Maskenpflicht in Innenräumen: Die Rückkehr der Corona-Jünger

Deutschland scheint so ziemlich das einzige Land zu sein, in dem „sie” nie weg waren und sich auch hartnäckig halten – die Corona-Hysteriker, Alarmisten und Maßnahmenfanatiker. Und es wird nicht besser: Aktuell merkt man wieder spürbar, wie das Level der Hysterie wieder ansteigt. Die „Welt“ zitiert den Vorsitzenden des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen: „Die Länder sind am Zug, die Maskenpflicht sofort umzusetzen. Sonst droht eine Überlastung des Gesundheitssystems und eine Überlastung der Bereiche mit patientennahem Kontakt wie Kliniken“. Das Totschlag-Argument der letzten drei Jahre ist zurück: Eine wie auch immer drohende Überlastung, die zu keinem Zeitpunkt real war und sich auch jetzt nicht durch Zahlen decken lässt – jedenfalls nicht, sofern man die einzig relevanten Zahlen der Erkrankten und der belegten Intensivbetten betrachtet.

Was man aber selbstverständlich festhalten kann, ist, dass dies nun der dritte Sommer seit Beginn der ach so dramatischen Pandemie war, indem genau GAR nichts unternommen wurde, um das Personal in Krankenhäusern zu entlasten oder aufzustocken.

Vorsätzlich selbstverschuldete Personalknappheit

Und nicht nur das: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist immer noch nicht abgeschafft, die – auch wenn sie stillschweigend zumeist nicht durchgesetzt wird – ungeimpften Pflegekräften ihre Berufsausübung madig bis unmöglich macht und einen erheblichen Teil etwaiger neuer Stellenbewerber abschreckt, die nicht geimpft sind oder sich künftig nicht mehr zu weiteren Impfungen als Arbeitsvoraussetzung zwingen lassen wollen. Lauterbach und Konsorten setzen also nach wie vor mit voller Absicht darauf, nicht nur fähiges Personal ungenutzt zu lassen, sondern auch neues zu vergraulen. Wenn man dann obendrein immer noch jedes symptomlose positive PCR-Testergebnis als Grund hernimmt, die Menschen für mindestens fünf Tage einzuschließen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das Personal knapp wird.

Und die so selbst generierten Engpässe dann den Menschen als drohende Überlastung der Kliniken zu verkaufen, die eine Maskenpflicht erfordere, ist wohl der Gipfel der Dreistigkeit. Aber wir kennen es nicht anders aus den letzten drei Jahren.