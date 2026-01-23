Das Foto eines Massengrabes von Schneemännern in den sozialen Medien löste in Deutschland ein politisches Erdbeben aus. Der Anfangsverdacht der Regierung, es könne sich um ein russisches Massaker handeln, ist mittlerweile vom Tisch. Auch Grönland scheidet nach Angaben des NATO-Generalsekretärs wegen der Vegetation am Rande des Grabes als Tatort aus. Nur die Grünen schließen den Vorfall als Indiz für den fortschreitenden Klimawandel nicht aus. Wie Investigativ-Journalist Karl Ebretzberger von “Neues” herausfand, handelt es sich bei dem Massenmord an den weißen Männern um ein Verbrechen religiöser Fundamentalisten. Als Beweis hatte er Fotos ins Netz gestellt, die vermummte Mörder zeigen, wie sie Schneemänner bei lebendigem Leib dahinschmelzen ließen.

Als Reaktion auf den Hinweis einer Technischen Universität zur Todesursache übernahm die Abteilung Politisch Motivierte Kriminalität (rechts) der Bundespolizei die Ermittlungen. Bei einer Hausdurchsuchung in den frühen Morgenstunden wurde bei Ebretzberger Beweismaterial sichergestellt, das die besondere Grausamkeit der Tat belegte. Der Tod sei durch Schneidbrenner, Lötlampen, Haartrockner und Pyrotechnik herbeigeführt worden. Bereits der Durchsuchungsbeschluss stellte die Schwere der Tat fest. Der Richter ordnete zudem die Suche nach Bildmaterial von NS-Organisationen an. Der Journalist wurde wegen Verdachts auf Gewaltverherrlichung im Bademantel vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Keine Hinweise auf Ermordung von Schneefrauen

Die Ermittlung der Täter konnte indes noch nicht aufgenommen werden, da es an erforderlichen Spezialkräften fehle. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft forderte gegenüber dem Mainstream eine Verstärkung von Kriminalbeamten. Gleichzeitig wies er eine gleichlautende Forderung der AfD als politische Instrumentalisierung zurück. Auch gesellschaftspolitisch sorgte der Vorfall für Unruhe. Die Queerbewegung kritisierte, dass ausschließlich von Schneemännern die Rede war, obwohl das Geschlecht der Dahingeschmolzenen nicht Gegenstand von Untersuchungen war. Vertreter von LGBTQ+ kritisierten, dass verabsäumt wurde, die Leichen nach 72 queergeschlechtlichen Personen aufzuschlüsseln. Dies sei eine Diskriminierung der Queer-Community. Auch Feministinnen wiesen darauf hin, dass es keine Hinweise auf die Ermordung von Schneefrauen gab.

Unter Philologen nimmt derweil eine Diskussion an Fahrt auf, wie Schneemänner zu gendern seien. Die Kultusministerien der Länder beschlossen einen Arbeitskreis zur einheitlichen Sprachregelung dieses sensiblen Themas einzurichten. In den Kirchen wurden Gedenkgottesdienste angeregt und darauf hingewiesen, dass Möhrennasenträger ebenfalls eine unsterbliche Seele hätten, für die es zu beten gelte.

Hinweis: Der obige Beitrag könnte Spuren von Satire enthalten.