Make Germany normal again!

Deutschland, Februar 2025: Erneut gehen tausende oder – wenn man den Medienberichten noch glauben schenken darf – zehn- bis hunderttausende von Menschen auf die Straßen der Bundesrepublik, um “gegen rechts“ zu demonstrieren. Was ist geschehen? Hat etwa ein „Rechter“ ein abscheuliches Verbrechen begangen, um die Menschen so in Aufregung zu versetzen? Nein. Diesen Freitag gab es da eine Abstimmung im Bundestag über das „Zustrombegrenzungsgesetz“, welches von der CDU eingebracht worden war. Natürlich wurde das Gesetz von SPD und Grünen, aber auch von Teilen der FDP und sogar der CDU (!!!) abgelehnt und dem vorangegangen war im Bundestag ein Schauspiel, das man nur noch als unwürdig und erbärmlich für dieses “Hohe Haus” bezeichnen kann. Wahrscheinlich zum ersten Mal hatte (Noch-)CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag Klartext zu den Problemen geredet, denen sich Deutschland aufgrund der illegalen und ungezügelt weiter vorangetriebenen Massenmigration gegenübersieht.

Auslöser hierfür waren die schrecklichen Morde von Aschaffenburg, Magdeburg und den vielen anderen Städten, die man als normaler Bürger schon gar nicht mehr überblicken kann, weil sie so zahlreich sind. Endlich hatte auch Friedrich Merz damit ein Thema angesprochen, das allen Bürgern schwer auf der Seele lastet. Die Zahlen sprechen hier eine klare Sprache: Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr rund 400 Frauen getötet, es gab rund 700 Gruppenvergewaltigungen und über 21.000 Messerangriffe. Eine Kleine Anfrage der AfD brachte hervor, dass 49 Prozent der Täter keinen deutschen Pass hatten und vom Rest der Täter noch über die Hälfte die doppelte Staatsbürgerschaft aufweist. Angesichts des Tempos, mit dem die Reste-Ampel Migranten einbürgert, darf man die Frage stellen, wie es wohl um den Hintergrund der verbliebenen Täter bestellt sein mag.

Die Eskalation

Am Mittwoch dieser Woche hatte die CDU bereits ihren „Fünf-Punkte-Plan“ zur Verschärfung der Migrationspolitik vorgelegt. Dieser wurde mit Stimmen der CDU, der FDP und der Alternative für Deutschland mit knapper Mehrheit angenommen – und das ist des Pudels Kern, das ist es, was die Linken auf die Barrikaden treibt: Die gemeinsame Abstimmung mit der AfD. Links-Grün-Woke drehte total durch. In nackter Panik wurde da vom „Ende der Brandmauer“, von „menschenverachtender Politik“, von einem „Zusammenschluss mit der rechtsextremen AfD“ und von einem “neuen 1933“ fabuliert. Friedrich Merz selbst war über das Abstimmungsergebnis so erschüttert, dass er sich sofort nach der Abstimmung dafür entschuldigte, den eigenen Antrag mit Stimmen der AfD durchgebracht zu haben. Helfen konnte ihm dieses Bekenntnis zu Rot-Grün freilich nicht mehr, denn in dessen Augen war er bereits zu einem „Nazi“ mutiert.

Die Medien stießen ins gleiche Horn und verorteten Friedrich Merz ebenfalls sofort in der rechten Ecke. Aus der CDU wurde eine Art AfD 2.0. Die Reste-Ampel aktivierte die “Zivilgesellschaft” einschließlich ihre Schlägertrupps der Antifa auf der Straße, welche umgehend das Konrad-Adenauer-Haus besetzen, CDU-Parteibüros stürmten, Pyro- und Farbanschläge gegen CDU-Gebäude durchführten und sogar Morddrohungen gegen CDU-Mitarbeiter aussprachen. Die Polizei konnte Schlimmeres (bislang noch) verhindern, allerdings wurden bei diesem wohlorchestrierten Chaos auch einige Beamte verletzt. Sogar Ex-Kanzlerin Angela Merkel meldete sich zu Wort und “kritisierte” Friedrich Merz in aller Öffentlichkeit während des laufenden Wahlkampfs, indem sie ihm in den Rücken fiel. Wahrscheinlich hätte sie auch die Abstimmung von Mittwoch am liebsten „unverzüglich rückgängig“ machen lassen, aber sie befand sich wohl gerade nicht in Südafrika…

Die Niederlage des Friedrich Merz

So kam, was kommen musste: Vorgestern scheiterte dann die Abstimmung über das „Zustrombegrenzungsgesetz“. Links-Grün-Woke drehte hatte gewonnen – mit Unterstützung von weiten Teilen der FDP und CDU-Abtrünnigen aus den eigenen Reihen, wo die “Merkelianer” einmal mehr ihre Macht demonstrierten. Die Reste-Ampel und die Linken spielten vor ihrem Sieg in dieser Abstimmung noch einmal die ganze Bandbreite ihrer Niederträchtigkeit ab. „Der schwärzeste Tag der Nachkriegsgeschichte“, „Wehrt euch, leistet Widerstand. Auf die Barrikaden!“, „Das Tor zur Hölle wurde aufgestoßen!“ war zu hören (um nur einige der Ausfälle zu nennen). Selbst Auschwitz wurde für diesen Kampf schamlos missbraucht und das, nachdem bereits Robert Habeck und Olaf Scholz ihre inszenierten Besuche in dem ehemaligen Vernichtungslager für ihre Wahlkampagne nutzen wollten – was bei der Wählerschaft jedoch zum Glück auf breite Ablehnung traf.

Und was tat Friedrich Merz? Er biederte sich abermals bei Rot-Grün an und beschwor den Teufel AfD persönlich, doch auch dieser demütige Kniefall konnten weder ihm noch der CDU helfen. Und so kommt es, dass nun, Anfang Februar 2025, erneut bundesweit etliche Menschen auf die Straßen gehen, um “gegen rechts“ zu demonstrieren – wobei mit “rechts”, anderen als vor einem Jahr nach der Potsdam-Kampagne, diesmal nun nicht mehr allein die AfD, sondern auch die CDU gemeint ist. Sie bekommt nun das zu spüren, was die AfD seit Jahren erlebt.

Linke Selbstentlarvung

Weite Teile dieser Demonstranten werden übrigens direkt und indirekt vom Staatssäckel finanziert – über linke NGOs und verschiedene Vereine, aber auch ganz direkt erfahren diese Gruppierungen, die gerade auf den Straßen und Plätzen zu sehen sind, üppige Förderung durch deutsches Steuergeld. Der Bürger muss also jene Chaoten bezahlen, die ihn selbst als „rechts“, „rechtsextrem“ und „Nazi“ bezeichnen, sein Haus mit Farbe verunstalten und sein Auto abfackeln, wenn er für einen demokratischen Wechsel eintritt. Man könnte über diese Entwicklung lachen, wenn es nicht so ein widerliches und zutiefst abstoßendes Verhalten wäre, das die Reste-Ampel und ihre Bodentruppen hier an den Tag legen.

Fassen wir nochmals in Kurzform zusammen: Es stehen Neuwahlen an und die CDU – populistisch, in einem kurzen Anfall von Realitätssinn und den Druck der Bevölkerung spürend – wollte nun auch endlich mal etwas Konkretes gegen die illegale und nach wie vor unkontrolliert stattfindende Masseneinwanderung unternehmen. Die AfD stimmte ihrem Parteiprogramm gemäß (bei dem sich die Union reichlich bediente) dem CDU-Anliegen geschlossen zu. Links-Grün-Woke hingegen lehnte jede weitere Maßnahme zum Schutz der eigenen Bevölkerung gegen kriminelle und mörderische Migranten ab und entschloss sich, stattdessen lieber Wahlkampf gegen den „Faschismus“ zu machen. Dafür schickte die Reste-Ampel die staatlich finanzierte Antifa auf die Straßen, ließ CDU-Gebäude mit Farbe attackieren oder besetzen und CDU-Mitglieder und -mitarbeiter bedrohen. Die links-grün-woken Kräfte haben hier jegliche Hemmungen verloren und beschwören ein neues Weimar herauf – ohne zu merken, dass diesmal sie selbst es sind, die mit denselben Methoden wie damals die echten Nazis agieren. Und Friedrich Merz, wahrscheinlich erschrocken von diesem Widerstand und der eigenen Courage, machte den Kniefall vor Rot-Grün, hält den von ihm entfesselten Sturm, anders als er es ankündigte, eben nicht aus – und beschwört, niemals mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Schlimmer noch: Er bettelt weiter um eine rot-grün-schwarze Koalition nach den Wahlen.

Was stimmt nicht mit Deutschland?

An dieser Stelle muss einmal die Frage gestellt werden: Deutschland, was stimmt nicht mit dir? Nach den grauenhaften Morden in Aschaffenburg, wo ein zwei Jahre alter Junge sowie ein zur Hilfe eilender Familienvater von einem illegalen Migranten bestialisch abgeschlachtet und weitere Kleinkinder und Erzieherinnen zum Teil schwer verletzt worden sind, gehen ernsthaft Menschen “gegen rechts“ auf die Straße und halten die alten Parolen der Massenmigration offen wie “Kein Mensch ist illegal” oder “Say it loud, say it clear, Refugees are welcome here“? Geht es noch empathieloser und zynischer? Warum demonstriert niemand gegen die illegale Masseneinwanderung, der täglich Menschenleben zum Opfer fallen? Gegen die unüberschaubar gewordene Anzahl von Messerangriffen? Gegen die zahlreichen Gruppenvergewaltigungen oder sexuellen Übergriffe, die tausende Frauen und Mädchen mit zerstörten und traumatisierten Leben zurücklassen, sofern sie nicht auch noch ermordet werden?

Warum regt sich kein Protest gegen die Thematisierung und Verharmlosung der fürchterlichen Nazi-Verbrechen für den Kampf gegen den politischen Mitbewerber? Gegen eine völlig verkorkste Wirtschafts- und Energie-Politik? Gegen den Verlust der inneren wie äußeren Sicherheit? Gegen eine feministische Außenpolitik, die Deutschland zunehmend vom Rest der Welt isoliert und unseren einst gute Ruf völlig ausradiert hat? Gegen eine Politik, die uns unweigerlich auf einen heißen Krieg mit Russland zusteuert? Gegen die Verschwendung von deutschen Steuergeldern für ideologische Luftschlösser, während in Deutschland marode Brücken wortwörtlich zusammenbrechen? Gegen staatliche Maßnahmen, die die Meinungsfreiheit tagtäglich einschränken und selbst bei harmlosen und vom Grundgesetz gedeckten Äußerungen dem Bürger morgens um sechs Uhr eine Hausdurchsuchung bescheren? Wie lässt sich so ein Verhalten erklären?

Verachten die Deutschen sich selbst und sein Land inzwischen so sehr, dass sie buchstäblich alles mit sich machen lassen?

Doch, es gibt Hoffnung!

Unser Demokratie befindet sich im freien Fall – oder, um präziser zu sein, das, was uns heute als „Demokratie“ verkauft wird. Die Demokratie wurde ja in „unsere Demokratie“ umbenannt, was aus Sicht der Altparteien gleichbedeutend mit ihrer Regierung ist. Die Reste-Ampel verwechselt offenbar die Demokratie mit „Herrschaft“ und scheint zu glauben, der Staat seien allein sie. Doch in einer echten Demokratie kommen und gehen verschiedene Regierungen. Das Prinzip dahinter sind freie Wahlen und der Wählerwille. Eine Demokratie verkommt zur Farce, wenn der Wille des Wählers von den Regierenden mit voller Absicht ignoriert und als „rechts“ diffamiert wird. Wie eine intakte Demokratie geht, kann man jedoch am Beispiel der USA erkennen: Dort ist Donald J. Trump zum Präsidenten gewählt worden, weil die amerikanischen Bürger von der Art der Politik der US-Demokraten die Nase gestrichen voll hatten und ihm eine überwältigende Mehrheit bescherten. Auch in den Niederlanden haben die Wahlen ein Umdenken in der Politik bewirkt. Ebenso in Schweden, Dänemark, Polen, der Slowakei, in Ungarn, in Österreich, in Italien. In Frankreich kriselt es so sehr, dass Marine Le Pen inzwischen durchaus Chancen auf das Präsidentenamt zuzurechnen sind.

Auch in Deutschland ist ein solcher Wandel möglich: Sei es nun bei den Themen Migration, Energieversorgung, innere und äußere Sicherheit, Außenpolitik oder Wirtschaft – eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich einen Kurswechsel in der Politik. Der deutsche Bürger lässt eben doch nicht alles mit sich machen, und auch er hat genug von der links-grün-woker Politik, die unser Land implodieren lässt. Leider – oder endlich – hat uns die vergangene Woche offen gezeigt, das es weder mit der FDP noch der CDU einen solchen dringend erforderlichen Politikwechsel geben kann. Wer will, dass sich etwas ändern, kann diese Parteien getrost vergessen. Was die SPD und die Grünen angeht: Nun, die rot-grün tickenden Massenmedien mögen danach trachten, all den Filz, die Korruption und die Skandale, für die ihre Regentschaft mittlerweile steht, nach Möglichkeit zu verschweigen. Doch der Bürger ist zum Glück auch auf diese Medien immer weniger angewiesen. Die alternativen Medien bieten längst all jene Informationen an, über die die Regierungsmedien gerne den Mantel des Schweigens breiten. Genau das ist übrigens auch der Grund, warum die Altparteien so sehr nach Kontrolle und Zensur der alternativen Medien verlangen. Nein: wer sich einen Politikwechsel wünscht, für den kann es bei der bevorstehenden Wahl nur eine Entscheidung geben und das ist die Alternative für Deutschland. Das ist die klare Erkenntnis und Lehre aus dieser Woche. Sowohl die Altparteien als auch die Massenmedien wissen das – und sind deswegen in heller Panik. Die heftigen Angriffe auf die AfD, all die Vorwürfe, Verleumdungen und Lügen, aber eben auch die Einschüchterungen gegen die CDU, sollen dem Wähler Angst vor der richtigen Wahlentscheidung machen.

Make Germany normal again!

Wer sich mit dem Wahlprogramm und Zielen der AfD beschäftigt, wer sich die Kanzlerkandidatin Alice Weidel und ihren Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla und auch den Bundesvorstand einmal näher angesehen und ihre Reden bis zu Ende gehört hat, der erkennt, dass die Alternative für Deutschland keine Bedrohung für die Demokratie ist. Im Gegenteil: Einzig die AfD setzt für eine Einführung der direkten Demokratie nach Schweizer Vorbild in Deutschland ein, wo der Bürger weitaus mehr in die demokratischen Abläufe eingebunden wird, als das derzeit in der Bundesrepublik der Fall ist. Die AfD setzt sich für die umgehende Aufnahme von Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg ein, der bereits hunderttausende junger Männer und Frauen beider Seiten das Leben gekostet hat. Auch im Umgang mit Russland, China und den USA setzt die AfD auf eine nüchterne und pragmatische Politik, bei der die Sicherheit und die Interessen Deutschlands stets an erste Stelle stehen.

Und nur die AfD strebt eine echte Kehrtwende in der Asyl- und Migrationspolitik an, will die Kriminalität bekämpfen und die innere Sicherheit stärken. Sie steht für eine Rückkehr zur sicheren und billigen Atomenergie, für Steuerentlastungen zugunsten aller Bürger, für einen Rückbau der ausgeuferten Bürokratie, für eine Stärkung und Förderung von Familien und dafür, den politisch kaputtgemachten Wirtschaftsstandort Deutschland zu gesunden und ihn endlich wieder wettbewerbsfähig machen. Für den, dessen Wünschen und Vorstellungen einer zukünftigen Entwicklung der Bundesrepublik dieses Programm entspricht, kann es tatsächlich am 23. Februar nur eine Wahl geben und das ist eben nun einmal die AfD. Donald Trump gewann die Wahlen in den USA mit dem Slogan Make America Great Again. Nun, wir müssen Deutschland nicht großartig machen, denn Deutschland war immer großartig. Aber wir sollten den in der Bundesrepublik grassierenden Wahnsinn beenden und Deutschland endlich wieder normal machen. Daher: Make Germany normal again!