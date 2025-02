Massenhysterie der Guten: Wenn die „demokratische Mitte“ Amok läuft

Wenn der “Nius”-Journalist Jan A. Karon angesichts des gerade grassierenden Wahnsinns seinen Kopf vor die Wand schlagen will, ist das verständlich, aber der Sache abträglich. Denn jeder, der noch ein wenig Vernunft in sich trägt, sollte sich diese um jeden Preis erhalten; wer weiß, ob wir sie nicht eines Tages doch noch nutzen können!? Eigentlich ist das, was gerade in Deutschland passiert, nichts Neues mehr, denn wir kennen diese Demos “gegen rechts”, bei dem Freunde der offenen Grenzen ihren Hass auf Andersdenkende unter dem Etikett “Vielfalt und Toleranz” ausleben, schon seit Jahren. Vorzugsweise dann, wenn “Es” gerade wieder einmal passiert ist – der Mord durch den “Einmann”, diesmal sogar an einem Kleinkind. Nur trifft es diesmal nicht die AfD, sondern die CDU: Dort reibt man sich entsetzt die Augen, was so ein aufgebrachter Mob, von “gerechtem Zorn” angetrieben, alles anrichten kann. Die Bilder von empörten “Antifaschisten”, die sich vor CDU-Zentralen und Abgeordnetenbüros sammeln, erinnern mit ihrer Pyrotechnik an den Frankenstein-Klassiker mit Boris Karloff. Nur zogen dort aufgebrachte Dorfbewohner mit Fackeln und Mistgabeln zu einer Mühle, in der sie das Geschöpf des verrückten Wissenschaftlers vermuten. Die CDU nimmt in den Augen der “Guten” derzeit sowohl die Rolle des Geschöpfs wie auch des Schöpfers ein.

Die Massenhysterie angesichts des CDU-Vorstoßes zur “Zustrombegrenzung” tritt nicht unerwartet auf, aber das Ausmaß des Aufruhrs zeugt doch von einer gewissen Verzweiflung. Dabei konnte man sich angesichts der Politik der letzten Jahre an allen fünf Fingern abzählen, wie wenig kompromissbereit alle politischen Kräfte links von Friedrich Merz reagieren würden. Mit ihnen sind noch nicht einmal die kleinsten Lösungsansätze durchsetzbar, wie etwa die Abschiebung von Mehrfachstraftätern in ihre Heimatländer. Damit wäre schon ein wenig Druck aus dem Kessel genommen, auch wenn die sozialen Belastungen durch unkontrollierte Migration weiter bestehen blieben. Es wäre immerhin ein Anfang gewesen, nach dem man die Situation neu hätte bewerten können. Immerhin dürften jene Mehrfachstraftäter gleichzeitig auch jene sein, die auch keine anderen Integrationsbestrebungen an den Tag legen, so etwa den Versuch, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Männliche und weibliche Operndiven der linken Empörung

Nein: Linke und Grüne hängen an diesen Straftätern wie eine einsame Mitvierzigerin an dem Serienmörder, dem sie glühende Liebesbriefe in den Knast schickt. Beide sind überzeugt, mit ein bisschen Liebe und Zuwendung könnte man diese “Problemkinder” noch auf den Pfad der Tugend umleiten. Man sonnt sich einfach in dem Gefühl, die Menschheit durch pädagogische Maßnahmen zu bessern – egal, wie viele Opfer dabei auf der Strecke bleiben. Diese Attitüde zieht sich wie ein roter Faden durch alles, was diese Gutmenschen anfassen – seien es Strafrechtsreformen, der Umgang mit Serientätern oder eben die mit der Masseneinwanderung verbundenen Gewalttaten.

Im Bundestag durften wir in den letzten Tagen männliche und weibliche Operndiven erleben, die in hohen, schrillen Tönen den Untergang der Republik beschworen. Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD, wurde gar biblisch und sprach von einem “Sündenfall”, welcher Friedrich Merz nun für immer anhängen werde, und dass man “das Tor zur Hölle nur noch gemeinsam schließen” könne. Werden die Wasser der Spree sich in Blut verwandeln oder eine Heuschreckenplage die Bundestagskantine leerfressen, wenn Pharao Merz nicht augenblicklich umkehrt? Nun hat dieser Mann einmal ein wenig Einsatz gezeigt und die pragmatische Entscheidung getroffen, “notfalls” auch die Zustimmung der AfD zu seinem Gesetzesvorschlag in Kauf zu nehmen – und prompt trifft ihn der göttliche Zorn der “Gerechten” . Dabei versicherte Merz noch am Freitag artig, nicht ein Wort mit den Abgeordneten der AfD gewechselt zu haben. Es ist ein demokratisches Unding, dass sich die Volksvertreter nicht untereinander nach Belieben austauschen können – aber Merz ist trotz seines Vorstoßes offenbar noch nicht bereit, dies auch als Zumutung zu erkennen.

Ordentliche Portion Drama

Freilich haben ihm seine Entschuldigungen nichts genutzt, um noch einmal der Verdammnis zu entgehen. Wie auch? Die CDU hat diese Regeln schließlich in den letzten Jahren mit etabliert. Und wenn nichts mehr geht, dann werden die Töne noch höher und schriller; schließlich fielen beide Abstimmungen zeitlich annähernd mit dem Gedenktag zur Befreiung des KZ Auschwitz zusammen. Auch wenn die jetzt von Merz (und schon immer von der AfD) geforderte Rückkehr zu einem konsequenten Grenzschutz nur das wiederherstellen sollte, was im Rest der Welt vollkommen üblich ist – etwa das Mitführen gültiger Ausweispapiere als Eineisevoraussetzung –, so muss in diesem Falle noch eine ordentliche Portion Drama in die Moralkanone geladen werden; befindet man sich doch schließlich im permanenten Widerstand gegen den Nationalsozialismus, den sich moderne Politiker wie Annalena Baerbock oder Robert Habeck augenscheinlich wie eine Kaffeefahrt der CDU-Senioren vorstellen. “Nie wieder!” rufen sie – und vergessen dabei, dass viele Migranten aus der islamischen Welt, welche auf diesem Ticket einreisen, den Massenmord an Juden für das Großartigste halten, was Deutschland je zustande gebracht hat. Das jedoch fällt dann unter “multikulturelle Folklore”.

Da funktionieren auch bisher erfolgreich vor den Karren gespannte Juden inzwischen nicht mehr wunschgemäß: Als Margot Friedländer, die bislang als Garantin für wirkungsvolle AfD-Dämonisierung stets zuverlässig lieferte, nun auch den Antisemitismus und den mangelnden Integrationswillen junger Araber kritisierte, wurde das einfach aus dem Interview herausgeschnitten. Es sollte weiter um jeden Preis so aussehen, als sei ihr “So hat das damals auch angefangen!” ausschließlich an junge Deutsche gerichtet gewesen. Erst eine Berliner Zeitung deckte den manipulativen Schwindel auf. Glauben die Macher dieses Dramas eigentlich noch selbst an das, was sie uns täglich auftischen?

Verantwortung nach unten durchgereicht

Die “demokratische Mitte” kann man längst treffend übersetzen mit “elitärer Elfenbeinturm”. Sogar ein Drittel der SPD-Wähler spricht sich mittlerweile für ein Ende der Brandmauer aus. Davon wollen die Oberen nichts wissen. Sie prahlen lieber mit einigen linientreuen “Kunstschaffenden”, die gehorsam einen “Brandbrief” an Friedrich Merz richten. Politisch wird derweil jegliche Verantwortung grundsätzlich nach unten durchgereicht: So erklärte Katharina Dröge, die für den abgetauchten Robert Habeck bei Markus Lanz im ZDF einspringen musste, an den Morden von Aschaffenburg trügen “die bayerischen Behörden” Schuld. Stets beliebt ist auch, sich hinter Gesetzen zu verschanzen: “Wir würden gerne, aber Sie wissen ja: Schengen!”

Und am Ende stehen wir dann wieder alle vor der Brandmauer, die man nicht einreißen dürfe. Wobei auch das letztlich eine Ausrede ist, um ja nichts ändern zu müssen, was man in Wahrheit einfach nicht ändern will. Da kann Friedrich Merz noch so erstaunt dreinschauen, weil er sich nun plötzlich ebenfalls im Lager des “Bösen” befindet. Es sind seine Wunschpartner, die ihm dieses Stigma verpassen. Die CDU hat diese politische Unkultur mit zu verantworten.