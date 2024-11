Manipulus: Der Wahlkampf im Zeichen des kontrollierten Chaos

“Wenn nichts sicher ist, ist alles möglich”, las ich vor längerem auf Twitter/X, auf einem Kanal mit hilfreichen Sinnsprüchen. Es war nett gemeint; ein Appell an den Einzelnen, sich als immer wieder erneuerbaren Kosmos zu begreifen. Als ich diese Worte jetzt wieder las, stockte mir der Atem – denn sie hatten für mich eine andere Bedeutung. Plötzlich wirkten sie wie ein Code des Bösen, eine programmatische Chriffrierung für ein System vorsätzlicher Zerstörung. Ein Mantra für einen großen Plan, der mit tausend Maßnahmen und unendlichen Mitteln (demokratische) Macht des Einzelnen erodieren lässt und mittels Manipulation gesteuertes, überwachtes Chaos errichtet. Zweifellos hatten diese Worte eine Kettenreaktion unglaublicher Kausalität bei mir hervorgerufen – als nüchterner Abgleich mit der Wirklichkeit. Kann man durch das Aufsammeln einiger Scherben auf einen kompletten großen Tonkrug in vorherig unzerstörter Form schließen, und diese unzerstörte Form hinsichtlich Form, Größe und äußerer Beschaffenheit für sich rekonstruieren?

Wissenschaftler und Menschen mit analytischen Fähigkeiten können das. Wir brauchen diese nun auch, wenn wir einen gegenwärtigen Zustand begreifen wollen, der schlimmstenfalls eine Irrfahrt durch bereits frei herumfliegende Puzzleteile wird – um am Ende auch uns in Einzelteile zu zerlegen. Der Zustand ist bereits weit fortgeschritten. Denn über viele Jahre schon hat man unsere gesellschaftliche Identität einer historischen, christlich-jüdischen, abenländischen Gemeinschaft in Stücke geschlagen und unordentlich gestapelt. Das einstmals große Ganze wird nur noch durch ranzigen Illusionskitt zusammen gehalten. Wir erkennen das Scherbengericht kaum mehr in seiner schattigen Allgewalt, denn massive Manipulation lässt die Scherben in Einheit wirken, was einer Halluzination gleichkommt.

Zähne des Haifischs im Gehirn

Um unseren Zustand zu begreifen, müssen wir auch Zeitreisende werden. In der vom frühen Sozialisten Herbert George Wells prophetisch-literarisch konstruierten Roman „Die Zeitmaschine” sollte die Menschheit durch Raum und Zeit reisen, um das Ausmaß bereits erfolgter Zerstörung des einst heilen Gesellschaftgefäßes im Vergleich zu anderen Epochen erkennen. SciFi-Autoren wie Wells, Huxley oder Orwell hatten bereits früh geahnt, dass es mit dem intelligenten Tier namens Mensch nicht gut gehen könne. Denn die Krone der Evolution trug – und trägt noch – die Zähne des Haifischs im Gehirn, den reißenden Wolf in den Ganglien, die hinterhältige Würgeschlange im Intellekt. Religion als Sachwalter des Erhabenen, Ideellen und “Guten” scheiterte – in sich selbst und an den genannten animalischen Hirneigenschaften. Insofern haben wir an der Spitze, ganz oben in der Gesellschaft heute bissige Monster der Macht. Alle SciFi-Autoren waren sich final einig: Die letzte Dystopie wird eine Knechtschaft der bösen Hyperintelligenz über eine gehirngewaschene, völlig geistlose Herde sein.

Der Mensch, der seinen Verstand nicht mehr als natürliche Waffe einsetzen kann, ist so wehrlos wie ein Küken, so hilflos wie eine Katze ohne Zähne und Krallen. Und um den Verstand zu zerstören, müssen pausenlos Absurditäten auf den zu schaffenden Sklaven einwirken – so lange, bis alles buchstäblich sinn-los ist. Bewusstseinswandel ist keine “Moderne”; es geht den mächtigen Akteuren dabei vielmehr auch um einen hegemonialen Krieg mit dem Ziel der absoluten Deutungshoheit. Wer hat folgendes gesagt: “Mein Volk, dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk; und meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation.” Adolf Hitler? Björn Höcke? Nein. Das Zitat stammt von Ernst Thälmann, der 1944 im Konzentrationslager von den Nazis ermordet wurde. Während der Weimarer Republik war Thälmann charismatischer Führer der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Das historische Zitat entsetzt inzwischen heutige Linke, die bereits das Denken weitgehend verlernt haben.

Dekonstruktion von allem und jedem

Wir lernen: Einst gesunder Nationalstolz – von Links bis Rechts – ist als einigendes Band der Gesellschaft bereits zerstört. Als die merkelisierte Ampel ihre ruinöse Koalition startete, war für Publizistin Birgit Kelle bereits klar, was kommt: “Regenbogen über Deutschland: So schafft die Ampel die traditionelle Familie ab” überschrieb sie ihren Gastbeitrag in “Focus”. Er geriet zum Nachruf auf verlorene Normalität: “CDU hat schweren Fehler begangen … Die politische Dekonstruktion der Familie hat schon lange begonnen … in der neuen Koalition sitzen die Vertreter derjenigen Lobbyisten, denen es vor allem um eines geht: Diversität.” Kelles Fazit ist bitter, die Deutschen verlassen hunderte Jahre sozialer Kulturgeschichte zum Aufbruch ins beliebige Nichts: “Die bürgerliche Familienpolitik hat ausgedient … Familienpolitik fokussiert sich immer deutlicher auf die Interessen der bunten Ränder neuer Lebensformen. Die wahre gesellschaftliche Mitte, nämlich die Mehrheit des kulturellen und statistischen Normalfalls aus Vater-Mutter-Kind ist aus dem Blickfeld geraten … Statt einer Politik für alle Familien, erwartet uns eher das Programm ‚Familie für Alle‘. Die politische Dekonstruktion der Familie hat … begonnen … Nicht mehr durch Abstammung, sondern durch zivilrechtliche Verträge soll sich Familie in Zukunft definieren. Zahlreiche Parteien und Akteure treiben dies … durch gezielte Musterklagen vor Gericht voran.”

Dekonstruktion von allem und jedem führt zwangsläufig – ins Nichts. Nichts für die Untertanen, alles für die Obrigkeit! Unser gesellschaftlicher Weg in die falsche Richtung ist facettenreich und jeder kann sich darauf seinen Reim machen. Springen wir eine Stufe höher, auf die politisch bereits erreichte Ebene autoritären Machtausbaus. Denn neben der dekonstruktiven Massenverblödung wird der Überwachungsstaat neuen Typs forciert. Hierfür gilt, dass Erkenntnisse aus der Überwachung angeblich zur Verhinderung und Ahndung von Gesetzesverstößen sowie zur Gewinnung von geheimdienstlichen Informationen über Individuen und Bevölkerungsgruppen genutzt werden. “Die Prävention von Straftaten und anderen unliebsamen Verhaltensweisen der Bürger findet im Überwachungsstaat durch einen hohen Überwachungsdruck statt”, führt Wikipedia aus. Als derart überwachende Staaten galten bislang nur Diktaturen wie China, Nepal, Kolumbien, DDR, UdSSR; eine bemerkenswert überholte Aufzählung, die sich so ebenfalls auf Wikipedia findet. Verhindern da mächtige Influencer die Aktualisierung?

Inhumanes Modell eines dystopischen Überwachungsstaates

Zumindest definitorisch rückt die Bundesrepublik Deutschland mitsamt der Brüsseler EU durch ausufernd totalitäre Praxis tatsächlich immer näher an das inhumane Modell eines dystopischen Überwachungsstaates – mit KI und Netzkontrollen. Eine verdummte, infantilisierte, zutiefst gespaltene und noch weiter zersplitternde Gesellschaft flankiert ihre absehbare komplette Entmündigung effektiv. Reality sucks: Was per Definition vorliegt, avanciert zunehmend zur Blaupause des sinnlos werdenden Deutschland. Denn ein Überwachungsstaat biegt sich den Datenschutzes zurecht, dringt ein in die Privatsphäre der Bürger aus nichtigsten und illegitimsten Anlässen – zum Beispiel durch Habeck’sche Hausdurchsuchungen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird unter anderem durch elektronische Patiendateien angegriffen.

“Rechtliche Maßnahmen” eines Überwachungsstaates sind längst etabliert, als da etwa wären: Echtzeit-Kameraüberwachung von Straßen, Plätzen und Verkehrsmitteln, die routinemäßige Erstellung von Bewegungsprofilen, die Erhebung von Gen- und Biometriedaten wie Fingerabdrücke, Handvenen- und Pupillenscans für Datenbanken, umfassende Telekommunikationsüberwachung sowie Schleppnetz- und Schleierfahndung. Und, und, und. Bereits am 1. Januar 2008 wurde in der EU die Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Doch das reicht den Machthabern nicht; sie wollen der anwachsenden Genderwoke-Verblödung bis ins Private hinab genüßlich zusehen. Das EU-Forschungsprojekt “INDECT” entwickelt ein umfassendes Überwachungssystem mit einem bisher ungekanntem Ausmaß und enormer Komplexität. Ganz sicher: Im kommenden Wahlkampf wird all das kein Thema sein. Dafür sind wir längst zu sehr verblödet.