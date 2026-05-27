Mainstreamkompatible Pseudo-Rebellen in den alternativen Medien? Daniel Matissek im Gespräch mit Paul Brandenburg

In den sogenannten alternativen und freien Medien sowie vor allem der ach so kritischen Gegenöffentlichkeit im Netz gibt es eine ganze Reihe illustrer Akteure, die sich zwar unangepasst und furchtlos geben, in Wahrheit aber ihr eigenes Süppchen kochen und nicht selten fremde Partikular- oder schnöde Eigeninteressen verfolgen – sei es, weil sie von entsprechender Seite gekauft sind, oder weil sie ihre Anschlussfähigkeit an den Mainstream nicht riskieren wollen, zu dem man sich am Ende dann eben doch nicht alle Bande zu kappen traut. Das Fremdeln (bis hin zur demonstrativen Distanzierung) mit der AfD, zu “Schwurblern” und “Verschwörungstheoretikern oder “zu rechten” Influencern markiert jedoch letztlich ebenfalls eine Art von geistiger Brandmauer, Spaltung und Einhegung der subjektiven Wohlfühlzone, jenseits derer man den Diskurs scheut.

Alibifunktion fürs Establishment

Diese Art von “Opposition” ist leider oftmals besonders pflegeleicht – und zudem ganz im Sinne der etablierten meinungsführenden Kreise in Politik und Öffentlichkeit, da sie eine Alibifunktion erfüllt: Ihre Vertreter, da gerade noch so in den Hauptstrommedien zitierfähig und akzeptiert, werden als Musterbeispiele eines vermeintlich breiten Meinungsspektrums angeführt, in Abgrenzung zu den quasi “völlig Abgedrifteten” – sind im Zweifelsfall aber eben doch systemloyal, brav und berechenbar. Diese Form salonfähiger oder gar “kontrollierter Opposition” wirft zumindest Fragen nach Glaubwürdigkeit und Redlichkeit der Motive auf – und hat leider auch das Potenzial, wirklich unabhängige und mutige Vertreter der freien Medien in Misskredit zu bringen.

Ansage!-Chefredakteur Daniel Matissek hat sich mit dem bekannten Arzt, Publizisten und Youtuber Dr. Paul Brandenburg in einem medienkritischen Gespräch über diese Problematik unterhalten. Nachfolgend das Video dieses aufschlussreichen Interviews.