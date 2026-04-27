„Mediazid“: Der langsame Tod der Öffentlichkeit

Der Begriff klingt dramatisch, fast apokalyptisch: “Mediazid” – die Tötung der Medien. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat ihn auf den „Medientagen Mitteldeutschland“ als Warnung vor einer drohenden Katastrophe gebraucht, sollte die Erosion ungebremst weitergehen. In Wahrheit ist dieser Tod jedoch kein plötzlicher Schlag, sondern ein schleichender, beinahe un-merklicher Prozess. Keine äußere Zerstörung durch Algorithmen oder Plattformen allein, sondern eine innere Erosion, die aus der eigenen Substanz kommt. Was stirbt, ist nicht nur die ökonomische Grundlage der klassischen Medien, sondern die Idee einer gemeinsamen, vermittelten Öffentlichkeit selbst. Die üblichen Ursachennarrative sind schnell referiert: die Big-Tech-Konzerne saugen Werbegelder ab, TikTok zerstückelt die Aufmerksamkeitsspanne, Künstliche Intelligenz überflutet den Markt mit synthetischen Inhalten.

All das trifft zu – und doch erklärt es nur die Oberfläche. Medien sterben nicht primär an Konkurrenz, sondern am Vertrauensverlust. Eine Institution, die als unverzichtbar empfunden wird, überlebt jede technische Disruption. Sie verschwindet erst dann, wenn sie ihre ureigenste Funktion nicht mehr erfüllt: die Vermittlung zwischen Ereignis und Publikum, zwischen komplexer Wirklichkeit und orientierungsbedürftigem Subjekt. Die Krise ist daher keine technische, sondern eine kulturelle. Sie ist das Symptom einer tiefen Entfremdung zwischen Produzenten und Rezipienten.

Die Gleichförmigkeit als Selbstzerstörung

Wer heute die großen Redaktionen betrachtet, stößt auf ein paradoxes Phänomen: Noch nie gab es mehr Kanäle, noch nie weniger echte Vielfalt, obwohl “Vielfalt” so exzessiv beschworen wird wie nie. Der Tonfall mag variieren, das Weltbild bleibt bemerkenswert einheitlich: Themen, Deutungen, moralische Rahmungen ähneln sich bis zur Monotonie. Das Ergebnis ist keine Orientierung mehr, sondern ein dumpfes Rauschen der Wiederholung. Der Bürger spürt diese Gleichförmigkeit intuitiv – und reagiert nicht mit lautem Protest, sondern mit stiller Abwendung. Genau hier beginnt der Mediazid: wo jede Stimme gleich klingt, verliert auch jede an Gewicht. Traditionell waren Medien Vermittler. Sie strukturierten das Chaos der Ereignisse, erklärten Zusammenhänge, machten Komplexität lesbar. Heute verstehen sie sich zunehmend als Akteure: Sie bewerten, positionieren, moralisieren.

Der Leser wird nicht mehr als souveränes Gegenüber angesprochen, sondern als zu belehrendes Objekt einer Haltung. Wer sich in dieser Haltung nicht wiederfindet, zieht sich zurück – nicht aus Desinteresse, sondern aus existentieller Distanz. Der Begriff „Mediazid“ ist deshalb doppeldeutig und treffender, als seine Urheber vielleicht ahnen. Er beschreibt nicht nur eine von außen kommende Bedrohung, sondern eine selbst erzeugte: die Medien töten sich durch Glaubwürdigkeitsverlust, durch moralische Überdehnung, durch die systematische Vermischung von Bericht und Gesinnung. Die tieferliegende Gefahr ist nicht der Wettbewerb, sondern der Bedeutungsverlust: Ein Medium, das nicht mehr als notwendig empfunden wird, braucht keinen äußeren Feind mehr. Die Folge ist eine Fragmentierung der Öffentlichkeit. Menschen informieren sich weiter, aber selektiv, dezentral, oft in alternativen Netzwerken. Was als „Desinformation“ oder „Filterblase“ beklagt wird, ist nicht Ursache, sondern Symptom einer bereits verlorenen gemeinsamen Wirklichkeit.

Der Verfall der Öffentlichkeit als Verlust der gemeinsamen Welt

Hier greift eine tiefere, kulturphilosophische Ebene. Jürgen Habermas hat in seinem „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (1962) die bürgerliche Öffentlichkeit als jenen Raum beschrieben, in dem private Individuen als öffentliche Personen rational diskutieren und eine gemeinsame Vernunft bilden. Diese Öffentlichkeit war nie konfliktfrei, aber sie ruhte auf der Prämisse einer prinzipiell teilbaren Welt – einer Welt, die durch Vermittlung erst hergestellt und erhalten wird. Genau diese Prämisse erodiert heute. Der Mediazid ist kein isolierter Mediencrash, sondern Symptom eines umfassenderen kulturellen Wandels: des Übergangs von einer Kultur der Aufklärung zu einer Kultur der Simulation und der Identität. Wo Hannah Arendt von der „gemeinsamen Welt“ sprach – jenem Zwischenraum, der uns verbindet, weil er uns übersteigt –, sehen wir heute deren Zerfall in unzählige Teil-, ja Parallelwelten.

Die Medien, einst Garanten dieser gemeinsamen Welt, haben sich zu deren Zerstörern gemacht, indem sie nicht mehr beschreiben, was ist, sondern vorschreiben, was sein soll. In dieser Hinsicht erinnert die Entwicklung an Friedrich Nietzsches Diagnose des Nihilismus: der Verlust einer verbindlichen Wahrheit führt nicht zur Befreiung, sondern zur Tyrannei der Perspektiven. Die digitale Kulturindustrie produziert keine kritische Reflexion mehr, sondern affektive Bestätigung. Byung-Chul Han hat diesen Zustand als „Transparenzgesellschaft“ beschrieben: Alles wird sichtbar, nichts mehr verstehbar. Die Folge ist keine pluralistische Vielfalt, sondern eine neue Form der Entfremdung – nicht mehr die Marx’sche von der Arbeit, sondern die postmoderne von der gemeinsamen Wirklichkeit selbst. Der Bürger wird nicht mehr zum mündigen Teilnehmer eines Diskurses, sondern zum isolierten Konsumenten seiner eigenen Bestätigungsblase. Der langsame Tod der Öffentlichkeit ist damit ein philosophisches Ereignis: der Abschied von der Idee, dass Wahrheit – so umstritten sie sein mag – durch gemeinsame Vermittlung überhaupt noch erreichbar ist.

Die Illusion der Regulierung

Die politische Antwort bleibt derweil technokratisch: mehr Regulierung, mehr Abgaben, mehr Kontrolle über Plattformen. Das mag kurzfristig ökonomische Symptome lindern. Vertrauen jedoch lässt sich nicht per Gesetz erzeugen. Im Gegenteil: Je stärker die etablierten Medien politisch gestützt werden, desto deutlicher wird ihre Abhängigkeit – und desto tiefer das Misstrauen. Der Mediazid schreitet fort, nicht als laute Katastrophe, sondern als stiller Relevanzverlust. Die einzige wirkliche Antwort ist keine technische und keine politische, sondern eine kulturelle und philosophische: Medien müssen wieder werden, was sie ursprünglich waren – glaubwürdige Vermittler einer komplexen, widersprüchlichen Wirklichkeit.

Das verlangt Mut zur Differenz statt zur Glättung, zur Beschreibung statt zur Belehrung, zum Ernstnehmen des Publikums als Subjekt statt als zu erziehendes Objekt. Solange diese Rückbesinnung ausbleibt, wird die Öffentlichkeit nicht durch äußere Feinde sterben, sondern an ihrer eigenen Entleerung. Der langsame Tod ist bereits im Gange. Ob er endgültig wird, entscheidet sich nicht in Brüssel oder bei den Plattformen, sondern in den Redaktionsstuben selbst – und in der Frage, ob sie noch an die Möglichkeit einer gemeinsamen Welt glauben wollen.