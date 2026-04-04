Marcel Fratzscher, der Comical Ali der Voodoo-Ökonomie

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ist der Comical Ali der Voodoo-Ökonomie: Er ist eine vom Regime fürstlich bezahlte Sprechpuppe und soll das pseudo-akademische Fundament legen für den ideologischen Dreck, der dieses Land wirtschaftlich komplett zerstört. Vor genau zehn Jahren, als Merkels Flüchtlingsmärchen noch auf Hochtouren lief, gab Fratzscher seine berüchtigte Expertise zur Rentenfrage der Zukunft ab und prophezeite: “Die Flüchtlinge werden die Renten der Babyboomer zahlen.”
Es ist allerdings nicht so, dass man immer erst zehn Jahre warten muss, bis sich Fratzschers Aussagen als kompletter Bullshit erweisen. Jeder Mensch mit einem Intelligenzquotienten oberhalb Zimmertemperatur und drei korrekt verdrahteten Synapsen, der unfallfrei durch die Grundschulmathematik gekommen ist, kann Fratzschers Aussagen bereits widerlegen, sobald sie gerade seinen Mund verlassen haben, noch bevor sie also irgendjemand gehört hat.
Irgendwie nützlich
Denn alles – wirklich alles – was dieser Systemstiefellecker in den letzten Jahren verlautbart hat, hat sich als blühender Blödsinn erwiesen – und vielfach sogar als das genaue Gegenteil dessen, was dann tatsächlich eintrat, von der Beschäftigungsentwicklung über die Wachstumsprognosen bis hin zu seinen epic fails bei der Inflationsentwicklung.
Dennoch finde ich Fratzscher irgendwie nützlich: Denn immer, wenn ich aus irgendwelchen Gründen bei einem gerade sehr aktuellen und akuten Thema, das mich ehrlich gesagt nicht allzu brennend interessiert, mitreden will oder soll, ohne mich näher in die Materie zu vertiefen, gucke ich einfach, was Fratzscher dazu sagt, und behaupte dann einfach das glatte Gegenteil – mit dem wohligen Gefühl der Sicherheit, damit auf garantiert und jeden Fall richtig zu liegen.
14 Kommentare
Man könnte ja mal eine Preisverleihung für das dauerhafte stellen von Falschprognosen ins leben rufen. Neben ihm , würde das bestimmt eine Turnhalle voll mit Politikern und Journalisten füllen die auch ständig daneben liegen
An den Systemstiefelleckern ist ja auch u.a. die DDR zu Grunde gegangen.
ein Obermehlauge der im recognition lack umherpaddelt – das sind die Experten die uns auch allen anderen Scheiß verkaufen wollen- ein Verarschungsinstitut 1.Klasse
früher, wenn das Land Probleme hatte, der König Sorgen und schlechte Laune, holte man den Hofnarren zur Belustigung.
Heute holt man den Fratscher, der irgendeinen lustigen Quark erzählt.
Diese von Gott verlassene Nacktschnecke…..!! Wann stopft dem endlich mal jemand das Maul…..!!??
Genau!!
Der Mann ist bereits vom Krebs gezeichnet. Man schaue genau hin. Nichts geschieht ohne Konsequenzen.
komm, neues thema das ehrlich ist..: ein depp weiss nicht dass er ein depp ist….
Alles was von ihm kam war sein Gehorsam für die Obrigkeit und genau so wie gewollt hat er uns die Mär Märchen erzählt. Zum Glück sind inzwischen die Menschen doch klüger als er und bilden sich ihre eigene Meinung
Fresse halten dieser
Imperte !
😕
Marcel Fratzscher könnte tatsächlich von unschätzbarem Wert für die Wirtschaft sein.
Man müsste nur seine Expertisen einholen und dann das genaue Gegenteil davon tun.
Der Aufschwung wäre glatt nicht mehr zu bremsen.
Er ist zwar wenig intelligent, aber dafür kann er nicht denken
„Die Deutschen sind ein duldsames Volk von Schafen.“ im Zweifel: auch Lemminge wäre möglich?? Ja. Eine Zeit lang. Vielleicht/wahrscheinlich eine lange Zeit lang. Aber wie schon Heine vor etwa 200 Jahren festgestellt hat, ist das nicht dauerhaft: „Der Gedanke geht der Tat voraus wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner ist freilich auch ein Deutscher und ist nicht sehr gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wißt ihr : der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei diesem Geräusch werden die Adler aus der Luft tot..!
Das laufende Programm:…Wenn die Patienten der „Anstalt für geistig abnorme DEPPEN“ die Verwaltiung übernehmen ,darf man sich nicht wundern. „Die Welt droht in Krieg und globaler Wirtschaftskrise abzugleiten – aber Deutschland streitet um ein Schauspieler-Ehepaar, das sich getrennt hat. Also ich habe nur mitbekommen, dass der Zeh des Eisbären „Mika“ im Karlsruher Zoo amputiert werden musste und der Buckelwal in der Ostsee wohl wieder „abgetaucht“ ist – der enorme Presserummel war ihm wohl zu viel.
Mal wieder im Ernst: solange die meisten Deutschen immer noch den „Sirenenklängen“ der Mainstream-Medien erliegen, wird das früher oder später tödlich ausgehen. Tödlich für die immer mehr weichgespülten Gehirnzellen, tödlich für den Geldbeutel (Waffenlieferungen an die Ukraine, finanzielle Hilfen beim Wiederaufbau diverser zerstörter Länder wie Syrien) oder tödlich im wahrsten Sinn des Wortes, wenn wir in Kriege hineingezogen werden, die uns überhaupt nichts angehen, aber medial zu „unseren“ Kriegen gemacht werden. Unser „Verteidigungsminister“ Piss-torius will uns ja bis 2029 „kriegstüchtig“ machen…Weicheier wacht endlich auf!!!!
Frazscher, die verlogene Fratze des Sozialismus.