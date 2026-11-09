Mauerfall und Deutsche Einheit: Die Nemesis der Spaltung Merkel definiert neu, wer Deutscher ist

Inzwischen feiern wir den siebenunddreißigsten Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989. Bei der Definition, wer Deutscher ist, begibt sich Angela Merkel auf extrem dünnes Eis. Während der Verleihung des Mendelssohn-Preises im Leipziger Gewandhaus am 1. November stellt die Altkanzlerin in Abrede, dass DDR-Bürger schon immer Deutsche waren. EIne rhetorische Frage entlarvt ihr Verständnis des Volksbegriffs und wer aller deutscher Staatsbürger ist: „Bist du erst aus der DDR später dazugekommen, oder bist du vielleicht als Syrer erst vor drei Jahren dazugekommen?” Und sie gibt sich gleich die Antwort “Alle deutschen Staatsbürger sind das Volk.“ Es handelt sich um eine aktualisierte Neufassung inhaltlich ähnlicher, wenn auch absurd ungeschliffener früherer Aussagen (“Volk sind alle, die da sind”).

Es gibt Aussagen von Politikern, bei denen man seinen Ohren nicht traut und zweifelt, ob man sich noch in der Realität oder in einem fortgeschrittenen absurden Kabarett befindet. Diese Äußerungen Merkels fallen fraglos darunter. Die Altkanzlerin hat damit mal wieder zur rhetorischen Generalüberholung angesetzt und erklärt uns also nun, wer eigentlich dieses mysteriöse Gebilde namens „Volk“ ist – und ihr so erhellender wie zynischer Befund lautet: Ob man „erst später“ aus der DDR oder vor drei Jahren als Syrer dazugekommen sei, ist so ziemlich dasselbe.

Absurdes Geschichtsverständnis einer Altkanzlerin

Welch ein herzergreifender Gleichklang der Geschichte! Da werden die ostdeutschen DDR-Bürger, die 1989 unter Einsatz ihrer eigenen Haut für Reisefreiheit und gegen ein Unrechtsregime auf die Straße gingen, und der frisch eingereiste Syrer, der weder eine gemeinsame Geschichte oder Kultur mit unserem Land hat (und der laut Merkels Aussagen während der Flüchtlingskrise doch angeblich nur “temporären Schutz auf Zeit“ genießen solle, bis er wieder in seine Heimat zurückkehrt), mit den Brüdern und Schwestern auf der anderen Seite der Mauer gleichgesetzt.

Seit 1949, der Gründung von Bundesrepublik und DDR und der damit endgültig vollzogenen staatlichen Teilung Deutschlands, war der Alleinvertretungsanspruch ein zentraler Grundsatz der bundesdeutschen Außenpolitik. Die Bundesregierung beanspruchte für sich das exklusive Recht, auf internationaler Ebene als einzige frei und demokratisch legitimierte Vertretung des gesamten deutschen Volkes zu sprechen, also auch und ausdrücklich für alle Ostdeutschen. Das hat Angela Merkel wohl vergessen. Der historische Kontext? Für die Altkanzlerin völlig überbewertet! Für Frau Merkel war die DDR offenbar schon immer eine Art Syrien, und deren Bürger wohl ebenso wenig – oder allenfalls im Verwaltungssinn – Deutsche wie orientalische illegale Zuwanderer. Ironie der Geschichte: Im Umkehrschluss wäre dann Angela Merkel die erste Kanzlerin mit migrantischen Wurzeln…

Kein Märchen: Es war einmal…

Ja, die Jüngeren heute mögen es kaum glauben, aber bis zum Herbst 1990 gab es tatsächlich zwei deutsche Staaten. Eine Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl – man erinnert sich dunkel. Trotz dieser trennenden Betonwand und vier Jahrzehnten ideologischer Gehirnwäsche im Osten war die Sache für die Menschen damals glasklar: Die Ostdeutschen waren Deutsche, und die Westdeutschen waren Deutsche. Zwei Staaten, ja. Aber keineswegs zwei völlig unterschiedliche Völkerstämme, die zufällig durch eine Mauer getrennt waren. Nein, der Ostdeutsche war kein Migrant, der im November 1989 einfach mal „dazugekommen“ ist – wie ein Syrer, Nigerianer, Afghane, Ghanaer oder Somali, der heute im All-Inclusive-Sozialressort-Deutschland eincheckt. Er war Deutscher ohne Wenn und Aber, der schlicht und einfach im falschen Teil seines eigenen Vaterlandes eingesperrt war. Wer diese fundamentale historische Tatsache und angestammte kulturelle, sprachliche und identitäre Verwurzelung mit beliebiger Massenzuwanderung aus islamischen Staaten gleichsetzt, zeigt eine an Verachtung grenzende Ignoranz. Die Wiedervereinigung eines geteilten Volkes ist kein Fallbeispiel irgendeiner einer globalen Einwanderungsstatistik.

Syrer sind Menschen mit eigenen Kultur, eigenen Wurzeln und einer eigenen Heimat. Wer sie unter Bruch sämtlicher Rechtsordnungen und Gesetze zuerst millionenfach nach Deutschland führt und dann hier zuerst duldet und damit einbürgert, und sie dann als definitorisches Beispiel für deutschen Staatsvolk in einem Atemzug mit einheimischen Ostdeutschen aufzuzählen, ist nicht mehr bei Trost. Das war Merkel wohl noch nie, doch dass sie dafür im Jahr 2026 Standing Ovations bekommt, ist gruselig. Sie degradiert damit die Identität – und die historische Leistung von Millionen Ostdeutschen, die sich in einem mutigen Freiheitskampf ihrer Fesseln entledigt haben, zu administrativen Fußnoten der Geschichte. Es ist eine Schande.

Wenn das eigene Land zur Fremde wird

Angela Merkel treibt damit ihren Kurs wider die Realität und intuitiven gesunden Menschenverstand voran. Ihr Gift verspritzt sie auch fünf Jahre nach Ende ihrer unseligen Kanzlerschaft unvermindert. In einer Phase, in der sich viele Bürger im eigenen Land zunehmend fremd fühlen, ist eine solche Haltung nicht nur realitätsfern, sondern brandgefährlich. Während das traditionelle Zusammengehörigkeitsgefühl, das ein Land stabil hält, auf dem Altar einer ideologischen „Vielfalt“ geopfert wird, verteilt die Altkanzlerin Exklusiv-Pässe für das zusammengewürfelte Volk, dass sie sich wünscht. Nichts wurde “geschafft“ außer Zerstörung und Entfremdung – doch Merkel hält an ihrem Zersetzungsmantra fest.

Besonders perfide ist das, wenn man den Blick auf die politische Landschaft richtet: Diejenigen, die den unbedingten Willen haben, eine andere, konservativere und bürgernähere Politik einzufordern, werden von ihr rigoros als gesichert rechtsextrem ausgegrenzt. Sie ist die Mutter aller Spaltungen und Brandmauern. Das gilt vor alem für die eigenen Reihen in der Union: Da wird nicht diskutiert, da wird gedroht. Der ultimative Parteiaustritts-Drohungsschlaghammer von Merkel gegenüber Merz sollte verhindern, dass auch nur im Ansatz über eine politische Zusammenarbeit mit der AfD nachgedacht wird. Merkel steht fest an der Brandmauer, obwohl gerade sie ein kritisches Verhältnis zu Mauern jeglicher Art haben müsste.

Spaltung als Lebenswerk

Merkel spaltet damit längst nicht mehr nur ihre eigene Partei, die sich unter ihr in ein Lager der heutigen Merkelianer und (inzwischen weitgehend verstummter) wertkonservativer Kräfte trennte. Weite Teile der Parteibasis fühlen sich als Folge davon zunehmend entmachtet und heimatlos in der Union. Doch Merkel spaltete auch das ganze Land wie kein deutscher Politiker der Geschichte vor ihr. Und sie tut es weiterhin. Wer Millionen von Bürgern, die berechtigte Sorgen über die Veränderung ihrer Heimat äußern, indirekt erklärt, sie müssten sich gefälligst genauso als „Neuankömmlinge“ betrachten wie Migranten aus fernen Ländern, der hat sich weit von der Realität entfernt.

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Am Ende bleibt die bittere Erkenntnis: Merkel hinterließ ein Land, in dem das Fundament des Zusammenhalts systematisch eingerissen wurde. Das, was vom deutschen “Volk” dank ihr übrig ist (und das war offensichtlich ihr Ziel!), eine willkürliche Ansammlung von Passinhabern ohne gemeinsame Geschichte und Identität, ist das Ende Deutschlands als Kulturnation. Die Migration ist davon nur ein, wenn auch wesentlicher Aspekt. Wenn alle Gemeinsamkeiten erst mal wegerodiert sind, dann gibt es kein deutsches Volk mehr, sondern nur noch eine in sich zerstrittene Verwaltungseinheit von sozialen und ethnischen Gruppen im permanenter Zwietracht, die sich leicht gegeneinander ausspielen und damit beherrschen lassen. Spalte und herrsche – genau das war der eigentliche Masterplan.