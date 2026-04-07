Massenphänomen Tätowierung: Immer mehr Gesundheitsrisiken

Bis vor etwa 20 Jahren waren Tattoos noch ein Accessoire mit eher anrüchigen, verwegenen Touch und etwas für Exzentriker mit Ausnahmecharakter. Noch früher, bis in die 1990er, war es gar ein Milieuzeichen: Wer eines sichtbar trug, hatte oft sofort den Ruf des Rebellen, Außenseiters oder sogar des mindestens latent Kriminellen weg. Heute hingegen fällt man fast schon auf, wenn man keines hat. Tattoos sind im Westen zu einer Banalität und zum Konformitätsmerkmal geworden. Wer meint, damit seinen vermeintlichen Nonkonformismus demonstrieren zu müssen, erreicht häufig nur das Gegenteil seines Ziels – nämlich, als peinlicher Spießer wahrgenommen zu werden. Von ästhetischen Zumutungen ganz abgesehen, denn gut aus (sofern man dies überhaupt sagen kann) sehen Tattoos nur bei jugendlicher, straffer Haut und auch nur in kunstvoll-dezenter Ausfertigung.

Doch selbst Menschen, deren Haut sich bereits im sichtbaren Alterungsprozess und einem Zustand befindet, in der man ihr wahrlich keinen Gefallen mehr mit einer solchen Tortur tut, meinen, sich der pseudomodischen Prozedur unterziehen zu müssen, um irgendwas damit “auszudrücken”. Die vermeintliche Individualität wird nicht mehr im Geist und der Persönlichkeit ausgedrückt, sondern sichtbar gezeigt oder dem eigenen Spiegelbild demonstriert. Als Kulturphänomen ist die Tätowierung zu einem weiteren Dekadenzmerkmal der westlichen Welt geworden.

Neue Studien zeigen erhebliche Gefahren für die Augengesundheit

Zu den ästhetischen Fehlgriffen, die dieser leider anhaltende Trend oft hervorbringt, kommen aber auch gefährliche gesundheitliche Nachteile: Aktuelle Studien zeigen, dass bei bis zu sechs Prozent der Tätowierungen Entzündungen infolge von Infektionen auftreten. Davon ist nicht nur die Haut betroffen, es kann sogar zu Augenentzündungen (Uvetis) kommen, weil das Immunsystem auf die Tätowierfarbe reagiert – vor allem bei größeren Tattoos mit schwarzer Tinte. Die Farbe enthält in der Regel Chemikalien, die vom Immunsystem attackiert werden, wenn es sie als gefährlich erkennt. Wenn dadurch Entzündungen entstehen, gelangen Entzündungszellen über das Blut bis ins Auge und können die Uvea, die mittlere Schicht des Auges, befallen. Zu den Symptomen einer Uveitis gehören plötzliche Augenschmerzen, Rötung, verschwommenes Sehen und erhöhte Lichtempfindlichkeit. Schlimmstenfalls kann der Sehnerv geschädigt werden oder Narben am Auge können sich bilden.

Eine Untersuchung in Australien für den Zeitraum 2023 bis 2025 zeigte, dass Augenerkrankungen, die mit Entzündungen an der Tätowierungsstelle zusammenhängen, drei Monate bis zehn Jahre nach dem Stechen des Tattoos auftraten. Die Zahl der weltweit bekannten Fälle hat sich seit 2010 verdoppelt. Da immer mehr Menschen sich Tattoos stechen lassen, wird die tatsächliche Zahl wesentlich höher eingeschätzt. Die Behandlung mit Steroiden oder das Immunsystem unterdrückenden Medikamenten ist keine Erfolgsgarantie. Auch nach einer Therapie leiden etwa 17 Prozent der Patienten unter dauerhaftem Sehverlust, viele entwickeln auch noch einen Grauen oder Grünen Star, was zur Erblindung führen kann

Hoher Preis für die konformistische Oberflächlichkeit

Während die Gefahren für die Augengesundheit noch ein vergleichsweise junges Forschungsergebnis ist, sind die sonstigen Gesundheitsrisiken durch Tätowierungen schon länger bekannt; vor allem großflächige Motive erschweren oder verunmöglichen die Hautkrebsfrüherkennungen, da Veränderungen nicht mehr sichtbar sind. Mögliche akute Komplikationen kurz nach dem Stechen sind etwa Infektionen durch Bakterien, Viren oder Pilze; mangelnde Sterilität von Nadeln, Geräten oder Farben. Dies kann zu lokalen Hautinfektionen, Abszessen oder schwerwiegenden systemischen Infektionen führen (Hepatitis B/C, HIV, Herpes oder bakterielle Infektionen wie Staphylokokken bis hin zu Speis und Wundbrand). Etwa zwei Drittel der frisch Tätowierten berichten von zumindest vorübergehenden Rötungen oder Schwellungen. In etwa sechs Prozent der Fälle treten Infektionen oder Allergien auf. Weiter kann es zu gestörtem Hitze-, Kälte- oder Schmerzempfinden an der tätowierten Stelle; Allergien auf die Farbstoffe und zu chronischen Hautreizungen kommen.

Da einige Farben potenziell krebserregende Stoffe (etwa polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in schwarzen Tinten) enthalten oder bilden, besteht ein erhöhtes Krebsrisiko, vor allem für Hautkrebs. Erhöhte Leberwerte und ein leicht erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten sind weitere potentielle Gefahren. Bereits bei der Tätowierung selbst, aber vor allem bei der Entfernung von Tattoos durch Laser werden die Zerfallsprodukte der durch den punktuellen Strahl zertrümmerten Farbpigmente über die Lymphgefäße und/oder die Blutbahn abtransportiert; wenn diese durch den Körper wandern, lagern sie sich in den Lymphknoten ein und gelangen auch in Leber und Lunge. Noch treten negative Folgen treten zwar vergleichsweise äußerst selten auf, und und der kausale Zusammenhang mit der Tätowierung ist nicht überall bewiesen – doch gerade bei Langzeitrisiken liegen die empirischen Daten erst in etwa 10-15 Jahren vor, wenn der Massenhype der Tätowierungen mindestens 25 Jahre alt ist und genügend Auswertungen existieren. Außer Frage aber steht, dass jedes Tattoo ein vermeidbares Gesundheitsrisiko ist – und ein Beweis für die zunehmende Oberflächlichkeit der westlichen Gesellschaft. Dass so viele Menschen inzwischen bereits sind, einen gesundheitlich einen hohen Preis für die Illusion zahlen, sich durch eine Form mehr oder weniger kreativer Selbstverstümmelung (vermeintlich!) von der Masse abzuheben, mag dereinst die Kulturforscher beschäftigen.