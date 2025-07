Maxis Gutenachtgeschichte: Der Fall Krah(s)

Auch in konservativen Kreisen – laut Dr. Maximilian Krah besser: “rechten” Kreisen – ist das mit der Beständigkeit, der Stabilität und der Verlässlichkeit so eine Sache. Noch vor achtzehn Monaten war Krah, Jurist, Katholik, Vater von acht Kindern mit insgesamt drei Frauen und gegenwärtiges Mitglied des Bundestages in der AfD-Fraktion, so etwas wie der Senkrechtstarter seiner Partei. Nur mit disziplinarischen Fußketten, so schien es, konnte dieser Mann noch davon abgehalten werden, die Herzen der Wähler und der Parteibasis zu erobern – und damit den Parteigranden Weidel und Chrupalla die Show zu stehlen. Gefeiert wurde vor allem der Interview-Marathon, bei dem er Thilo Jung steinalt aussehen hat lassen.

Doch in den letzten Wochen hat sich das Blatt in ganz erstaunlicher Weise gewendet. Krah hat sich mit viel Lärm von der Forderung nach Remigration verabschiedet – und weist den Deutschen nun den Weg in die Reservate des eigenen Landes.

Krahs erstaunliche Wende

Der vorgeschobene Aufhänger für Krahs Kehrtwende ist ein Gerichtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Einstufung der AfD in Nordrhein-Westfalen als Verfassungsschutz-Verdachtsfall: Krah wirft dabei sein fachliches Gewicht als promovierter Volljurist in die Waagschale und vergisst doch das Entscheidende: Justiz hat den primären Zweck, Herrschaft zu sichern; um Recht und Gerechtigkeit geht es Juristen allenfalls beiläufig. Besser kann das eigentlich nicht kenntlich gemacht werden als am Beispiel der Kaperung des Bundesverfassungsgerichts durch politisch genehmes Personal – eine Entwicklung, die weit vor dem Auftauchen der Linksaktivistinnen Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Kathrin Kaufhold an den Toren von Karlsruhe begann.

Vor zwei Wochen hat Krah im Interview mit Helmut Reinhardt für “Politik Spezial“ übrigens so ganz locker und en passent die Aufarbeitung des Corona-Unrechts abgeblasen. Tenor: Da waren zu viele mit dabei und aktuell haben wir andere Probleme. Nach den Vorstellungen Krahs sollen die Täter weder belangt noch behelligt und die Opfer “solidarisch” entschädigt werden. Wie oben erwähnt: Um Recht und Gerechtigkeit geht es Justiz und Juristen allenfalls beiläufig.

Krah zu Potsdam: “Ich war nicht da”

Aus dem Gespräch bei “Politik Spezial”, in dem Krah diese Aussagen tätigte, ergeben sich aber Erkenntnisse, die den “Fall Krah” recht zügig mit Krahs Fall enden lassen könnten. Denn nach dem Interview meldete sich offenbar Mathilda Huss bei Helmut Reinhardt, eine gute Bekannte Krahs und Eigentümerin des im Januar 2024 berühmt gewordenen Landhauses Adlon in Potsdam. Ein Jahr lang waren Huss und Krah liiert, mittlerweile gibt es aber zwischen den beiden Streit. Es geht dabei um ein Buch, von dem Huss behauptet, es geschrieben zu haben, das nun aber angeblich Krah unter seinem Namen veröffentlichen will. In die Zeit ihrer Liebschaft fiel jenes Treffen, welches von der linksextremen “Correctiv”-Mannschaft zu einer Wannsee-Konferenz 2.0 aufgeblasen wurde. Regierungsamtlich geförderte Großdemonstrationen folgten auf die faktenfreie “Correctiv”-Propaganda und selbst an der historischen Wannsee-Villa wurden die “Correctiv”-Lügen auf Infotafeln zeitweise thematisiert; mittlerweile mussten sie wohl abgebaut werden, weil der Bezug dann doch zu abenteuerlich war.

Huss schildert im Interview mit Reinhardt, wie Krah am Abend des 25. November 2023, aus Lippstadt kommend, am Hotel eintraf. Die AfD-Veranstaltung in Lippstadt und Krahs Anwesenheit dort sind belegt. Laut dieser Darstellung wollte er zum Treffen dazustoßen, wurde aber von Huss wegen einer auffälligen Person, bei der es sich um einen “Correctiv”-Spitzel handelte, davon abgehalten. Krah selbst behauptet hingegen: “Ich war nicht da… wenn ich da gewesen wäre, wäre es herausgekommen.”

Komplett überwacht

Am späten Sonntagmorgen nach dem Treffen war Krah dann aber nach eigenen Angaben auch am Hotel und bot auf dem Parkplatz sein Buch feil. Davon gibt es auch Fotos, die Erik Ahrens bereits Ende Mai verbreitete. Es spricht also viel dafür, dass er spätabends am Hotel eintraf, dort auch übernachtete und sein Auto, wie von Huss behauptet, zwischen den konspirativen Fahrzeugen der “Correctiv”-Mannschaft und deren Kooperationspartner Greenpeace parkte. Huss und Krah waren wohl bis Mitternacht auch noch auf einen Drink in der Potsdamer Innenstadt.

Die Darstellung von Huss und Ahrens erscheint jedenfalls um einiges glaubwürdiger als die von Maximilian Krah. Dieser äußert sich im Grunde widersprüchlich, wenn er einerseits behauptet “Ich war nicht da”, gleichzeitig aber sagt: “Ich war in der Tat am nächsten Tag da, weil ich eines meiner Bücher… übergeben habe, einem Teilnehmer.” Wo hat er dann allerdings übernachtet? Doch wohl am ehesten im Hotel, das in jener Nacht von “Correctiv”- und Greenpeace-Leuten, laut Krah selbst, “komplett überwacht” wurde. Zitieren wir abschließend nochmals Krah: “Wenn ich da gewesen wäre, wäre es herausgekommen.” Dass Krah nicht am Treffen selbst teilgenommen hat, hätte “Correctiv” sehr wahrscheinlich nicht davon abgehalten, ihn in die Sache mit hineinzuziehen. Was aber hat “Correctiv” dann davon abgehalten? Herr Anwalt, Sie waren in der Nacht im Hotel; es ist zunächst nicht herausgekommen. Wir sind gespannt auf ihre nächstes “bombensicheres Alibi”. Und Ihr übernächstes…