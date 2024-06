Mehr schlecht als recht(s): AfD-Bashing zur EM

Wenn man denkt, schlimmer kann’s nicht mehr kommen, ist wie immer Verlass auf die CDU. Der Bundestagesabgeordnete Serap Güler gestern bei Markus Lanz im ZDF, O-Ton: “Die AFD betet für die EM-Pleite der Nationalmannschaft!” Sach mal… geht’s eigentlich noch dümmer? Oder fällt das schon unter türkischen Humor? Ich bete dafür, dass unsere Nationalmannschaft nicht wieder wie in Qatar politisch missbraucht wird. Wir erinnern uns: Da setzte sich eine Trulla mit Regenbogenbinde ins Stadion und die Jungs mussten sich den Mund zuhalten – ob sie wollten oder nicht.

Aber bei der EM, bis jetzt zumindest, ist das ganz anders. Immerhin! Ich sehe da ein Team, das siegen will und dem das augenscheinlich auch gelingt. Allein schon der Ape-Walk – oder “Gorilla-Jump” – von Trainer Julian Nagelsmann nach einem Tor ist es wert zu sehen, welche Leidenschaft diesmal da drin steckt. Und da soll ich – laut Frau Güler – als AfD-Wähler jetzt also beten, dass wir ausscheiden? Wie blöde kann’s bitte noch werden?!? Die Vorrunde haben sie locker geschafft… und bis mindestens ins Viertelfinale sollten es die Jungs doch packen! Allein schon wegen dem Ape-Walk. So!

Einfach mal einen saufen

Anscheinend ist hier aber Hopfen und Malz verloren, der Kampf gegen rechts vernebelt nicht nur der CDU das Hirn. Auch beim “Spiegel” kennt man anscheinend kein anderes Thema. Der schreibt “So wirkt sich extrem rechte Politik auf unsere Psyche aus – Hass, Ausgrenzung, falsche Lösungsversprechen: Der Sozialpsychologe Ulrich Sollmann warnt vor dem Aufstieg von Rechtsextremen und Populisten. Die seelische Not vieler Menschen würde dadurch nur verschärft.”

Jungs beim “Spiegel”… wie wäre es denn, wenn ihr einfach wieder mal einen saufen würdet? Die EM bietet dafür doch den passenden Anlass. Ihr habt ein ganz anderes Problem; lasst euch das doch mal von eurem hauseigenen Sozialpsychologen analysieren, anstatt den Menschen nur Angst zu machen! Vielleicht klappt’s dann auch mit Eurem Seelenheil. Vielleicht seid ihr aber auch nur gnadenlos untervögelt? Dann wär’s noch nicht ganz zu spät.