„Medien-City Katar“ als Prestige-Projekt für verkappte Islamistenpropaganda? Deutsche Linksmedien und dpa sind mit dabei

Katar, der kleine Golfstaat mit riesigen Ambitionen, setzt aktuell mit seiner neuen „Media City“ ein ambitiöses Projekt um, das erklärtermaßen nicht weniger beansprucht, als die globale Medienlandschaft zu beeinflussen. Die “Welt” berichtete am Wochenende über das von der Regierung gesponserte Strukturvorhaben und den damit einhergehenden durchschaubaren Versuch, vor allem im globalen Westen noch stärker als bislang islamistische Propaganda zu fördern und dazu westliche Medien einzuspannen. Diese mehr als berechtigten Warnungen schlagen hierzulande Islam-Verzückte, Hamas-Fanboys und Propagandisten der deutschen Linkspresse natürlich achtlos in den Wind, blauäugig berauscht von der vermeintlichen “Öffnung” und “Modernisierung” der arabischen Hemisphäre auch für die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts.

Die Frage, warum der gesamte arabische Raum weder für Meinungsfreiheit noch für Medienvielfalt und schon gar nicht weder für journalistische noch literarische Glanzleistungen bekannt ist und wie glitzernde Hochglanz-Medienpaläste und Highspeed-Digitalnetze zu einem geistig nach wie vor im Mittelalter verharrenden Kulturraum passen, stellen sich die involvierten westlichen Partner des Projekts gar nicht. Das lässt nichts Gutes erahnen – und in der Tat: Wenn man sieht, welche deutschen Akteure hier mitmischen, ist alles klar. Es sind wieder einmal die üblichen Verdächtigen der Systemmedien, auch und vor allem die “Deutsche Presse-Agentur”, von der der gesamte Mainstream abschreibt – und sogar eine prominente SPD-Politikerin soll laut “Welt” eingebunden sein.

Hässliche Gewohnheiten

Das infrastrukturelle Mammutprojekt „Media City“ in Doha ist ein Prestigevorhaben, mit dem sich Katar offiziell als “Drehscheibe für Medien in der Region” etablieren soll. Es umfasst hochmoderne Studios, Technologiezentren und Partnerschaften mit internationalen Medienhäusern. Ziel ist es, Einfluss auf die globale Berichterstattung zu nehmen und die eigene Narrative zu stärken. Nachdem sich die Scheichs mit ihren Ölmilliarden seit der Jahrtausendwende bereits in allen anderen westlichen Domänen eingenistet haben – vom Industriebeteiligungen und Patenten über Spitzensport von Formel 1 bis Fußball-WM – und als Erdgas-Lieferanten von Habeck sogar bekatzbuckelt wurden, wollen sie sich nun auch noch als Medien-Mekka etablieren. Alle diese Anstrengungen dienen vor allem der Camouflierung hässlicher Gewohnheiten, die all den Modernisierungsexzessen weitergepflegt werden.

So ist der Wüstenstaat seit langem als “Bankier des Terrors” und Finanzier etlicher expansiver und missionarischer Islamorganisationen in Europa berüchtigt. Vor allem aber unterhält der Staat exzellente Beziehungen zu den hier sogar oftmals mit ihren Führungsebenen vertretenen Organisationen von Hamas über Al-Kaida bis Taliban. Vor diesem Hintergrund sollte eigentlich klar sein, woher der Wind weht – ganz abgesehen davon, dass der katarischen Regierung von arabischen Oppositionellen und unabhängigen Journalisten vorgeworfen wird, durch direkte und indirekte finanzielle Unterstützung von Terrorpropaganda und panarabischen Medien, vor allem “Al Jazeera”, eine fragwürdige Agenda zu verfolgen.

Noch unkritischere Berichterstattung deutscher Medien über die Islamisierung zu erwarten

Vor diesem Hintergrund erweist sich die einfältige Begeisterung über das Projekt “Media City” und insbesondere die Beteiligung der dpa als besonders delikat – und sorgt dementsprechend auch für breites Unverständnis und Kontroversen bei Islamkritikern. Angeblich will die Nachrichtenagentur, eine der größten Deutschlands, mit der “Media City” deshalb kooperieren, weil sie so ihre “Präsenz im Nahen Osten auszubauen” hofft. Abgesehen davon, was eine dem Namen nach deutsche Presseagentur dort will (denkt man da schon an die demographisch-ethnische Zukunft Deutschlands?) bedeutet die Mitwirkung an von sunnitischen Islamisten inszenierten Schaufensterprojekten eine weitere Abkehr von der ohnehin kaum noch gegebenen journalistischen Unabhängigkeit. Zumal hier die Zusammenarbeit mit einem autoritären Staat gepflegt wird, der für seine Kontrolle über Medien bekannt ist. Dass dort auch noch Ex-SPD-Vertreter als “Berater” fungierten sollen, passt dann wie die Faust aufs Auge.

Eine wahrscheinlichere Hypothese, warum dpa oder auch die schwächelnden und immer mehr von staatlicher Unterstützung und ausländischen Geldgebern abhängigen deutschen Linksmedien hier mitmischen, lautet, dass sie sich von Katar vielleicht Finanzspritzen erhoffen. Dafür opfert man schon mal Prinzipien. Auf wirtschafts- und außenpolitischer Ebene stellt die deutsche Mitwirkung an der “Media City” in erster Linie einen weiteren Akt der Unterwerfung und Islam-Anbiederung dar. Denn die Medien, die sich in Katar engagieren, werden in der Heimat fortan dann noch tendenziöser und einseitig über die arabische Zuwanderung berichten, die Entfremdung von Israel betreiben und die anhaltende Islamisierung beschönigen, als sie dies ohnehin schon tun. Wetten, dass?