Wer weiter SPD wählt, braucht sich nicht zu wundern, wenn es konsequenterweise immer weiter bergab geht. Nach 28 Jahren sozialdemokratisch geführten Regierungen in Mecklenburg-Vorpommern, in denen Löhne, Rentenabstände, Lehrerbestand und Geburtshilfe immer wieder als Baustellen auftauchen, wirkt der erneute Ruf nach derselben Partei weniger wie Hoffnung als wie ein Abo, das niemand kündigt, obwohl die Gegenleistung ausbleibt. Manuela Schwesig, die im Wahlkampf gern als streusorgende Landesmutter erscheint, hat in den letzten Wochen in einzelnen Umfragen spürbar zugelegt, wobei Berichte von einem Aufholen um mehrere Punkte bis hin zu rund neun Punkten über einen längeren Zeitraum sprechen, während das ZDF-Politbarometer Extra die SPD zuletzt bei 37 und die AfD bei 36 Prozent sah.

Dass ausgerechnet jene Ministerpräsidentin, die härtere Social-Media-Regeln bis zum Verbot für Unter-Vierzehnjährige fordert, dort zulegt, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk laut für Sie trommelt, während Social Media als Sündenbock gilt, hat für Beobachter aus einem anderen Ende der Republik den Beigeschmack einer vorbeugenden Maßnahme; ganz so, als solle die nächste Generation künftig gar nicht erst woanders nachlesen als bei den staatlich erwünschten und kuratierten Kanälen.

Die immerselbe SPD-Koalitionslogik seit 1998

Ob in Mecklenburg-Vorpommern wirklich kein Datenempfang herrscht oder ob nur der politische Reflex so schlecht empfangen wird, dass die immerselbe Koalitionslogik seit 1998 als ehernes Naturgesetz gilt, einmal dahingestellt; es bleibt eine ironische Frage, weil der Ost-West-Lohnabstand zu Hamburg in mehreren Statistiken bei gut 1.000 bis über 1.800 Euro brutto im Monat liegt und die Durchschnittsrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren in Hamburg höher ausfällt als im Nordosten. Wer 2011 bis 2021 die Schulpolitik im Land mitregiert hat und heute rund 94 Prozent Lehrkräfte über fünfzig sowie bei Neueinstellungen von Lehrern etwa 37 bis 38 Prozent ohne klassisches Lehramtsstudium vorfindet, kann sein demografisches Kalenderwissen kaum als Überraschung verkaufen – zumal Seiten- und Quereinstieg bundesweit nur Notnägel sind (was in Mecklenburg-Vorpommern besonders sichtbar wird).

Wer Krankenhausstandorte verspricht und zugleich erlebt, dass Kreißsäle seit 1990 reihenweise verschwinden, während etwa in Crivitz 2026 erneut, wie schon 2024, Umstrukturierungen nebst Protesten auf der Tagesordnung standen, der sollte das Wort “Standort” nicht mit Vollversorgung verwechseln – denn Fassade und Fachabteilungen sind zwei verschiedene Dinge. Und dass hehre Versprechungen zu Verbesserungen am Arbeitsmarkt, modernen Schulen und zu erhaltender Kliniklandschaft von der Partei, die alle Missstände in drei Jahrzehnten mitverantwortet hat, nach so langer Regierungszeit immer noch bloße Wahlkampfstanzen sind, während Mecklenburg-Vorpommern bei all diesen Bereichen oft Schlusslicht oder Vorletzter ist, ist kein Naturgesetz des Ostens, sondern das Ergebnis von Struktur, Abwanderung, Bundesregeln und einer Landespolitik, die sich daran gewöhnt hat, Bilanzen schönzureden, statt etwas zu ändern.

Reine Personenwahl

Wer immer dieselbe Partei wählt, weil der Name vertraut klingt und weil das Staatsfernsehen den Amtsbonus pflegt, braucht sich nicht darüber zu wundern, wenn die Kurve flach bleibt oder nach unten zeigt. Denn Wechsel ist kein Selbstzweck. Aber Wiederholung ohne Ergebnis ist auch keiner.

Ja, der Höhenflug der SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist – wie die meisten Landtagswahlen – eine Personenwahl, was die eklatanten Unterschiede der einzelnen Parteien zwischen den Ländern erklärt. Wer im einen Land an der 5-Prozent-Hürde schrammt, ist im anderen stärkste Kraft und umgekehrt. Der ungebrochene, wenn auch rational kaum erklärliche vergleichsweise Höhenflug der SPD in Meck-Pomm ist natürlich an die Person Schwesig gekoppelt. Doch im kritischen Licht realer Befunde wirkt die SPD auch hier weniger wie eine aufsteigende Kraft als wie eine Formation, die sich irgendwie an der Macht festklammert, während alle harten Daten und Fakten auch hier den Abstieg beschreiben; eine Entwicklung, die der Wähler entweder nicht wahrnimmt oder die er inzwischen für gottgegeben und unabänderlich hält – zumal man ihnen eintrichtert, die Alternativen seien eigentlich gar keine und die “Rechtspopulisten“ hätten “keine Lösungen“. Aber die, die seit Ewigkeit regieren und die Probleme verschuldeten, haben sie?

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Ob am Sonntag wirklich etwas anderes gewählt wird, entscheidet nicht der Sarkasmus von außen, sondern die Wählerstimmen vor Ort. Wobei leider auch hier gilt: Wer zwar Veränderung will, am Ende aber trotzdem dasselbe Kreuz an der altvertrauten Stelle setzt, hat die fatale Gleichung bereits akzeptiert. All diesen sei zugerufen: Manchmal hat man die bösen Konsequenzen auch verdient, wenn man nach 28 Jahre nichts registriert hat und immer noch nicht anders wählt. Toi, toi, toi, ihr Meck-Pomm’s: Ich wünsche euch alles Gute!