Maskenverbrennung: Spahns Hinterlassenschaften gehen in Rauch auf

Das ungeheuerliche Unwesen, das Karl Lauterbach als Gesundheitsminister treibt, hat dazu geführt, dass die Inkompetenz seines Vorgängers Jens Spahn weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden und dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wurde. Als sei nichts gewesen, als hätte diese unselige Gestalt mit seinem Maskenchaos nicht einen der größten Betrugsskandale zum Nachteil der Steuerzahler zu verantworten ist, spuckt Spahn bereits wieder große Töne und profiliert sich selbstgerecht als „Oppositionspolitiker“.

Die Altlasten seines Amtsversagens, Hunderte Millionen von Masken, ereilt nun ein ähnliches Los wie die von Lauterbach nicht minder sinnfrei und unbedacht georderten Impfstoffe, die niemand mehr wollte und die wegen abgelaufenen Haltbarkeitsdaten auf der Halde landeten: Wie das Bundesgesundheitsministerium gestern mitteilte,

sollen nun rund 730 Millionen OP-Masken und 60 Millionen FFP2- oder ähnliche Halbmasken verbrannt werden – ebenfalls, weil ihr Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Erste Ausschreibungen dazu seien bereits angelaufen. Ob die dabei erzeugte Wärme wenigstens zur Linderung der Energiekrise genutzt wird, wurde nicht bekannt; damit würde dieser historischen Ressourcen- und Geldverschwendung im Namen einer kollektiven Seuchenpsychose zumindest ein später Minimalnutzen abgewonnen.

Politisches Totalversagen

Zu den zur Entsorgung bestimmten, abgelaufenen „Ladenhütern“ kommen noch rund 20 Prozent der seit März 2020 beschafften Masken, die wegen Qualitätsmängeln für die Auslieferung gesperrt waren. Auch dies war den fahrlässigen, umprofessionellen und völlig am Markt vorbei getätigten Spahn’schen Massenbeschaffungen geschuldet; insgesamt hatte der gelernte Bankkaufmann 5,8 Milliarden Masken für unfassbare 6 Milliarden Euro gekauft (der Bundesrechnungshof rügte dies später als „massive Überbeschaffung“). Zu den 60 Millionen abgelaufenen Halbmasken gehören auch solche, die nach einem umstrittenen, vom Ministerium stark abgesenkten Standard geprüft wurden. In der Vorgängerregierung hatte die SPD Spahn vorgeworfen, solche sogenannten CPI-Masken an bedürftige Gruppen wie ältere Menschen ausgegeben zu haben. Schließlich wurde dann in einem absurden Kompromiss beschlossen, die CPI-Masken nicht zu verteilen, sondern bis zum Ablauf des Verfallsdatums in der Nationalen Notreserve einzulagern. Dass nun, wiederum für erhebliche Summen, fast 800 Millionen Masken verbrannt werden müssen, kann geradezu als Symbol der wahnhaften deutschen Corona-Politik gelten.

Derselbe Staat, der dank Spahns „freihändiger“ Orderwut zu grotesk übersetzten Masken-Preisen – im März 2020 und auch noch später in der Corona-Krise – um Milliarden geprellt wurde und auf dessen Kosten sich Parteifreunde des Gesundheitsministers und viele weitere schamlos bereicherten, wirft nun gutes Geld dem schlechten hinterher – und entsorgt das, was von der „Pandemie” übrig blieb.

Am Skandalminister perlte alles ab

Spahns Maskenpolitik war von Anfang an von Skandalen begleitet gewesen. Abgeordnete und Firmen nutzten die Gunst der Stunden für skrupellose Preistreiberei und persönliche Bereicherung. „Ich finde es einfach schäbig, dass da in der Krise sich bereichert wird“, hatte Spahn im Juli vor einem Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtages geklagt. Sein damaliges Vorgehen bei der Maskenbeschaffung verteidigte er damit, dass „weltweit Wildwest auf dem Maskenmarkt“ geherrscht habe. Die Kosten dafür trägt allerdings, wie immer, der deutsche Steuerzahler. Zudem trägt Spahn auch noch die Verantwortung für eine weitere beispiellose Betrugswelle, die durch seine unfassbare Fahrlässigkeit bei der massenhaften Eröffnung von Corona-Testzentren ausgelöst wurde: Weil er auf jegliche Kontrollen verzichtete, konnte buchstäblich jeder auf dem Papier so viele Zentren eröffnen, wie er wollte, und beliebig viele Rechnungen für angeblich durchgeführte Test bei den Kassenärztlichen Vereinigungen einreichen – die dann auch anstandslos in jeder gewünschten Höhe bezahlt wurden.

Wie auch bei den Masken ignorierte Spahn beharrlich Hinweise, dass damit ein gigantisches Betrugssystem geschaffen worden sei. Die Folge war, dass Einzelne sich landauf, landab auf ungeheuerliche Weise bereicherten, teilweise ohne je einen Corona-Test angeboten oder tatsächlich durchgeführt zu haben. Der Gesamtschaden geht auch hier in die Milliarden. Ein Großteil der Verbrechen wird nie aufgeklärt werden, dennoch wird die Justiz noch auf Jahre hinaus damit beschäftigt sein, den von Spahn verursachten Schaden aufzuarbeiten. Dass der Mann all dies an sich abperlen ließ, wie seine weiteren Affären um den Berliner Wohnungsverkauf und seinen Villenerwerb, er seine politische Karriere fortsetzen konnte und heute sogar noch fast untadelig wahrgenommen wird, ist rational eigentlich gar nicht mehr zu fassen. Dies alles wird, zusammen mit dem, was sein Nachfolger Karl Lauterbach anrichtet, einmal als historisches Versagen in die Geschichte eingehen und könnte dereinst einmal als abschreckendes Lehrbuchbeispiel für andere Länder gelten, wie anfällig ein politisches System wie das der Bundesrepublik für Kontrollversagen durch Dilettantismus und die gedeihliche Förderung von gewohnheitsmäßigen Missbrauch war.