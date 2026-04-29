Maischberger bizarr: Wen interessieren schon die Probleme Deutschlands – Trump-Bashing ist doch viel wichtiger

Nach dem überragenden Champion’s-League-Halbfinalfinalspiel der Bayern in Paris hab ich gestern Abend – gewissermaßen zur größtmöglichen und krassesten Abkühlung – bei Maischberger reingeschaltet. Man konnte glatt vergessen, dass man einen deutschen Sender schaute, eher wähnte ich mich bald schon vor der Glotze in New York, Detroit oder Chicago – und damit weit weg von der hiesigen, selbstgemachten katastrophalen Lage im eigenen Land. Die sind nämlich für die öffentlich-rechtlichen Talkformate anscheinend kaum noch ein Thema.

Stattdessen werden wieder mal die Probleme in den USA diskutiert, wie üblich mit geradezu überschäumendem Eifer. Kein Wort über die allumfassende Krise in Deutschland, Hauptsache über Trump und die republikanischen Amis schimpfen – dann geht’s dem öffentlich-rechtlichen Publikum und dem deutschen Michel doch gleich viel besser!

Berlin und Brüssel gegen den Rest der Welt

Nachdem Merz gestern den USA eine “falsche Strategie“ vorgeworfen hatte, antwortete Trump prompt, Deutschland gehe es wegen der “Ahnungslosigkeit” von Merz so schlecht. Da ist natürlich viel Wahres dran. Doch Trump kennt offenbar die innige Zuneigung der deutschen Linken zu den Mullahs nicht! Vielleicht sollte Merz mal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Washington schicken, um dieses Missverständnis aufzuklären…

Und weil Xi, Putin und andere “Autokraten” der BRICS- Staaten ja ebenfalls keine ernstzunehmende Gesprächspartner für die europäischen und insbesondere deutschen Muster- und Vorzeigedemokraten sind, kann man sich mit den Amis ja ruhig anlegen. Die EU mit unserer Uschi an der Spitze wird’s dem Rest der Welt schon zeigen – spätestens, wenn die Ukraine mit im Boot ist! Nimm das, Welt – wir sind Haltungsweltmeister! So what? Übrigens: Friedrich Merz rangiert in der ARD-Beliebtheitsskala unter 20 deutschen Politikern derzeit auf Rang 20…