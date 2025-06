Markus Lanz – die Propagandabühne für grüne Wahlverlierer und skupellose Skandalpolitiker

Die gestrige Diskussion bei Markus Lanz im ZDF stand wieder einmal stellvertretend für die politische Berichterstattung der Mainstream-Medien insgesamt, allen voran die der von allen Bürgern über die GEZ zwangsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen, und deren – offensichtlich auf eine langfristige Agenda ausgelegte – ideologische Ausrichtung. Der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaszak erhält hier eine geschlagene Stunde Zeit, die absurd fehlgeleitete Politik seiner Parteigenossen, vor allem Robert Habecks und Annalena Baerbocks als Ampel-Mitregierende, zu “erklären” und zu relativieren. Das Resultat war ein weiterer völlig realitätsferner Diskurs

über genau die Politik, die vom Wähler klar abgewählt wurde. Was soll das? Warum immer wieder die gescheiterten und abgestraften Grünen, die gar nicht mehr mitregieren?

Man muss wahrlich kein Fan oder Wähler der bösen blauen Partei sein, um festzustellen, dass die AfD als zweitstärkste Partei in den Medien schlicht nicht mehr stattfindet – während die Wahlverlierer aber omnipräsent sind. Diese extreme Einseitigkeit lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Die deutschen Medien haben mit demokratischen Prinzipien schlicht und ergreifend überhaupt nichts mehr am Hut. Der Wille des Wählers wird nicht nur ignoriert, er wird konterkariert. Die Bürger werden verhöhnt – und sollen bewusst gesteuert werden. Unter dem Deckmantel der hohen Moral unserer “demokratischen Mitte” wird hier Volkes Wille propagandistisch beeinflusst und gelenkt. Wenigstens stellt Lanz am Ende fest, dass ihm diese Runde “Spaß gemacht” hat.

Spahns reines Gewissen

Am Abend davor hatte Lanz immerhin ein brisantes und aufschlussreicheres Thema: Jens Spahn und seinen Corona-Maskenskandal. Der Ex-Gesundheitsminister ließ dabei alle Masken fallen: “Ich bin stolz… wir haben in einer Jahrhundertkrise Übermenschliches geleistet”. Das sagte Spahn allen Ernstes – und meinte damit die Covid-“Pandemie”. Diese Leute in ihren güldenen Palästen haben den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Sein Gewissen sei rein, erklärte Spahn mit Pathos in der Stimme. Man muss sich das vorstellen: Während einer Zeit, da Hunderttausende ums wirtschaftliche Überleben kämpften (und es teilweise bis heute tun); da alte Menschen in Alten- und Pflegeheimen einsam verstarben, weil ihre Kinder und Enkel sie nicht mehr besuchen durften; da Schüler bei offenen Fenstern und unter Spahns Maskenregime im Unterricht litten; da Familien nicht einmal an Weihnachten zusammenkommen durften: Da hat Spahn, der Milliardenschäden anrichtete, ein “reines Gewissen”. Und das, wo inzwischen feststeht, dass damals massenhaft Krisengewinnler ihren Nutzen gezogen haben. Spahn hatte wohl “freihändig” rund zehn Mal so viele Masken gekauft wie vorgesehen und überteuerte Preise gezahlt. Von anderen Skandalen wie Test-Wahnsinn oder dem späteren indirekten Impfzwang möchte ich hier gar nicht reden.

Die gefährlichsten Menschen sind die, die mit der größten Selbstverständlichkeit und Nachdruck den größten Mist erzählen – und jene “Journalisten” und “Moderatoren”, die sie dabei listig unterstützen. Natürlich machen wir alle Fehler – gerade in einer großen und neuartigen Drucksituation. Aber eigene und gegenseitige Bereicherungen, in welcher Form auch immer, darf es nicht geben. Jens Spahn, den ich persönlich noch für einen der besseren Politiker halte, ist hier nur ein Beispiel von vielen.