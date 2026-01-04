Massenmigration und Islamisierung: US-Botschaften sollen die realen Zustände in Europa erfassen

Da sich viele Staaten des sogenannten “Wertewestens”, vor allem Deutschland, Frankreich und Großbritannien, nach wie vor stur weigern, die Probleme der Masseneinwanderung als solche wahrzunehmen und öffentlich zu benennen, geschweige denn, Statistiken zur ausufernden Kriminalität durch die als geschenkten Goldstücke, Kulturbereicherer und Fachkräfte verklärten Neubürger schonungslos offenzulegen, sieht sich die US-Regierung inzwischen gezwungen, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um an verlässliche Daten zu gelangen. So sind seit Jahresbeginn die US-Botschaften in den Ländern der westlichen Verbündeten, vornehmlich in den NATO Staaten, seitens des US State Department angehalten, entsprechende Vorkommnisse kontinuierlich zu erfassen.

Da in jeder Botschaft und jedem Konsulat auch eine eigene Geheimdienstabteilung existiert, sollte man nicht davon ausgehen, dass sich das US-Personal bloß darauf beschränkt, entsprechende Artikel aus der “Süddeutschen” oder “Frankfurter Allgemeinen” auszuschneiden oder Kommentare und Talkshowergüsse des öffentlich-rechtlichen Rotfunks aufzuzeichnen; nein: Neben der Erfassung schwerer Straftaten, die von Illegalen oder im Schnellverfahren eingebürgerten Neu-Deutschen respektive Neu-Franzosen und Neu-Spaniern begangen werden, werden die US-Botschaften auch sehr genau unter die Lupe nehmen, ob politische Maßnahmen – und wenn jam welche – in den jeweiligen Staaten getroffen werden, um das Problem mittel- und langfristig in den Griff zu bekommen. Dass der US-Umgang mit Verbündeten, die einen eher laxen Umgang bei diesen wichtigen Herausforderungen an den Tag legen, in Zukunft ganz anders aussehen wird, dürfte jedem klar sein – auch wenn man noch nicht konkret sagen kann, wie sich dies manifestieren wird.

Eine islamistisch regierte europäische Atommacht?

Wer sich hier entrüstet, dass sich die USA damit in die Innenpolitik anderer Länder einmischten oder gar die Souveränität von EU-Staaten missachteten, hat nicht begriffen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Schlimm genug, dass den Europäern selbst jedes diesbezügliche Problembewusstsein abgeht, doch zum Glück die USA ihre Wachsamkeit bewahrt. Sie sehen mit wachsender Sorge, dass es etwa fundamentalistischen Muslimen in einigen Regionen Großbritanniens schon jetzt gelungen ist, durch Wahlen lokale Parlamente und Stadtverwaltungen in ihre Hände zu bekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann auch größere Gebietskörperschaften oder gar ganze Länder unter die Regierung von Islamisten geraten.

Wenn dieser Trend, der durch weitere ungebremste Einwanderung und “Geburten-Dschihad” an Tempo zulegt, weiter anhält, kann es durchaus passieren, dass mitten in Europa eine von sprenggläubigen Bückbetern geführte Nation entsteht, die über Atomwaffen verfügt. Ein solches Szenario kann man zum Beispiel für Frankreich nicht wirklich ausschließen. Ein Alptraum, den die USA offenbar sehr viel ernster nehmen als die naiven und zahnlosen Europäer. Kein Wunder also, dass die USA schon jetzt die Entwicklung in so manchem europäischen Land mit Argusaugen und großer Sorge beobachten. Die Anweisung an das Botschaftspersonal ist vor diesem Hintergrund mehr als nachvollziehbar.

