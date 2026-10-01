“Man kann sie halbieren“ 2.0: Wüst will AfD-Wahlerfolge “umkehren”

Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der in den vergangenen Wochen immer wieder als Kanzler in Wartestellung genannt wurde, bereiste kürzlich die Türkei und traf sich dort mit Staatspräsident Rayyip Erdoğan. Eigentlich müsste man sich mit seinem Besuch nicht weiter befassen, wenn Wüst nicht gegenüber der Zeitung „Hürriyet“ Bemerkenswertes gesagt hätte. Er zeigt sich dort nämlich sicher, den Aufstieg der AfD wieder umkehren zu können. Allerdings hatte die Aussage nur ein kurzes Mindesthaltbarkeitsdatum – denn schon kurz darauf erschien eine neue INSA-Umfrage, in der die AfD erstmals einen Vorsprung von 10,5 Prozentpunkten auf CDU und CSU erreichte: 29,5 zu 19,0 Prozent. Im aktuellen Wahltrend bei DAWUM liegt die AfD mit 28,1 Prozent ebenfalls deutlich vor der Union mit 19,8 Prozent – ein Vorsprung von 8,3 Prozentpunkten. Womit also begründet Wüst seinen Optimismus? Nun, er verwies dabei auf die Bundestagswahl und die Kommunalwahl in seinem Bundesland – beide im Jahr 2025, aber mehrere Monate auseinander. Die AfD hatte bei der Bundestagswahl im Februar in Nordrhein-Westfalen bei 16,8 Prozent gelegen, bei der Kommunalwahl im September aber nur bei 14,5 Prozent. Das war ein Rückgang um 2,3 Prozentpunkte, während die AfD im gleichen Zeitraum bundesweit sogar von 20,8 Prozent bei der Bundestagswahl auf rund 25 Prozent in den Umfragen anstieg.

War es ein erfolgreicher Wahlkampf, um die AfD kleinzukriegen? Dafür spricht dieser Vergleich allein noch nicht. Bereits vor Wüsts Interview war zudem eine Forsa-Umfrage veröffentlicht worden, nach der die Bewohner Nordrhein-Westfalens bei einer Bundestagswahl zu 24 Prozent und bei einer Landtagswahl zu 22 Prozent die AfD wählen würden. Hat Wüst also nur ein besonders günstiges Ereignis aus den vergangenen eineinhalb Jahren herausgepickt, um seine These zu stützen? Zumindest zeigt ein Blick auf andere Bundesländer, dass der Abstand zwischen Kommunalwahlen und anderen Wahlebenen keineswegs auf Nordrhein-Westfalen beschränkt ist.

Das folgende Diagramm zeigt in Blau die AfD-Ergebnisse jeder Kommunalwahl seit der Bundestagswahl 2017. In Rot ist das AfD-Ergebnis im jeweiligen Bundesland bei der zeitlich nächstgelegenen Landtags-, Bundestags- oder Europawahl dargestellt. Häufig werden Kommunalwahlen auch mit Europawahlen zusammengelegt, was für den Vergleich besonders hilfreich ist.

Tatsächlich hat die AfD bei Kommunalwahlen fast immer schwächer abgeschnitten als bei der jeweiligen Vergleichswahl. In unserer Reihe bleiben nur zwei Ausnahmen: die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein 2023 und die Bezirksversammlungswahl in Hamburg 2024. Für Schleswig-Holstein gilt: Während der Corona-Pandemie war die AfD in den bundesweiten Umfragen deutlich zurückgefallen, legte mit der Inflation nach Beginn des Ukraine-Krieges aber wieder deutlich zu. Bei der schleswig-holsteinischen Landtagswahl im Mai 2022 hatte sie lediglich 4,4 Prozent erreicht. Ein Jahr später kam sie bei der Kommunalwahl bereits auf 8,1 Prozent. Dieser Vergleich unterschätzt allerdings, wie stark die AfD zwischenzeitlich bundesweit zugelegt hatte. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die AfD in Schleswig-Holstein 6,8 Prozent erreicht, bundesweit waren es 10,3 Prozent. Überträgt man dieses Verhältnis auf den 10er-DAWUM-Schnitt unmittelbar vor der Kommunalwahl 2023, der bei rund 16,05 Prozent lag, ergibt sich für Schleswig-Holstein ein modellierter Bundestagswert von etwa 10,6 Prozent. Verglichen damit wären die 8,1 Prozent bei der Kommunalwahl kein Ausreißer nach oben mehr, sondern ein kommunaler Abschlag von rund 2,5 Prozentpunkten. Wichtig ist allerdings: Die 10,6 Prozent sind kein gemessener Umfragewert für Schleswig-Holstein, sondern ein rechnerischer Näherungswert.

In Hamburg gilt eine andere Logik. Dort ist der Fall noch interessanter, weil Europa- und Bezirksversammlungswahl am selben Tag, dem 9. Juni 2024, stattfanden. Bei der Europawahl erhielt die AfD 8,0 Prozent, bei der Bezirksversammlungswahl dagegen 8,8 Prozent. Allerdings unterscheidet sich das Parteienangebot erheblich. Bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Sperrklausel; 2024 standen in Hamburg 34 Wahlvorschläge zur Auswahl. Wenn wir als „Exoten“ alle Parteien außer CDU, SPD, Grünen, Linken, FDP, AfD und BSW zusammenfassen, kamen diese bei der Europawahl auf 16,5 Prozent der Stimmen. Bei der Bezirksversammlungswahl waren es dagegen nur 4,8 Prozent. Bei der Europawahl entfielen allein 5,9 Prozent auf Volt, hinzu kamen unter anderem Die PARTEI mit 2,5 Prozent, die Tierschutzpartei mit 1,5 Prozent und zahlreiche weitere Kleinstparteien.

Kommunalwahlergebnisse nicht vergleichbar mit Land- oder Bundestagswahlen

Rechnet man diesen unterschiedlichen Nenner heraus und betrachtet nur CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, AfD und BSW, verändert sich das Bild: Bei der Europawahl entspricht der AfD-Anteil innerhalb dieser Gruppe rund 9,6 Prozent, bei der Kommunalwahl rund 9,3 Prozent. Der scheinbare kommunale Vorsprung von 8,8 zu 8,0 Prozent verschwindet damit; normiert liegt die AfD kommunal sogar rund 0,3 Prozentpunkte niedriger.

Auch die spätere Bundestagswahl passt in dieses Bild: Im Februar 2025 erreichte die AfD in Hamburg 10,9 Prozent der Zweitstimmen. Dieser Vergleich ist wegen des zeitlichen Abstands allerdings deutlich weniger sauber als der Vergleich der beiden gleichzeitig abgehaltenen Wahlen von 2024.

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Über die Gründe für den insgesamt häufigen Kommunalwahlabschlag kann man nur spekulieren. Vielleicht ist die AfD bei Kommunalwahlen schwächer, weil sie weniger Kandidaten oder weniger erfahrene Kandidaten aufstellt. Auf kommunaler Ebene sind die etablierten Parteien teilweise auch wortwörtlich „Altparteien“: Ihre Kandidaten sitzen mitunter schon länger in Räten oder Ämtern, als es die AfD überhaupt gibt.

Außerdem ist Kommunalpolitik näher am Bürger – und damit im Umkehrschluss weiter von Berlin entfernt. Der normale Wähler hat bei einer Kommunalwahl möglicherweise weniger eine Denkzettelmentalität und überlegt an der Wahlurne eher, ob ihm die neue Schule, die Buslinie oder das Krankenhaus wichtiger sind als bundespolitische Reizthemen wie das richtige Parteibuch, Gendersprache oder der „Kampf gegen Rechts“. Mal abgesehen davon, dass Leib- und Magenthemen der AfD wie Remigration, EU-Austritt oder die Haltung zu Russland gar nicht auf kommunaler Ebene entschieden werden können. Üblicherweise haben Kommunalwahlen auch eine niedrigere Wahlbeteiligung, die sich natürlich auf die verschiedenen politischen Lager unterschiedlich stark auswirken kann.