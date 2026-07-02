Marottenpolitik: Wer Prioritäten falsch setzt, rauscht dekadent in den Untergang

Friedliche Demonstrationen gehören selbstverständlich zu einer freien Gesellschaft. Jeder Bürger hat das Recht, seine Meinung friedlich zu äußern, solange er die Rechte anderer respektiert und keine Gesetze bricht. Allerdings ist die einseitige Betonung von „Vielfalt, Toleranz und Offenheit“ als höchste Staatsräson problematisch. Die Regenbogenfahne verdrängt inzwischen als Symbol mehr und mehr die Deutschlandfahne, ersetzt also die Nationalfarben unserer nationalen Identität. Denken wir nur zurück an die Armbinden-Debatte bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

In Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit und wachsender wirtschaftlicher Herausforderungen stellt sich für viele Bürger die Frage nach den Prioritäten des öffentlichen Diskurses und deren Reflexion durch die Politik. Während in Großstädten – allen voran Berlin – immer wieder lautstarke Identitäts-Paraden wie der Christopher Street Day (CSD) das Stadtbild dominieren, wächst bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung das Unverständnis über die Relevanz dieser Veranstaltungen angesichts der drängenden Probleme unserer Zeit.

Identitätspolitik vs. existenzielle Sorgen

Die Kritik richtet sich dabei nicht gegen die Existenz von Minderheiten, sondern gegen die Art und Weise der öffentlichen Inszenierung. Viele Bürger empfinden es als befremdlich, wenn öffentliche Räume genutzt werden, nicht um sexuelle Identitäten zu zeigen, sondern seinen Fetisch so zur Schau zu stellen, dass sie für Kinder oder konservativ geprägte Menschen als störend oder gar jugendgefährdend wahrgenommen werden. Muss wirklich jede individuelle Präferenz zum Gegenstand einer öffentlichen Demonstration werden? Die Frage, ob man seine sexuelle Orientierung frei wählen darf, stellt sich doch überhaupt nicht, sie ist selbst nach der eigenen Logik der Bewegung redundant – denn jeder kann sein Geschlecht inzwischen “frei wählen” und dieses einmal pro Jahr “ändern”.

Die Antwort vieler besorgter Bürger lautet deshalb – Nein. Stattdessen wird der Wunsch nach einer Rückbesinnung auf Normalität laut. Viele Menschen vermissen den Bezug zur Wirklichkeit, sie brauchen eher eine Plattform oder Forum für Themen, die ihr tägliches Leben und ihre Sicherheit tatsächlich bestimmen. Warum gibt es eigentlich keinen „Hetero-Normal-und-bloß-nicht-auffallen-Day“? Ich würde so gerne mal mitmachen. Toleranz ist kein Einbahnstraßenkonzept. Wer sie ernst meint, muss auch diejenigen respektieren, die eine andere Vorstellung von einer guten und geordneten Gesellschaft haben. Das Unbehagen vieler Bürger speist sich aus der Wahrnehmung einer „Entfremdung der Politik“. Während gesellschaftspolitische Randthemen mediale Aufmerksamkeit und politische Unterstützung erfahren, scheinen die existenziellen Sorgen der breiten Masse in den Hintergrund zu treten.

Wo liegen die echten Prioritäten?

Unser Zusammenleben in Deutschland funktioniert nicht primär durch immer mehr “Vielfalt” (die in Wahrheit gar keine ist), sondern durch gemeinsame Werte, eine gemeinsame Leitkultur, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftliche Kohäsion. Wo diese Grundlagen erodieren, entsteht keine Bereicherung, sondern Spaltung und Parallelgesellschaften. „Selbstbestimmung“ darf nicht bedeuten, dass biologische Realitäten der zwei Geschlechter, der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor ideologischer Einflussnahme oder das Recht auf freie Meinungsäußerung (auch kritische) relativiert werden. Eine echte diskriminierungsfreie Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben das Anderssein nicht als „diskriminierend“ diffamiert, nur weil sie traditionelle Familienbilder, die Zweigeschlechtlichkeit als biologische Norm oder die Priorität der Integration statt der Fragmentierung verteidigt.

Viele Bürger wünschen sich vor allem Sicherheit. Weil sie eine zunehmende Sorge vor Gewaltkriminalität, Messerstechereien und Vergewaltigungen fühlen, nicht nur in deutschen Innenstädten. Sie vermissen eine funktionierende Infrastruktur. Stattdessen sehen sie Sperrungen von Straßen und Brücken, marode Schienennetze und sanierungsbedürftige Schulen. Wohnraum wird zum Luxusgut, den sich Otto Normalverbraucher nicht mehr leisten kann. Mietdeckel sind keine Lösung, denn sie bauen keine neuen Wohnungen. So wenig wie die Politik, die stattdessen den vorhandenen Wohnraum durch anhaltende Masseneinwanderung verknappt. Die einheimische Bevölkerung und ihre gewachsene Kultur wird verdrängt und als nachrangig wahrgenommen. „Happy Ramadan“ ist inzwischen wichtiger als „Frohe Ostern“. Verschleierte Frauen bestimmen das Stadtbild. Müssen wir in ein paar Jahren im eigenen Land womöglich „deutschsprachige Gemeinschaften“ gründen, damit unsere Minderheit dann noch vertreten wird? Und: Menschen verlieren ihr wirtschaftliche Existenzgrundlage. Die explodierenden Energiepreise und die Inflation, machen das tägliche Leben – vom Einkauf bis zum Heizen – für viele unerschwinglich.

Der Ruf nach einer neuen Sachlichkeit

Die Kritik an der aktuellen Identitätspolitik wurde unter anderem von Sahra Wagenknecht pointiert zusammengefasst. Ihr Vorwurf lautet: „Die Identitätspolitik läuft darauf hinaus, das Augenmerk auf immer kleinere und immer skurrilere Minderheiten zu richten, die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden.“ Dieser Fokus auf eben das – Marotten – führt zu einer Zersplitterung der Gesellschaft, während die breite Masse sich von den politischen Entscheidungsträgern zunehmend im Stich gelassen fühlt. Statt weiterer symbolischer CSD-Paraden und vielfältig-bunter Bühnenprogramme wäre es mutiger, offen über die tatsächlichen gesellschaftlichen Herausforderungen zu sprechen: Eine Abkehr von einer Politik, die den Bürger durch identitätspolitische Dauerbeschallung spaltet, hin zu einer Politik, die Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und den sozialen Zusammenhalt wieder an die erste Stelle setzt.

Es ist an der Zeit, den öffentlichen Protest wieder dort stattfinden zu lassen, wo der Schuh drückt – und das sind derzeit weniger Fragen der persönlichen Inszenierung, als die grundlegenden Bedingungen für ein sicheres und finanziell tragbares Leben. Das Tollhaus der Republik ist nicht von ungefähr Berlin, das arm, aber angeblich sexy ist. Darum fühlen sich auch alle, die neben der Spur sind, hier so wohl – und eben das trifft eben auch auf viele Politiker zu. Die Berliner Blase ist ein Irrenhaus, in dem sich wenigstens jeder zum Affen machen kann. Nein danke! Ich ziehe mich jetzt erst mal in meine Komfortzone zurück, wo Identität noch simpel ist: Ich bin ich, und wer anders sein will, soll es sein. Momentan ist mir schon das eine Marotte zu viel.