den Holocaust, indem sie in den Straßen der lauten, übelriechenden Metropole Mailand ihre verdrehte Moral zur Schau stellen, Vielleicht ist die Pracht des Mailänder Doms doch nur Fassade für die hässliche Fratze dieser Stadt?