Massenmigration läuft weiter nach Plan: Frankfurt eröffnet gemeinsam mit Asyl-NGOs „Willkommenzentrum” für noch mehr Familiennachzug

In Deutschland vollzieht sich Politik in zwei dissonanten und phasenverschobenen Sphären. Da ist einmal das, was die politische Klasse allparteienübergreifend dem Volk von früh bis spät erzählt, unkritisch und unreflektiert verbreitet von den Systemmedien, die deshalb Systemmedien heißen, weil die Irreführung der Öffentlichkeit System hat. Und dann ist da da, was sich wirklich abspielt. Das Muster ist auf allen Ebenen evident und je nachdem, in welcher Sphäre sich jemand bewegt, erscheint ihm die jeweils andere als Ausdruck von Lüge und Schwurbelei. Doch es gibt es eben nur eine Wirklichkeit und nur ein Reich der Lügen, und wer letzteres einmal verlassen hat, der kehrt nie mehr dorthin zurück. Alles, was es dazu braucht, wäre, sich mit evidenten Widersprüchen zu beschäftigen.

Nirgendwo wäre dies einfacher als in der Migrationspolitik, die eigentliche eine Migrationsagenda ist. Während die neue Bundesregierung davon redet, es gäbe eine Asyl- oder Migrationswende, als würde mehr abgeschoben und als seien die Grenzen geschützt, passiert in der Realität das genaue Gegenteil. Nichts soll und darf sich ändern, und unbemerkt läuft der Ausbau der Infrastruktur einer ganzen Migrationsindustrie munter weiter, die Zuwanderung nie nur als befristete “Herausforderung” verstand, sondern als Dauerzustand mit dem Ziel, die Deutschen heraus- und schließlich aufzulösen in einer identitätslosen “multikulturellen” Gesellschaft, die eigentlich nur die Summe von etlichen inkompatiblen Parallelgesellschaften ist. Deshalb sind alle Weichen weiter auf Überfremdung (im objektiven Sinn dieses Wortes) und Import beliebiger Menschen von irgendwoher gestellt, die nie wieder zurückkehren sollen. Und genau das ist auch die Botschaft, die von Deutschland weiterhin in alle Welt ausgesendet wird.

Tips zur “Legalisierung”

So wurde Anfang November in Frankfurt das „Welcome and Information Center“ des Amts für multikulturelle Angelegenheiten um die Beratungsstelle „Fachstelle Familiennachzug für Geflüchtete“ erweitert. Dabei handelt es sich um eine Kooperation des Hessischen Flüchtlingsrats und der Stadt. Letztere, obschon hochverschuldet und eigentlich pleite, finanziert diese Stelle natürlich auch, gemeinsam mit der berüchtigten Migrationslobby-Organisation “Pro Asyl” und der UNO-Flüchtlingshilfe. Gegenüber der verzückt berichtenden „Frankfurter Rundschau“ erklärte André Heerling, vom Flüchtlingsrat, die Hauptzielgruppe der neuen Fachstelle seien „Geflüchtete mit einem Schutzstatus“, manchmal gebe es auch Anfragen von Personen, die bereits eine Niederlassungserlaubnis hätten oder deutsche Staatsbürger geworden seien. Für Ausreisepflichtige gebe es die Möglichkeit, den Aufenthalt zu “legalisieren”.

„In Deutschland erhalten Menschen mit Fluchtbiografie kaum Unterstützung“, jammert allen Ernstes Günter Burkhardt, der Vorsitzende des Flüchtlingsrats, in so unverfrorener wie berechnender Litanei: Beim Familiennachzug sei der öffentliche Eindruck, dieser sei abgeschafft, obwohl er aber nur Geflüchtete mit dem sogenannten subsidiären Schutzstatus betreffe. Burkhardt betont dies, damit auch ja kein hier lebender Ausländer am Ende noch auf die Idee käme, nicht jeden, der dafür in Frage holt, nach Deutschland nachzuholen. Natürlich sei der Familiennachzug „auch für Frankfurt als interkulturell ausgerichtete Stadt wichtig“, wird weiter behauptet, weshalb man für diese Zielgruppe „eine Beratungslücke“ schließen wolle. Wenn Frankfurt eine “weltoffene Stadt” sein wolle, müsse sie das auch für Geflüchtete sein, schwurbelte Burkhardt weiter. Die Finanzierung dieses Irsinns ist natürlich kein Thema. Lieber gibt man praktische Tips, wie die Herholung von noch mehr Flüchtlingen auch garantiert gelingt.

Alles für die Stadtbild-Sicherung

So seien die “wichtigsten Behörden für den Familiennachzug” natürlich die deutschen Vertretungen im Herkunftsland. Diese seien für die Betroffenen aberoft nicht erreichbar und würden keine Sachstandsauskünfte im laufenden Verfahren geben. Daher sei es wichtig, „das zu begleiten“, meint Heerling. Der gesamte Prozess erstreckte sich über Jahre. Man habe „viele Personen aus Afghanistan“, die seit über drei Jahren auf einen Vorsprachetermin warten würden. Das liege unter anderem „an der hohen Zahl von Antragstellenden, fehlenden Stellen und auch fehlendem politischen Willen“, klagte er. eine solche Situation belaste die Betroffenen erheblich, das bekomme man auch in den Beratungen zu spüren. Wie sehr die unaufhörliche Massenmigration gerade das inzwischen zur Unkenntlichkeit “bereicherte” Frankfurt und den Rest des Landes belastet, interessiert solche Migrationslobbyisten natürlich nicht. Egal, wie viele Milliarden und Abermilliarden dieser Staat an deutschen Steuergeldern vernichtet, um die Folgen dieses Zustroms zu bewältigen – das einstudierte Geflenne, dass es zu wenig “Angebote für Geflüchtete“ gebe, wird nie verstummen.

Begeistert schildern die Sprecher der neuen Stelle ihre “Erfolgsbilanz”: Zunächst habe es drei Beratungen gegeben, innerhalb von neun Tagen sei die Zahl bereits auf etwa 50 gestiegen. „Die ersten Erfahrungen sind so, dass es nach dieser kurzen Zeit fast zu viele Anfragen gibt“, so Burkhardt. Ob man die Personalressourcen habe, um in der nötigen Qualität zu beraten, werde sich herausstellen. Die Stelle ist bis Ende 2026 befristet, man darf aber davon ausgehen, dass sie verlängert wird, da ja erheblicher Bedarf an dieser Art Beratung besteht. Man muss sich das vorstellen: Eine durch Migration heillos überschuldete, mit ihrem Bahnhofsviertel längst zum Sinnbild staatlichen Kontrollverlusts gewordene Großstadt finanziert ein Joint Venture aus Migrations-NGOs und Behörden, um Migranten Tips zu geben, wie sie noch viel mehr Menschen aus ihren Herkunftsländern nach Deutschland holen können, die absehbar mehrheitlich ebenfalls in den Sozialsystemen landen werden. Das ist es, was in diesem Land wirklich passiert: Keine Abschiebungen, keine Zustrombegrenzung, keine Grenzsicherung, keine Remigration – sondern Neuansiedlung durch Import einer Austauschbevölkerung um jeden Preis.