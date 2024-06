Mannheim ist entsetzt: Stürzenberger hat Islamkritik geübt!

Wer trägt die Schuld am Attentat auf Michael Stürzenberger? Natürlich der Attentäter, so die einzig logische Antwort. Allerdings ist das Opfer Islamkritiker und der Täter Muslim – und das reicht in Deutschland aus, um die Karten neu zu mischen. Immerhin: Selbst die “Tagesschau” kommt nach anfänglichem Lavieren – der “Einmann” hatte wieder seinen Auftritt – nicht darum herum, den islamistischen Hintergrund des Täters zu thematisieren. Man sprach sogar mit einem “Terrorexperten“. Das ist neu im Einheitsbrei der Berichterstattung um “unklare Hintergründe“ – vielleicht auch deshalb, weil die Tat während eines Livestreams geschah und daher aus verschiedenen Perspektiven gut dokumentiert ist. Die sozialen Medien werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern auch deshalb so gehasst, weil sie es erschweren, Ereignisse wie das Stürzenberger-Attentat unter den Gebetsteppich zu kehren.

Auch die “politisch korrekte” Vorgehensweise der Polizei, die zunächst den deutschen Ordner zu Boden brachte, der Stürzenberger zu Hilfe eilen wollte: Einem Polizisten im Hintergrund, der schließlich die Waffe zog, um den tatsächlichen Attentäter auszuschalten, der gerade sein Messer in die Schulter seines Kollegen versenkt hatte, sieht man sein Zögern deutlich an.

Schießen auf einen Mann im Adrenalinrausch, der gerade mit einer Stichwaffe Amok läuft? Da treten sofort selbsternannte Nahkampfexperten auf den Plan, welche der Polizei erklären, man hätte die Lage mit einer Täteransprache “deeskalieren” können. Demnach sollten die Einsatzkräfte wohl demnächst ständig ein paar Klapphocker mit sich führen, um spontan einen Stuhlkreis bilden zu können. Das chaotische Vorgehen der Polizei möchte ich an dieser Stelle nicht beschönigen, allerdings hat heute jeder Polizist wohl heute im Kopf, wie rasch ein konsequentes Eingreifen eine Diskussion um “strukturellen Rassismus” in der Polizei auslösen kann.

Rotierendes Apologeten-Hamsterrad

Selbst Rainer Wendt, der sich früher selbst kritisch dazu äußerte, was Ordnungshüter in den Problemvierteln Deutschlands aushalten müssen, scheint unter öffentlichem Druck eingeknickt zu sein: Der Chef der Polizeigewerkschaft sprach von einem “Aufeinandertreffen von Extremisten”, gerade so, als ob Michael Stürzenberger in derselben Liga spielen würde wie ein Islamist. Dabei hat er sich niemals vor Diskussionen gedrückt und gewiss niemals jemanden tätlich angegriffen. Das Apologeten-Hamsterrad dreht sich diesmal schnell und überspringt nahtlos die scheinheilige Empörung ohne Konsequenzen, welche sonst nach islamistischen Attentaten zumindest anstandshalber ein paar Tage in der Öffentlichkeit aufrechterhalten wird. Nancy Faeser erinnert rasch noch einmal an den Mord an Walter Lübcke vor fünf Jahren und an die Notwendigkeit des Kampfes gegen “rechts“. Lübcke darf einfach nicht in Frieden ruhen; mangels ähnlich gelagerter Großereignisse wird er immer wieder “ausgegraben”. Man verzeihe mir die makabre Wortwahl. Michael Stürzenberger steht in der Opferhierarchie hingegen weit unter ihm. Wie auch die Karikaturisten von “Charlie Hebdo” oder der Lehrer Samuel Paty habe er die “Situation provoziert“.

Islamisten, so die in europäischen linken Kreisen vorherrschende Meinung, müssen nämlich aufgrund ihrer stetigen Stigmatisierung im postkolonialen Westen stets mit Samthandschuhen angefasst werden. Auch Mannheim zeigte sich tief verstört, erfahren wir aus den Medien; aber nicht etwa, weil dort Menschen niedergestochen wurden, sondern weil in der “bunten und toleranten Stadt” eine islamkritische Gruppierung auftrat. Der Messerangriff bestätigt aus dieser Perspektive also nicht etwa, dass es durchaus berechtigt ist, Kritik an einer Religionsgemeinschaft zu üben, welche überdurchschnittlich häufig Gewalt zum Einsatz bringt. Vielmehr stören Islamkritiker die hübsche, nette Illusion von einer funktionierenden multikulturellen Gesellschaft.

Groteske Verhaltensregeln

Multikulti funktioniert aber nur, wenn alle Beteiligten sich an die Regeln eines friedlichen Zusammenlebens halten. Alteingesessene Migranten aus aller Herrn Länder wissen das, auch unter den muslimischen Türken gibt es einen hohen Prozentsatz von “Kemalisten”, die mit Besorgnis auf Erdogans Islamisierungskurs schauen. Seit Angela Merkels Grenzöffnung im Jahr 2015 werden Verhaltensregeln jedoch nur noch für Deutsche aufgestellt. Blickt man auf schwere Straftaten wie Gruppenvergewaltigung oder Messerangriffe, welche nun einmal laut Statistik überdurchschnittlich oft von Neueinwanderern aus der islamischen Welt begangen werden, nehmen sich diese Verhaltensregeln geradezu grotesk aus. Auf der einen Seite stehen Gewalttaten, die bei den Opfern tatsächlich schwere Traumata auslösen oder gar todbringend sind.

Wir hingegen – und in dieses “wir” schließe ich gut integrierte Migranten durchaus ein – sollen uns auf Zehenspitzen bewegen, um bei den Neuankömmlingen nur kein Unbehagen auszulösen. Ein Butterbrot neben dem im Ramadan fastenden Kollegen zu essen, wird zum Kapitalverbrechen. Kaum jemand benutzt heute noch das böse N-Wort für schwarze Menschen, dennoch wird ständig darauf hingewiesen. Die Frage nach der Herkunft oder gar ein Kompliment für das hervorragend gesprochene Deutsch sind tödliche Beleidigungen. Und immer wieder wird thematisiert, schwarzen Frauen nicht an die Haare zu fassen, was Frauen jeglicher Hautfarbe übrigens als lästig empfinden – es kommt allerdings zum Glück kaum vor. Die Aktivistin Jasmina Kuhnke fühlte sich gar an Leib und Leben bedroht, als auf der Frankfurter Buchmesse auch rechte Verlage anwesend waren, was sich, nebenbei gesagt, auch “rein zufällig” als Werbung für ihr eigenes Buch erwies. Da stimmt einfach die Balance nicht mehr. Für uns wird das Korsett immer enger geschnürt, während Islamisten geschont werden sollen wie rohe Eier.

Die Migration ist Deutschland längst über den Kopf gewachsen

Rohe Eier platzen nämlich schnell. Und so geht es in Wahrheit auch nicht um Antirassismus oder die berüchtigte “Islamophobie“, sondern um das Image der Freunde unbegrenzter Zuwanderung. Betrachtet man die Situation in Deutschland – oder auch in anderen europäischen Ländern – so sitzen diese in einem Boot, in das durch die Gewalttaten einer ganz bestimmten Klientel immer häufiger Löcher geschlagen werden. Mit dem Stopfen kommt man kaum noch nach, die Ausreden klingen immer lahmer. Es gibt tatsächlich noch immer “Antirassisten“, die dreist genug sind zu behaupten, die Kritik an Zuwanderung gleiche der Hetze gegen die Juden im nationalsozialistischen Deutschland. Und das, obwohl die meisten antisemitischen Übergriffe von eben jenen Zuwanderern aus der islamischen Welt ausgehen und schon Angela Merkel keinen Finger gerührt hat, um das zu ändern. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland ist in dieser Beziehung erst sehr spät aufgewacht.

Die Probleme mit Zuwanderung aus der muslimischen Welt sind Deutschland längst über den Kopf gewachsen. Zur islamistischen Gewalt kommt auch noch die Überlastung des Sozialsystems und der angespannte Wohnungsmarkt hinzu. Es knirscht und kracht an allen Ecken und Enden. Wenn nicht, wie in Dänemark, endlich die Reißleine gezogen wird, werden wir kaum noch eine Chance haben, auch nur ansatzweise wieder Normalität herzustellen. Durch Menschen wie Michael Stürzenberger fühlen sich die Verantwortlichen in ihrer Traumwelt aufgescheucht. Der Staat überlässt dann auch gern die Zensur unbequemer Meinungen den zahlreichen von ihm geförderten NGOs oder den Medien – so bleiben die eigenen Hände scheinbar sauber. Die Öffentlichkeit macht dabei immer seltener mit. Nicht, weil sie, wie man ihr unterstellt, generell “ausländerfeindlich” ist, sondern ein Leben in Sicherheit führen will. Wenn selbst dieses Grundbedürfnis unterdrückt wird, muss man sich über wütende Bürger nicht wundern.