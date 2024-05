Markus Krall: „Die Stunde Null“

Der Diplom-Volkswirt und langjährige Spitzenmanager Markus Krall hat mit seinem neuen Buch „Die Stunde Null“ einen für politische Oppositionelle höchst interessanten Lesestoff vorgelegt. Ich werde hier zwar einiges daran kritisieren, aber möchte dieser Kritik vorausschicken, dass ich Kralls Buch für sehr wichtig halte. Immerhin wird dort ein durchdachter Zukunftsentwurf präsentiert, anstatt – wie es in der Gegenöffentlichkeit leider allzu verbreitet ist – immer wieder von neuem das Elend unserer Gegenwart zu beschwören und den Ausweg daraus in einer Rückkehr zu einem Zustand zu sehen, den man irgendwo zwischen den Jahren 1960 und 1990 verorten könnte. Angeblich wäre dieses „Zurück in die Zukunft“ sehr leicht zu realisieren, wenn unsere Politiker nur nicht derartig dumm und böse wären. So einfach macht es sich Markus Krall glücklicherweise nicht, obwohl sein Buch, wie wir noch sehen werden, auch nicht gänzlich frei von solchen Vorstellungen ist.

Vor einer kritischen Bewertung sollen hier zunächst einmal wesentliche Thesen von Markus Krall neutral wiedergegeben werden: Er schlägt eine radikale Entstaatlichung vor, mit welcher die Grundlage für einen neuen, gewaltigen Wirtschaftsaufschwung gelegt werden soll. Seiner Meinung nach können bis zu 98 Prozent der gegenwärtigen Ausgaben von Bund und Ländern wegfallen und damit auch die meisten Ministerien samt deren untergeordneten Behörden verschwinden. Staatliche Sozialleistungen sollen weitgehend durch privates, karitatives Engagement ersetzt werden, und wo dies nicht möglich ist, ausschließlich auf kommunaler Ebene erbracht werden. Die ausufernden globalen Finanzkrisen sollen durch eine Rückkehr zu edelmetallgedeckten Währungen gelöst werden, die als Nebeneffekt ausgeglichene Bilanzen im zwischenstaatlichen Handel erzwingen würden. Marktwirtschaft ist für Krall – weit über die Sphäre des Ökonomischen hinaus – das Grundprinzip einer erfolgreichen Gesellschaftsorganisation, die es jedem einzelnen ermöglicht, sich in einer Weise einzubringen, die ihm selbst und damit auch allen anderen den größtmöglichen Vorteil verschafft.

Unabänderliche Fehlbarkeit des Menschen

Hier beginnt nun meine Kritik. Ich hatte als „Ex-Linker“ bei der Lektüre von Kralls Buch manchmal den Eindruck, dass mir hier jemand Karl Marx‘ Vision des utopischen Kommunismus in einem kapitalistischen Gewand präsentieren will. Sowohl Marx als auch Krall halten ja offenbar einen Zustand für möglich, der von einem geradezu paradiesischen Maß an Wohlstand und Kooperation geprägt ist. Der Unterschied besteht nur darin, dass der eine dies durch Abschaffung der Marktwirtschaft erreichen will und der andere durch ihre Erweiterung zu einer alle Lebensbereiche durchdringenden Totalideologie. Ein Konservativer, für den ich mich heute halte, muss hingegen beiden Ideen gleichermaßen ablehnend gegenüberstehen, weil der Ausgangspunkt seines Denkens immer die Einsicht in eine grundsätzliche und nicht änderbare Fehlbarkeit des Menschen ist. Dieser Umstand macht irdische Paradiese unmöglich und führt überdies dazu, dass Versuche zur Errichtung solcher Paradiese aller Erfahrung nach in Wirklichkeit die Hölle auf Erden schaffen.

Aus einem solchen konservativen Denken heraus sehe ich auch die Rolle des Staates anders als Krall. Die wahrscheinlich beste und darüber hinaus maximal pragmatische Rechtfertigung des Staates stammt immer noch von dem englischen Philosophen Thomas Hobbes (1588-1679): Hobbes zufolge beendet der Staat durch seine Fähigkeit zu überlegener Gewalt einen Zustand des regellosen Kampfes aller gegen alle. Auch wenn der Staat durch dieses Gewaltmonopol offensichtlich die Freiheit des Einzelnen beschränkt, macht die daraus resultierende Sicherheit einen sinnvollen Begriff von individueller Freiheit überhaupt erst möglich. Man würde nun allerdings Markus Krall Unrecht tun, wenn man ihm die Absicht unterstellen würde, den Staat komplett zugunsten einer „Privatrechtsgesellschaft“ abschaffen zu wollen. Diese Idee, die libertäres Denken noch weiter radikalisiert als Krall, ist Personen wie dem Internet-Aktivisten Oliver Janich und dem Ökonomen Hans-Hermann Hoppe zuzuordnen. Man kann sie relativ leicht als unpraktikabel verwerfen, denn eine Privatisierung von innerer Sicherheit und Justiz liefe letzten Endes auf einen pseudo-marktwirtschaftlichen Wettbewerb zwischen Mafiaorganisationen hinaus.

Linksradikale Vorstellung der unerträglichen Gegenwart

In Süditalien, wo jahrhundertelang das praktische Fehlen einer Staatsordnung einen solchen Zustand erzwang, bemüht man sich heute verzweifelt, aber weitgehend erfolglos, die Mafia-Herrschaft wieder abzuschütteln. So etwas sollte man nicht als größtmögliche Freiheit verkaufen, aber das tut Markus Krall auch nicht. Innere und äußere Sicherheit sollen für ihn weiterhin Aufgaben des Staates bleiben. An dieser Stelle erscheint sein Einsparpotential von 98 % für die staatlichen Gesamtleistungen aber als überoptimistisch. Zwei Prozent reichen schon heute bei weitem nicht für die Sicherheitsausgaben aus, und die Kosten für innere Sicherheit dürften explodieren, wenn kein Sozialstaat mehr den materiellen Existenzkampf befriedet. Nicht allein aus diesem Grund sollte man eine allzu negative Sicht auf den Sozialstaat vermeiden. Er ist in industriellen Massengesellschaften sehr wahrscheinlich eine Notwendigkeit, weil dort – anders als in feudalen Agrargesellschaften – die familiären Ressourcen zur Versorgung Alter, Kranker und Schwacher äußerst begrenzt sind.

Aus demselben Grund bleibt auch Markus Kralls Vorstellung, dass karitatives Handeln im großen Stile staatliche Sozialleistungen ersetzen könnte, eine Utopie. Ein Zurück ins Mittelalter, wo tatsächlich ein solcher Zustand herrschte, ist weder möglich noch wünschenswert. Man darf auch nicht vergessen, dass die Absicherung der Existenzrisiken von Arbeitnehmern durch den Staat keineswegs in erster Linie Sozialisten zu verdanken ist, sondern konservativen Politikern wie Otto von Bismarck (1815-1898) und Konrad Adenauer (1876-1967), die damit den Marxismus erfolgreich eindämmten und letztlich seine historische Niederlage in den Jahren um 1990 einleiteten. Doch nicht nur bei seiner Utopie von Harmonie und allseitiger Zufriedenheit im Zeichen einer totalen Marktwirtschaft kann man Markus Krall eine – vielleicht unbewusste – Übernahme von Denkmustern unterstellen, die eigentlich auf der entgegengesetzten Seite des politischen Spektrums anzusiedeln sind. Typisch linksradikal ist nämlich die Vorstellung einer vollkommen unerträglichen Gegenwart, die einen revolutionären Umsturz der Staatsordnung verlangt, um dann auf ihren Trümmern eine neue, ideale Welt zu errichten. Krall propagiert in seinem Buch im Grunde genommen genau dasselbe, nur eben im Zeichen der Marktwirtschaft.

Bemerkenswerte Rückwärtsgewandtheit

Es kommt mir ein wenig so vor, als ob Krall aus verständlicher Enttäuschung über das gegenwärtige Erscheinungsbild der Bundesrepublik heraus in das Extrem verfällt, gleich fast den gesamten Staat wegwerfen zu wollen. Trotz aller Wut auf destruktive Politik, zu der in der Gegenwart auch noch ein berechtigtes Bild vom Staat als Träger von ungerechtfertigter Repression gegen Demokraten hinzukommt, ist dies jedoch falsch. Ohne einen handlungsfähigen Staat können wir die heutigen Krisen schlichtweg nicht überleben. Besser als Kralls fundamentale Staatsablehnung wäre es, hier zunächst die Prämisse zu hinterfragen, nämlich die völlige Unerträglichkeit der gegenwärtigen Situation. Es gibt zwar im Zeitalter der „Multikrise“ gewaltige Zukunftsrisiken auf gleich mehreren Feldern, aber gar so schlecht geht es den meisten Menschen in Deutschland nun auch wieder nicht. Wenn man dies bedenkt, ist schon der Titel von Markus Kralls Buch fragwürdig. „Die Stunde Null“ verweist entweder auf das deutsche Schicksalsjahr 1945 oder die westdeutsche Währungsreform von 1948, mit der in der Tat ein grandioser Wirtschaftsaufschwung begann. An dieser Stelle liegt Kralls eingangs erwähnte Rückwärtsgewandtheit. Wir sind eben heute nicht in einer Situation, in welcher das Land in Trümmern liegt und seine Bewohner von bitterer Armut gezeichnet sind.

Es besteht vielmehr eine Sättigung mit Konsumgütern, und dies zunehmend nicht nur auf nationaler, sondern auch auf globaler Ebene. Automatisierung und die Möglichkeit nahezu beliebiger Produktionsverlagerungen an kostengünstige Standorte haben darüber hinaus den Wert menschlicher Arbeitskraft jahrzehntelang gegenüber dem Output der Produktion abgewertet. Die Folgen sind Armut inmitten von Überfluss und ein paradoxer Arbeitskräftemangel, dessen Ursache weniger in Faulheit besteht, als vielmehr in einer künstlichen Knappheit von Geld, mit dem die notwendige Arbeit eigentlich bezahlt werden müsste. Nötig wäre aus meiner Sicht eine viel höhere Wertschätzung von Arbeit und der ihr zugrunde liegenden Bildung, die sich in angemessener Bezahlung und Lebenssicherheit ausdrücken müsste. Diese Ziele müssten notfalls auch gegen Marktkräfte politisch durchgesetzt werden, weil von ihrer Erreichung letzten Endes die sinnvolle Fortexistenz von Staat und Gesellschaft abhängt. Patentrezepte zur Lösung unserer ökonomischen Problematik hat im Moment niemand anzubieten. Eine kompromisslose Radikalisierung der Marktwirtschaft, wie sie Markus Krall vorschlägt, scheint mir aber kein erfolgversprechendes Mittel zu sein, weil dabei Kollateralschäden die positiven Wirkungen bei weitem übertreffen könnten.

Ruf des “Crashpropheten” nicht zu Unrecht erworben

Markus Krall hat sich in den vergangenen Jahren in einer breiten Öffentlichkeit nicht zu Unrecht den Ruf eines „Crashpropheten“ erworben. Ökonomische Katastrophenszenarien nehmen auch in seinem neuen Buch einen nicht geringen Raum ein. Man kann solche Vorstellungen nicht einfach mit dem Argument für unsinnig erklären, dass die entsprechenden Prophezeiungen bislang nicht eingetroffen sind. Die Flutung der Finanzmärkte mit Zentralbankgeld scheint aber in der Tat eine neue Banken-, Börsen und Währungskrise wie in den Jahren nach 2007 sehr unwahrscheinlich zu machen. Die Gefahr besteht hingegen in einer galoppierenden Inflation als Folge einer zunehmend um sich greifenden Einsicht, dass das viele Geld kaum noch realen Wert besitzt. Man muss aber auch hier vorsichtig sein. Solange das Zentralbankgeld für reale Güter ausgegeben wird, ist die Wertdeckung des Geldes noch vorhanden. Wo die praktischen Grenzen der Modern Monetary Theory (MMT) liegen, ist schwer vorhersagbar, weil für die heutige Situation keine ausgereiften volkswirtschaftlichen Modelle existieren.

Markus Krall liegt jedoch sehr wahrscheinlich falsch, wenn er das Hauptproblem in angeblich wertlosem „Fiatgeld“ sieht und eine Rückkehr zum Goldstandard fordert. Letzten Endes beruht die allgemeine Anerkennung von Gold als Tauschmittel überwiegend auf einer menschlichen Konvention, den Anblick von Gold als schön zu empfinden. Der Nutzwert dieses Edelmetalles ist aber in Wirklichkeit gering. Es wirkt hier also ein psychologischer Mechanismus, bei dem sich in der Praxis Goldbarren kaum von Banknoten unterscheiden. Eine Rückkehr zum Goldstandard ist auch aus einem anderen Grund nicht praktikabel, den etwa der US-Wirtschaftsgeograph Peter Zeihan überzeugend dargelegt hat. Die Weltwirtschaft ist seit dem Zweiten Weltkrieg derartig gewachsen, dass einfach nicht mehr genügend Edelmetall auf der Welt existiert, um als Äquivalent für die Wirtschaftsleistung zu dienen. Wenn man dies ignoriert, dann landet man in einer offensichtlich schlechten ökonomischen Situation, in der eine begrenzte Geldmenge gleichzeitig die Gütermenge limitiert und damit Wirtschaftswachstum praktisch unmöglich macht.

Neue Parteienlandschaft

Wie ich eingangs schrieb, soll die hier geäußerte Kritik an einigen Thesen von Markus Krall nicht als fundamentale Ablehnung libertärer Einstellungen missverstanden werden, und schon gar nicht als persönliche Antipathie gegen die Repräsentanten libertären Denkens in unserer Gegenwart. Die momentane Zuspitzung einer ganzen Reihe von Krisen und der damit einhergehende rapide Vertrauensverlust in die etablierte Politik lassen inzwischen eine Situation als denkbar erscheinen, in welcher die Systemopposition sehr viel früher als gedacht politische Verantwortung übernehmen müsste. Jeder Versuch, über eine allzu wohlfeile Kritik am Ist-Zustand hinaus auch konkrete Vorschläge für eine ganz andere Politik anzubieten, verdient deshalb ungeteilten Respekt und vor allem eine Bereitschaft, offen über solche Vorschläge zu debattieren. Das gescheiterte Parteiensystem, das überwiegend noch ein Relikt aus längst vergangenen Bonner Zeiten darstellt, kann und soll nicht durch eine Art oppositioneller Einheitspartei ersetzt werden, sondern nur durch eine neue Parteienlandschaft, die unterschiedliche Grundhaltungen und Politikentwürfe abbildet.

Konturen davon zeichnen sich jetzt schon ab. Es wird dabei nicht nur Nationalkonservative (AfD) geben, sondern auch klassisch Konservative (WerteUnion, Freie Wähler), vorrangig sozial Orientierte (BSW), und eben auch Libertäre wie Markus Krall. Dies ist keine „Spaltung“, sondern eine notwendige Differenzierung, solange diese Lager eine übergreifende Gemeinsamkeit besitzen, die im Wunsch nach einem souveränen, demokratischen Nationalstaat besteht. Dieser soll sich natürlich nach außen hin nicht aggressiv, sondern kooperativ zeigen, ohne dabei allerdings in einem globalen oder EU-europäischen Einheitsbrei zu verschwimmen. Bei der Europawahl am 9. Juni wird es möglich sein, dieser Zielsetzung auch mit dem Wahlzettel Ausdruck zu verleihen, und allein dies ist schon ein großer Erfolg jahrelanger, geduldiger Oppositionsarbeit. Auch wenn sich Markus Krall noch keiner Partei angeschlossen hat, hat er dennoch – nicht nur mit seinem neuen Buch – wesentliche Beiträge dazu geleistet.