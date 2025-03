Mannheimer Anschlag: Verwirrung und Vereinnahmung

Entgegen ersten Vermutungen, die allerdings im Lichte der anhaltenden Entwicklung in diesem Land mehr als zwingend und naheliegend waren, handelt es sich bei der gestrigen Amokfahrt von Mannheim wohl doch nicht um einen weiteren islamistischen Anschlag. Der mutmaßliche Täter soll stattdessen – so zumindest der derzeitige Stand der Dinge – ein 40-jähriger Deutschen namens Alexander Scheuermann sein. Kurz nach 12 Uhr raste er mit hoher Geschwindigkeit über die Mannheimer Planken durch die Passanten, wobei zwei Menschen ums Leben kamen und mindestens elf weitere verletzt wurden, fünf davon schwer. Im Mannheimer Universitätsklinikum wurden am frühen Dienstagmorgen zwei Erwachsene und ein Kind noch akutmedizinisch versorgt. Scheuermann floh vom Tatort, wurde aber von einem Taxifahrer namens Afzal M. verfolgt, auf den er schoss. Als ihm die Polizei zu Leibe rückte, schoss er sich mit einer Schreckschusspistole selbst in den Mund und verursachte dadurch schwere Verletzungen im Rachenraum. Am Abend wurde gemeldet, dass sein Zustand stabilisiert werden konnte, allerdings war Scheuermann noch nicht vernehmungsfähig. Über seine Motivlage ist noch nichts bekannt. Er soll ledig und kinderlos sein und als Landschaftsgärtner gearbeitet haben.

Anders als bei migrantischen Tätern, die in aller Regel vom Fleck weg für geisteskrank erklärt und in die nächste Anstalt verfrachtet werden, sobald ihre Identität bekannt wird, handelt es sich bei diesem Amokfahrer anscheinend tatsächlich um einen realen Geisteskranken. Er soll schon früher psychisch auffällig gewesen und auch mehrfach in psychologischer Behandlung gewesen sein. Vor über zehn Jahren soll er wegen Körperverletzung zu einer kurzen Freiheitsstrafe verurteilt worden und im 2018 wegen Trunkenheit am Steuer und des “Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole” nochmals auffällig geworden – und zwar wegen eines Likes auf Facebook; das kann im heutigen Deutschland natürlich alles bedeuten.

Falscher Ausweis und irreführende Informationen zirkulierten

Seither sei Scheuermann aber nicht mehr mit Polizei oder Justiz in Berührung gekommen. Hinweise auf eine “rechte” Gesinnung, wenngleich hoffnungsfroh fieberhaft gesucht, hat man bislang offenbar noch nicht gefunden. Aber das könnte sich ändern – wie im Fall des Hanau-Attentäters Tobias Rathjen, bei dem die erwiesene und diagnostizierte Schizophrenie plötzlich ab da keine Rolle mehr spielte, als in seinen wirren Verlautbarungen selektiv passende Äußerungen fanden; ab da galt er als rechtsextremer Vorsatztäter. Soviel zur Instrumentalisierung von Täters, die in Deutschland von allen Seiten des politischen Lagers betrieben wird.

Den gestrigen Tag über kursierten im Netz Fotos von einem behaupteten Personalausweis des Amok-Fahrers, die einen arabischen oder türkischen Mann zeigten und die angeblich am Tatort gefunden worden seien, von der Polizei inzwischen aber als eindeutig falsch zurückgewiesen wurden. „Focus“ mühte sich in akribischer Analyse, aus den wenigen Fotos und Social-Media-Beiträgen von Scheuermann, irgendwelche Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeit und mögliche Motive ableiten zu können. Das Resultat war jedoch eine unfreiwillig komische Kaffeesatzleserei, die außer haltlosen Spekulationen nichts hervorbrachte. Im aufgeheizten politischen Klima in Deutschland versuchen inzwischen alle Seitendes politischen Spektrums reflexartig, solche schrecklichen Ereignisse für ihre Weltsicht zu vereinnahmen – wobei die Weltsicht der Migrationskritiker objektiv realistischer ist als die er Wirklichkeitsverleugner, woran auch eine aus dem Muster fallende Einzeltat nichts ändern. So wurde natürlich auch gestern gleich versucht, aus der Mannheimer Tragödie umgehend propagandistischen Honig zu saugen.

Vereinnahmung von allen Seiten

Die einen befürchteten – wie gesagt: nachvollziehbarerweise – sofort einen weiteren islamistischen Terroranschlag, die anderen waren wieder einmal begierig nachzuweisen, dass auch Biodeutsche solche Taten begehen und es somit gar kein Migrationsproblem gebe. Wobei, wie gesagt, im Fall Scheuermann noch abzuwarten ist, was hier noch in Sachen Motivlage ans Licht kommt. Die Polizei selbst hatte für Spekulationen gesorgt, als gestern nach der Tat zunächst von einem Täter mit dunklem Teint und Migrationshintergrund die Rede gewesen war.

Und auch wenn es sich hier also tatsächlich ausnahmsweise einmal um einen gestörten Deutschen handelt, so ist die auch Massenmigration und Islamisierung verschuldete Terrorhäufigkeit in Deutschland kausal mitverantwortlich auch für diese Tat: Denn Vieles deutet darauf hin, dass die ständigen muslimischen Anschläge und Amokfahrten auch bei Deutschen mit psychischen Erkrankungen Nachahmereffekte auslösen. Die weiteren Ermittlungen bleiben nun erst einmal abzuwarten. Das Vertrauen in die offiziellen Verlautbarungen von Behörden scheint jedenfalls auf einem Tiefpunkt zu sein. Die seit Jahren übliche Verharmlosung der Migrantenkriminalität, die absurden Verrenkungen, mit denen man immer wieder versucht, den islamischen Hintergrund der meisten Taten zu vertuschen, kleinzureden oder wenigstens so lange wie nur möglich zurückzuhalten, haben dazu geführt, dass viele nichts mehr von dem glauben, was dieser Staat offiziell mitteilt.

Muslime jubelten schon: “Strafe Allahs”

Dass selbst die angeblich durch “antimuslimische Vorurteile” und “reflexartige Beschuldigungen und Unterstellungen” unter Generalverdacht gestellten Muslime in Deutschland inzwischen bei dem gestern wieder gezeigten Tatmuster an einen der “ihren” denken, zeigt die Tatsache, dass Teile der muslimischen Bevölkerung die Mannheimer Ereignisse sogleich schon regelrecht freudig und mit offener Häme und Genugtuung aufnahmen. Eine Muslima teilte über die sozialen Medien begeistert mit, die Toten von Mannheim seien die “Strafe Allahs” für die vielen Toten, die angeblich durch deutsche Waffen verursacht worden seien, und schloss mit den Worten: „Möge der Fluch Allahs auf euch allen liegen“:

Diese pervers-fanatische Sichtweise, die wahrlich kein Einzelfall sein dürfte, unterstrich auf besonders schockierende Weise wieder einmal, mit welch einer hasserfüllten Verachtung viele Muslime diesem Land gegenüberstehen, das die meisten von ihnen voll alimentiert – und wie begründet die Wachsamkeit gegenüber der Gesellschaftsgruppe, die die überwiegende Mehrheit von Haupttätern des Terrorprofils von Mannheim stellt: Von Dankbarkeit oder Integrationswille kann hier jedenfalls nicht ansatzweise die Rede sein; vielmehr beschwört man Allahs Rache für sein Gastland herauf und freut sich diebisch über deutsche Tote. Wer so etwas von sich gibt, und das auch noch in aller Öffentlichkeit, müsste umgehend des Landes verwiesen werden.

Aber in solchen Fällen, bei denen es sich wirklich einmal mehr um „Hass und Hetze“ in Reinform handelt, werden Polizei, Justiz, Medien und das vermeintlich zivilgesellschaftliche Empörium “gegen rechts” nicht aktiv – während über die Zustände im eigenen Land verzweifelte Deutsche mit Anklagen wegen Volksverhetzung rechnen müssen, wenn sie Politiker als „Schwachkopf“ bezeichnen. Ganz unabhängig von ihren konkreten Hintergründen zeigt die Mannheimer Amokfahrt daher einmal mehr, wie hoffnungslos dieses Land gespalten und polarisiert ist – und, so oder so, wie lebensgefährlich der Alltag in Deutschland geworden ist. Und dies ist nur und ausschließlich die Schuld des Parteienkartells, das diese zerstörerischen Zustände verursacht hat.