Na sowas: Medienstudie entlarvt deutsche Journalisten als mehrheitlich linksgrün

Letztlich weiß es jeder: Deutsche Journalisten ticken mehrheitlich linksgrün. Dazu braucht es keine Beweise. Der tägliche Blick in den Blätterwald oder in die “Tagesschau” lässt einfach keine andere Interpretation zu. Umso schöner, wenn es für diese Offensichtlichkeit dann aber doch Beweise, sprich: “harte Fakten”, gibt. Jüngst veröffentlichte die TU Dortmund die Studie „Journalismus & Demokratie“. Insgesamt 525 Journalisten aus den Bereichen Rundfunk, Print und Online wurden über ihre Arbeit und in diesem Zusammenhang auch nach ihrer Parteipräferenz befragt.

Das Resultat fiel wie folgt aus:

Grüne: 41 Prozent

SPD: 16 Prozent

CDU: 8 Prozent

Linke: 6 Prozent

FDP: 3 Prozent

BSW: 1 Prozent

Keine Parteipräferenz: 23 Prozent

Andere Parteien: 2 Prozent

Diese Zahlen muss man allerdings noch bereinigen, da sie durch den großen Block „keine Parteipräferenz“ verzerrt werden – denn auch bei einer Bundestagswahl gehen die Nichtwähler nicht in das Gesamtergebnis ein.

Ein korrigiertes Bild

Vermutlich sind die Personen ohne Parteipräferenz allerdings nur Personen ohne feste Parteipräferenz und keine Nichtwähler. Sprich: Sie wählen sehr wohl, allerdings nicht bei jeder Wahl die gleiche Partei. Somit lautet die Nullhypothese, dass dieser Teil der Journalisten ähnlich häufig für die Parteien stimmt, die auch die Journalisten mit fester Präferenz wählen. Dann ergibt sich folgendes Bild:

Grüne: 53 Prozent

SPD: 21 Prozent

CDU: 10 Prozent

Linke: 8 Prozent

FDP: 4 Prozent

BSW: 1 Prozent

Andere Parteien: 3 Prozent

Das ist eine erhebliche Abweichung vom Wählerwillen. Denn die Bundestagswahl 2021 hatte folgendes Ergebnis (bei der letzten Bundestagswahl trat das BSW noch nicht an, es erreichte bei der diesjährigen Europawahl jedoch 6 Prozent):

Grüne: 15 Prozent

SPD: 26 Prozent

CDU: 24 Prozent

Linke: 5 Prozent

FDP: 11 Prozent

AfD: 10 Prozent

Andere Parteien: 9 Prozent

Starke Diskrepanz zwischen Journalisten-Mindset und der deutschen Durchschnittsbevölkerung

Während die deutschen Journalisten zu 82 Prozent linksgrün sind, sind die Deutschen es nur zu 46 Prozent. Besonders auffällig: Die AfD ist nicht einfach nur halb so stark repräsentiert, wie man es verglichen mit den Werten von CDU und FDP vermuten könnte – sondern gar nicht (!). Wahrscheinlich ist sie zu weniger als 1 Prozent unter den „anderen Parteien“ enthalten, denn bei der Studie der TU Dortmund aus dem Vorjahr lag sie bei 1 Prozent.) Im Übrigen ist sehr wahrscheinlich, dass auch die Journalisten, die CDU und FDP nahestehen, weniger konservativ als die durchschnittlichen CDU- und FDP-Wähler sind.

Ist die Nullhypothese, dass die Journalisten ohne klare Parteipräferenz ähnlich links eingestellt sind wie die Journalisten, die sich auf eine Partei festlegen, plausibel? Dies ist zumindest sehr wahrscheinlich, wenn man die aktuelle Studie mit ähnlichen Studien aus der Vergangenheit vergleicht. Dort gab es ebenfalls die Möglichkeit, keine Parteipräferenz anzugeben, die aber von unterschiedlich vielen Journalisten genutzt wurde. Selbst wenn dieser Block unterschiedlich groß ausfiel (zwischen 20 Prozent und 63 Prozent), war der Anteil der linksgrünen Journalisten – nach der Bereinigung – in allen drei Studien in etwa gleich groß. 2005 lag er bei 77 Prozent, 2010 bei 73 Prozent und 2013 bei 76 Prozent. Zudem gab es Studien, bei denen die Antwortmöglichkeit „keine Parteipräferenz“ nicht gegeben war. Eine Befragung unter ARD-Volontären aus dem Jahr 2020 ergab, dass diese zu 92 Prozent linksgrün wählen. Die Journalisten der “taz” waren 2021 zu 91% linksgrün und die Journalisten des “Freitag” 2013 zu 88 Prozent. Warum sind die linksgrünen Werte in diesen drei Fällen noch höher? Zum einen, weil Volontäre jünger als der Schnitt aller Journalisten und damit vermutlich auch linker sind; und zum anderen, weil die “taz” und “Freitag” sogar gemessen an anderen Medien links sind. Es gibt aber auch eine zweite Interpretationsmöglichkeit: Gerade linke Journalisten wollen nicht offen zugeben, ihren Job mit missionarischem Eifer auszuüben, und nennen daher keine Parteipräferenz, um dem rechten Lager keine Argumente für die Linkslastigkeit der Medien zu liefern.

Restle wider den “Neutralitätswahn”

Ein weiteres Indiz für die Linkslastigkeit der deutschen Medien ergibt sich aus einer Auswertung der großen Talkshows bei ARD und ZDF durch das Branchenportal “Meedia” für 2023. Demnach gehörten nur 1,7 Prozent (!) der eingeladenen Politiker der AfD an – obwohl die Partei das ganze Jahr hinweg in den Umfragen bei 20 bis 23 Prozent lag. “Monitor”-Chefredakteur Georg Restle vom “Westdeutschen Rundfunk”, der gerne mal einen „Neutralitätswahn“ der Medien beklagt, versuchte gemeinsam mit dem Juraprofessor Andreas Fischer-Lescano zu begründen, warum für die AfD „kein Anspruch auf Sendezeit“ gelte: So sei „die Rundfunkfreiheit kein Einlassticket für rechte Parteien.“ Immer wieder versuche die AfD „sich als vermeintliches Opfer des Politik-Establishments zu gerieren.“ Beide schrieben, dass „der öffentlich-rechtliche Rundfunk als unabhängiges Bollwerk gegen alle Versuchungen etabliert wurde, in den staatlichen Totalitarismus der NS-Zeit zurückzugleiten. Nie wieder Rundfunk als Propagandaapparat eines Reichspropagandaministers!“ Das Grundgesetz sei eine „post- und antifaschistische Verfassung“, was sich auch in den Rundfunkstaatsverträgen widerspiegele. Beide wünschten sich mit Blick auf eine mögliche Klage der AfD gegen die Diskriminierung in den Talkshows vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk „das nötige journalistische Selbstbewusstsein, um den Feinden von Freiheit und Demokratie entschlossen entgegen zu treten.“

74 Prozent der Journalisten stufen den deutschen Journalismus als „glaubwürdig“ ein, nur 3 Prozent taten dies nicht. Der Rest antwortete mit „teils-teils“. Praktisch, dass die Journalisten sich selbst ein so gutes Zeugnis ausstellen! Denn üblicherweise wird ein Arbeitszeugnis immer noch vom Arbeitgeber und nicht vom Arbeitnehmer selbst verfasst. Auch diese Zahlen weichen von den Werten in der allgemeinen Bevölkerung ab. Eine Umfrage im Auftrag des Fernsehsenders RTL aus dem Jahr 2022 förderte zutage, dass nur 46 Prozent der Bürger der Presse und 32 Prozent dem Fernsehen vertrauten. Eine Umfrage des WDR kam bereits im Jahr 2015 zu dem Ergebnis, dass 42 Prozent der Deutschen die Medien nicht für glaubwürdig hielten. Diese kontern solche Vorwürfe stets damit, dass es sich um „rechtspopulistische Anschuldigungen“ handele – übersehen dabei aber, dass der Anteil der skeptischen Bürger weit höher liegt als die Wahlergebnisse der AfD.

Trennung von “Haltung und Beruf”?

Der Linksdrall der Medien ist unübersehbar – und wird durch die oben zitierten Erhebungen auch empirisch abgesichert. Immerhin 27 Prozent der befragten Journalisten waren selbstkritisch genug, der Aussage „Journalistinnen und Journalisten neigen dazu, in ihrer Berichterstattung überwiegend die Positionen der Partei zu übernehmen, der sie am ehesten nahestehen“ zuzustimmen. Dennoch versucht der Mainstream, jeden Vorwurf weit von sich zu weisen und leugnet das, was eigentlich nicht geleugnet werden kann.

Margreth Lünenborg, Co-Autorin der Studie von 2010, die die Linkslastigkeit der deutschen Medienlandschaft illustrierte, fühlt sich missverstanden: Ihre Untersuchung werde nicht richtig gedeutet und für Stimmungsmache gegen die Medien missbraucht. Sie wies darauf hin, dass Chefredakteure oftmals weniger links als ihre Angestellten tickten und nicht automatisch geschlussfolgert werden dürfe, dass ein linker Journalist seine politische Haltung auch in die Berichterstattung einfließen lasse. An sich sind dies berechtigte Einwände; doch der Blick in die Nachrichten zeigt überdeutlich, dass sie eben falsch sind. Und wenn die Chefredakteure angeblich so konservativ ticken, warum sorgen sie dann nicht auch für eine konservative Belegschaft? Außerdem hätten über 80 Prozent der Befragten angegeben, ihr Publikum “neutral und präzise informieren“ zu wollen. Diese Werte klingen positiv; doch leider verdeutlichen sie nur, dass Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen können. Es sei angemerkt, dass laut verschiedenen Umfragen auch über 70 Prozent aller Autofahrer von sich meinen, überdurchschnittlich gute Autofahrer zu sein. Zudem dürfte ein “Spiegel”-Redakteur, der offen zugäbe, die AfD zu wählen, seinen Rauswurf nicht dadurch vermeiden können, indem er betonte, politische Haltung und Beruf klar voneinander zu trennen.

Rücksichtsvollste Differenzierung bei den Linken

Peter Jungblut vom “Bayerischen Rundfunk” wollte die genannten Studienergebnisse ernsthaft damit wegerklären, dass die angeblich so linken Journalisten doch beständig Angela Merkel in den Himmel gelobt hätten. Journalismusprofessor Florian Meißner schrieb vom „angeblich linksgrünen Mainstream“ und einem „Narrativ des linksgrünen Gesinnungsjournalismus“, ganz so, als handele es sich dabei nicht um ein real existierendes Phänomen. Er betonte, „dass Journalisten bei ihrer Arbeit nicht einfach ihrer politischen Gesinnung freien Lauf lassen können.“ Dies würden die Zeitungsverleger und „Sorgfaltspflicht, das Fairnessgebot und vor allem die Trennung von Nachricht und Kommentar“ sicherstellen. Sein Artikel trägt den Titel: „Journalisten sind eher links. Aber sorgen sie für linken Journalismus?“ Es fällt auf, dass so viel Differenzierung immer nur in eine Richtung angewandt wird. Denn es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man über eine entsprechende Studie analog titeln würde: „Polizisten sind eher rechts. Aber sorgen sie für rechte Polizeiarbeit?“

2022 bezog Kai Gniffke anlässlich seiner Ernennung zum ARD-Vorsitzenden Stellung zu seiner Mitgliedschaft in der SPD, die er mit einer „Familientradition“ begründete: „Die Gniffkes waren ein Jahrhundert lang Sozialdemokraten und haben deshalb unter den Nazis und den Stalinisten weiß Gott nicht nur Vorteile gehabt.“ Doch dies sei kein Problem, da schließlich „Transparenz“ vorherrsche: „Jeder kann von meiner Zugehörigkeit wissen und selbst beurteilen, ob ich eine Schlagseite habe.“ Prinzipiell hat Gniffke damit sogar Recht. In einem Rundfunk, der alle politischen Meinungen gleichermaßen abbildet und transparent kennzeichnet, bestünde hier auch gar kein Problem. Doch wie die oben genannten Umfragen zeigen, ist dies eben nicht der Fall. Um zu erläutern, dass seine politische Haltung nicht in seine Arbeit einfließen würde, bemühte Gniffke einen schrägen Vergleich: “Ein Chirurg, der in der CDU ist, wird einen Sozialdemokraten genauso sorgfältig operieren wie einen Parteifreund. Oder: Ein Architekt, der in der AfD ist, wird ein Haus für ein Mitglied der Grünen nach allen Regeln der Statik bauen.“ Für Gniffkes Argumentation gilt offenbar die alte Weisheit: Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.