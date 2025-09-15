„Mannosphäre“: Ein Schattenbegriff

Nietzsche schrieb, dass jedes Zeitalter seine Begriffe erschafft, um mit sich selbst fertig zu werden. Auch die Gegenwart lebt von Schlagworten. „Rechtspopulismus“, „toxische Männlichkeit“, „Fake News“ – Begriffe, die weniger beschreiben als denunzieren. Nun ist noch ein neues Wort im Repertoire: die „Mannosphäre“ – das Pendant zur „Zivilgesellschaft“. Seit diesem Jahr fällt die Häufung auf, in der Medien mit dem Begriff operieren: im Februar der “Bayrische Rundfunk” und der “Deutschlandfunk”, im Mai die “Zeit” und die “Berliner Morgenpost”, im Juni der “Focus” – und seit dem Spätsommer wird aus allen Rohren gefeuert. Die “Tagesschau online” sprach Ende August von einer „digitalen Parallelwelt rechter Männer“, die Muskeln, Hass und Politik miteinander vermischten. Mit provokanten Inhalten beeinflusse eine Szene aus Influencern und Tiktok-Kanälen zunehmend junge Männer in Deutschland, behauptete Ende August die SWR-Doku „Shut Up, Bitch! Der Kampf um Männlichkeit: Willkommen in der Mannosphäre“, und gab vor, tief in ein digitales Netzwerk einzutauchen, „das mit aggressiver Männlichkeitsrhetorik Millionen junge Männer erreicht und ein frauenfeindliches Weltbild fördert“.

Und nun sekundiert die erst 31-jährige Mina Marschall in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (FAZ), Jugendliche würden in den sozialen Netzen „Bro-Science“ betreiben und in einen „Männlichkeitskult“ abgleiten. Doch schon die Wortwahl entlarvt die Absicht: Eine „Sphäre“ klingt hermetisch, abseitig, gefährlich. Männlichkeit wird zum Verdachtsraum, die Krise des Mannes zur Pathologie. Man fragt nicht nach Ursachen, sondern konstruiert einen Feind. Die Angst vor dem ungeordnet Männlichen, vor der „Wiederkehr des Verdrängten“ schwingt mit. Ernst Jüngers „Stahlgewitter“ scheinen fern, und doch taucht hier der alte Topos vom „wehrhaften Mann“ wieder auf.

Ersatz für den Ernstfall

Männlichkeit war in allen Kulturen an Bewährung gebunden: Jagd, Krieg, Handwerk, Bürgersinn. Sie lebte vom Ernstfall, nicht vom Diskurs. Die Moderne hat den Ernstfall abgeschafft oder delegiert: Krieg wird ausgelagert, Handwerk durch Bürokratie ersetzt, Familie entwertet. Stattdessen erblüht die Simulation: Computerspiele, Fitnessstudios, TikTok-Posen. Oswald Spengler sah es voraus: Die Zivilisation ahmt die Form nach, wenn der Inhalt schon verfallen ist. Genau das geschieht hier. Was die FAZ als „Pumpkultur“ verspottet, ist nichts anderes als der verzweifelte Versuch, verlorene Ernstfälle zu ersetzen. Medien amüsieren sich über Mythen wie: „Soja senkt den Testosteronspiegel“ – und nennen es „Bro-Science“. Solche Narrative erinnern an antike Diätetik: Ernährung, Körperkult und Moral verschmelzen miteinander. Aber wo die Griechen nochMaß hielten, verwandelt die digitale Gegenwart Askese in Agitation.

Wer darüber nur lacht, versteht nicht: Diese Mythen sind eine Ersatzreligion. Sie geben Jugendlichen Halt: Der Körper zählt, die Disziplin entscheidet, die Muskeln werden Schicksal. Was früher in der Sozialisation durch Arbeit und Wehrdienst verankert war, verlagert sich ins Virtuelle, ins Netz. Der Kommunikationswissenschaftler Jacob Johanssen nennt das einen „digitalen Körperpanzer“. Ein treffendes, aber einseitiges Bild: Online-Foren übernehmen die Funktion, Härte zu simulieren. Doch der Panzer ist nur deshalb nötig, weil die Realität keine Härte mehr kennt.

Die allumfassende Pazifizierung

Der eigentliche Skandal ist nicht, dass junge Männer Ersatzräume suchen. Der Skandal ist, dass unsere Gesellschaft sie dazu zwingt. Das Leitmotiv der Gegenwart heißt Pazifizierung. Schon in den Schulen wird der Junge gebrochen. Sein Bewegungsdrang heißt heute „ADHS“, seine Aggression „Störung“. In den Universitäten herrscht das Paradigma der „Safe Spaces“, wo Worte bereits als Gewalt gelten. Alles Ernsthafte wird präventiv ausgeschaltet: durch Therapie, Coaching, Regulierung. Eine ganze Generation wächst auf ohne Risiko, ohne Widerstand, ohne Gefahr. Nietzsche hätte dazu wohl gesagt: Die „letzten Menschen“, die blinzeln und sagen: „Wir haben das Glück erfunden.“

Die „Mannosphäre“ ist kein Paralleluniversum, sondern das Symptom einer dekadenten Kultur. Julius Evola beschrieb, dass am Ende einer Zivilisation virile Energien nur noch als Parodie überleben– in Sport, Mode, Virtualität. Ernst Jünger sah im „Arbeiter“ die letzte große Verdichtung männlicher Energie – die Verbindung von Technik und Ernstfall. Heute bleibt der Influencer mit seinem Shaker in der Hand. Was die FAZ als „Jungs, die pumpen müssen“ karikiert, ist in Wahrheit das Echo einer verlorenen Initiation. Die “Tagesschau” warnt, die AfD nutze die Mannosphäre als Wahlkampfinstrument. Maximilian Krah sprach junge Männer direkt an: „Echte Männer sind rechts. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt’s auch mit der Freundin.“ Man mag diesen Satz belächeln – aber er trifft den Nerv: Orientierung, Stärke, Zugehörigkeit. Während der Mainstream Diversität und Fluidität predigt, Mikroaggressionen anprangert und Widrigkeiten in Watte packt, spricht hier jemand von Bewährung. Die Kritik daran verrät mehr über die Kritiker als über die Szene. Wer beklagt, dass gerade „rechte“ Politiker das Thema besetzen, übersieht: Niemand sonst behandelt es ja. Die Politik der Mitte hat Männlichkeit preisgegeben – und wundert sich über das entstandene Vakuum.

Das Versagen der Pädagogik

Unsere Gesellschaft hat aufgehört, Jungen zu Männern zu machen. Früher gab es Übergänge: Konfirmation, Gesellenprüfung, Wehrdienst. Heute verschwimmen die Schwellen. Die Jugend verlängert sich endlos, das Erwachsenenalter ist nur mehr Kindheit mit Kreditkarte. An die Stelle von Härte tritt Therapie. Statt Forderung: Coaching. Statt Mut: Resilienztraining. Ein Euphemismus für Anpassung. So produziert die „allumfassende Pazifizierung“ genau die Verunsicherung, deren Kompensation sich die “Mannosphäre” verschreibt. Soziologen wie Robert Pfaller sprechen in der FAZ von einer „Infantilisierung der Geschlechterrollen“, in der traditionelle Männlichkeit zum pathologischen Problem erklärt wird. Der Erziehungswissenschaftler Rolf Pohl hingegen warnt, dass die Rückkehr zu „alphamännlichen“ Rollenbildern eine Reaktion auf die Entwertung männlicher Sozialisation sei.

Zwischen diesen Polen oszilliert die Forschung: Einerseits wird die Mannosphäre als toxisch und gefährlich be-schrieben, andererseits als Symptom einer gesellschaftlich erzeugten Orientierungslosigkeit. So beforscht das Forschungsverbundprojekt „GERDEA -Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen und der zeitgenössischen extremen Rechten. Dynamiken – Effekte – Ambivalenzen“ seit 2023 die Auseinandersetzungen in einer sich flexibilisierenden Geschlechterordnung und dem Agieren der „Rechten“. Mit seinen Ergebnissen soll „ein besseres Verständnis extrem rechter Mobilisierungsdynamiken erarbeitet werden“. Nietzsche schrieb: „Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch“, Kappen wir dieses Seil, entsteht Leere. Darum suchen Jugendliche die Gefahr virtuell. Darum fasziniert sie ein Andrew Tate, der Stärke, Risiko und Angstfreiheit verkörpert. Die Empörung über solche Figuren verfehlt den Kern. Sie sind nur Projektionsflächen. Das eigentliche Problem ist ein anderes: Unsere Gesellschaft formt und bietet keine eigenen Helden mehr – stattdessen produziert sie immer mehr Diversity-Beauftragte und Sozialpädagogen.

Die Maske der Dekadenz

Die mediale Methode ist durchsichtig: Man identifiziert eine Szene, überzieht sie mit Extremen und stellt normale Jugendliche am Ende in eine Linie mit misogynen “Incels” und Terroristen. So schreibt Marschall, in der “Mannosphäre” würden „Jugendliche zum Kämpfen gedrängt“ und „körperliche Stärke mit politischer Härte“ verschränkt. Doch solche Totalisierungen pathologisieren bereits die Sehnsucht nach Stärke per se. Johanssen nennt es eine „faschistische Form von affektiv-körperlicher Männlichkeit“, was allerdings mehr über den akademischen Blick aussagt als über die Jugendlichen selbst. Auch das verwundert im herrschenden Zeitgeist nicht: Alles, was nach Wehrhaftigkeit aussieht, wird vorsorglich zum Faschismus erklärt. Dietrich Bonhoeffer unterschied zwischen Bosheit und Dummheit: Bosheit sei durchschaubar, Dummheit hingegen gefährlicher – sie sei Verführbarkeit. Die Pathologisierung der Männlichkeit ist ein solcher Akt der Dummheit. Sie verführt zur Schwäche, indem sie Stärke denunziert. Der Begriff „Mannosphäre“ ist selbst ein Ausdruck dieser Dummheit. Er verdunkelt, was er zu erhellen vorgibt. Statt zu differenzieren, produziert er Dämonen. Eine Gesellschaft, die ihre Männer entwaffnet und gleichzeitig Gewalt importiert – durch Migration, Clanstrukturen, religiösen Fanatismus – schafft ein gefährliches Ungleichgewicht. Die “Tagesschau” inszeniert die AfD als Nutznießerin einer Szene von Pump-Boys und Hassrednern, doch in Wahrheit ist sie die einzige Partei, die eine anthropologische Selbstverständlichkeit verteidigt: dass eine Kultur Männer braucht, die kämpfen können – für Familie, Heimat, Volk.

Die “Mannosphäre” ist kein homogener Block, sondern sie zeigt das verzerrte Gesicht einer Jugend, die nie lernen durfte, Mann zu sein. Es ist, wie Spengler schrieb: Am Ende erscheinen die Masken. Die “Mannosphäre” ist solch eine Maske – die Karikatur einer Sehnsucht, die im Ernstfall doch echt ist: nach Härte, Gefahr, Sinn. Nietzsche warnte vor einer Welt, in der alle nur noch blinzeln. Die Pazifizierung hat uns diesem Zustand nähergebracht, als wir es wahrhaben wollen. Die “Mannosphäre” ist das Zeichen, dass noch nicht alle blinzeln. Sie ist deshalb nicht das Problem – sondern sie ist der Schrei nach einer Lösung.