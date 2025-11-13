Mehrheit der Deutschen will, dass Syrer zurückkehren – doch die Bundesregierung bürgert sie lieber ein

Während Außenminister Johann Wadephul es für unzumutbar hält, dass in Deutschland lebende Syrer in ihre Heimat zurückkehren, da das Land schlimmer zerstört sei als Deutschland 1945, haben die Deutschen eine völlig andere Meinung zu diesem Thema: Laut einer INSA-Blitzumfrage im Auftrag von „Bild“ wollen 64 Prozent, dass die Einbürgerung von Syrern ausgesetzt wird, damit mehr von ihnen in die Heimat zurückkehren – und zwar ohne, dass dafür auch noch eine Ausreiseprämie gezahlt wird. Sogar 46 Prozent der Grünen-Wähler stimmen dem zu; bei AfD-Anhängern sind es 85 Prozent. 48 Prozent der Befragten meinen, dass Syrien vorrangig von Syrern selbst wiederaufgebaut werden soll.
Dafür sprachen sich 49 Prozent, der Unions-, 59 Prozent der BSW- und 69 Prozent der AfD-Wähler aus. 36 Prozent wollen eine gemeinsame Verantwortung von Syrern und internationalen Unterstützern. 48 bis 52 Prozent der Wähler von SPD, FDP, Grünen- und Linken-Wählern sprachen sich dafür aus. Sechs Prozent sehen die Aufgabe ausschließlich bei Helfern aus dem Ausland. 65 Prozent lehnen es ab, dass abgelehnten Asylbewerbern Geld gezahlt wird, damit sie schneller in ihr Heimatland zurückkehren, 20 Prozent sind dafür, sieben Prozent ist es egal, acht Prozent machten dazu keine Angabe. Sogar 53 Prozent der Linken-Wähler sind gegen eine solche Prämie.
Diskurs auf Abwegen
Dass man überhaupt ernsthaft über solche banalen Selbstverständlichkeiten redet wie die rechtlich und moralisch gebotene Rückkehr von Syrern nach Wegfall der fluchtauslösenden Gründe – die Gefahr für Leib und Leben durch Bürgerkrieg –, die doch eigentlich ein originäres Interesse haben müssten, ihr eigenes Land wiederzuaufbauen, und stattdessen abgelehnte Asylbewerber auch noch finanzielle Belohnungen dafür erhalten, dass sie gefälligst in ihre Länder zurückkehren, zeigt, auf welche grotesken Abwege der Diskurs hierzulande geraten ist. Die Umfrage bestätigt immerhin, dass bei der Mehrheit der Menschen der gesunde Menschenverstand noch intakt ist – im Gegensatz zu Politkern wie Wadephul und den Vertretern der linken Parteien.
Wie dringend die schnellstmögliche Rückkehr von Syrern ist, zeigt sich auch daran, dass sich die Zahl syrischer Tatverdächtiger – vor allem bei Raubüberfällen, Körperverletzungen und Nötigungen – allein in Nordrhein-Westfalen in zehn Jahren verfünffacht hat. Die Erkenntnisse zu dem Anstieg der absoluten Fallzahlen bei syrischen Tatverdächtigen seien besorgniserregend, meinen die Autoren des Lagebildes des Landeskriminalamtes (LKA). Bei allen ausländischen Beschuldigten machen diese Fälle im vergangenen Jahr etwa ein Viertel des Gesamtaufkommens aus, bei syrischen Tatverdächtigen aber rund 38 Prozent (wobei die inzwischen eingebürgerten Syrer als passdeutsche Doppelstaatler wie üblich noch gar nicht berücksichtigt sind) Laut der LKA-Analyse greifen Syrer im Vergleich zu anderen nichtdeutschen Ethnien „am häufigsten zum Messer als Tatmittel“. Auch dies ist ein weiteres Argument für die möglichst geschlossene und massenhafte Remigration dieser Gruppe – was, wohlgemerkt, keine “rechtsextreme” Forderung, sondern die Umsetzung geltenden Rechts und der damals gemachten Schutzversprechen wäre.
Die schlechteste eigen verliebte Regierung ohne jegliche Beachtung
von Ratio, Empathie für seine eigenen Bürger und maßlose Steuergeldverschwendung?
von TagesEcho
„Stefan Aust rechnet ab❗️Der Sündenfall Friedrich Merz❗️
Wenn selbst Stefan Aust, einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands, den Kanzler scharf angreift, sollte jeder hellhörig werden.
In diesem Video beleuchten wir Austs vernichtende Analyse, die realitätsferne Politik von Merz und seiner Hippie-Regierung – und warum Deutschland jetzt an einem Wendepunkt steht.“
Was ist schlimmer?
Eine vorherige „Abrissbirnendeutschfeindlichkeit“ oder ein jetziges „Zerstörersatanistentum“ im Endstadium ./. das Land und die eigenen Bürger?
Ich habe mir gestern noch einmal eine Doku (in Farbe!) angesachaut, die die Zerstörungen von Köln, Hamburg oder Dresden zeigten.
WhataFool, zieh nach Syrien! Du hast keine Ahnung von unserer Geschichte!
Afghanen, Türken, Somalier, Iraker, Iraner, Palästineser, Ukrainer und irgendwie alles, was nicht aus der westlich-demokratischen Hemisphäre kommt, am besten gleich mit! Ein bisschen träumen darf man ja wohl noch!
Sorry, auch wenn ich dem werten Leser auf die Nerven gehe: Genau das, die Beibehaltung des unhaltbaren Zustands, die Abwesenheit von Remigration, wahnhafte Einbürgerungen, die Aufrechterhaltung der Pull-Faktoren plus offener Grenzen ohne knallharte Zurückweisung, genau das nennt man ETHNOZID! Es soll einfach weitergehen, bis man uns unser Land entzogen hat. Dazu wird jede Aktion simuliert, um den Eindruck zu vermitteln, es geschähe etwas.
Ich weiß, wie das klingen mag, aber: Wir müssen die Grenzen selber schließen. Dabei geht es nicht darum die Einreiserouten komplett zu sperren, sondern zunächst um eine erzwungene Presse, die nicht anders kann als davon zu berichten, dass die Grenze massenhaft von DEUTSCHEN Demonstranten selbst geschlossen wird. Man schafft vollendete Tatsachen, erlangt so einen Vorteil in der Aktion, und bringt die Berliner Machthaber in Zugzwang. Je schlimmer die Bilder, die die staatlich finanzierte, neofaschistische Straßenschlägersekte dann erzeugt, um die Grenzschließungen – auch an Flughäfen etc. – zu unterbinden, desto schlechter für das Berliner Regime.
Gegen jegliche Vernunft, handelt
die Berliner Narrenzunft!!!
Und wieder 1000 Neue Wähler für
die AfD.
Weiter so.
Sauerfritze soll wieder zu BlackRock
und Blumen gießen.
Es gibt ja schöne Gehälter mit dem Mindestlohn bei den Behörden und da will doch der Großteil weiterhin seinen Platz genießen auf das dadurch der hohe Lebensstandart gesichert ist der Haus oder feine Wohnung, Auto, Sinnloskonsum-Shopping und Urlaubsreisen ermöglicht für das kurze Eigenwohl um der Öffentlichkeit zu zeigen ich bin kein armer Schlucker oder Assi. Die Bestandentaste glüht und wie im untergehenden Römischen Reich erhalten die Neubürger heimische Namen sowie Rechte während die Innen/Außenpolitik Damals wie Heute total versagt und die Herrscherklasse sich abkapselt ins Exil. Mit dem Brot& Spieleapparat wird weiter die Maxime teile und herrsche mit Spaltung erhalten doch die Macht dieser Scharlatane und falschen Propheten erlischt. Verlierer in erster Linie ist der Schlafsklave, der-das Regenbogenjüngerinnen und der linkskriminelle Antifant. Jeder dieser drei Gruppen ist der erste der Rotz und Wasser heult sobald Ruhestörung eintritt durch die neuen Gäste die meist aus Türen schlagen, Geschreie oder lauter Musik besteht. Gerade die Regenbogenknechte und feministischen Damen werden viel Verständnis ernten wie in einem strengen islamischen Staat. Wir wissen wie dort Koran und Scharia den Alltag bestimmen. So und nun zum rebellischen Antifa-Boy, er darf brav ruhig sein und keine faschistischen Vergleiche mit Nazi-Wahn an den Tag bringen sonst ist er blitzschnell Freiwild des morgenländischen Küchenpersonals und da bekommt er den Gratisdöner. 😉 mfg
wie sagt man dazu… des wähler wille: legal illegal scheißegal… nur pensionen zählen… kapiert du wählervolldepp… wir sind die regierung !!!! und du ein obrigkeitshöriges wähler-a-loch…
Wenn bei der Mehrheit der Menschen der gesunde Menschenverstand noch intakt wäre, würden sie nicht ausgerechnet die Parteien wählen, die ihnen immer wieder den größten Schaden zufügen.
Die Logik dahinter scheint zu sein:
„Alkohol ist zwar ungesund, aber immer her damit!“
😜
Die Invasion kann nicht gestoppt werden und die Umvolkung läuft weiter. Die Musliminnen und Negerinnen gebären die Deutschen nieder. Durch die Einbürgerung sind die Neugeborenen deutsche.
.
Genauer gesagt: sind die Kinder der moslemischen und schwarzen Frauen die angestrebten neuen Deutschen.
Zu Abschiebungen wird es nicht kommen. Die Justiz verhindert aus guten Gründen praktisch alle Abschiebungen, selbst bei Straftätern, denn auch die haben Rechte. Und freiwillig geht kaum jemand zurück. Die Syrer gehen daher nicht zurück. Hunderttausende haben eine deutsche Frau geheiratet, besitzen grosse Immobilien, Grundstücke und Autos, sind eingebürgert. Warum sollten sie zurück?
@…besitzen große Immobilien
Wie das? Durch Heirat (kann ich mir eher nicht vorstellen)? Durch Kriminalität? Woher haben Sie diese Information?
was ist ein „Klage_buhl“ gegen Deutsche Rentner Eltern Christen und deren Kinder ?! Die durften Wählen ,durften die ja,hinterher Jammern,DAS IST RÄCHTZ !! WENN LINKSDREHENDE KOLATIONS PARTEIEN ANDERES BESCHLIESSEN ALS VOM UNWISSENDEN STEUERZAHLER GEWÜNSCHT,DAS MUSS DER ABKÖNNEN,HAT ER DOCH IN FREIER „GEHEIMER_WAHL“ DAS GEWÄHLT WAS WAHLKOMMISSION MIT LINKS AUSGEZÄHLT HAT ?! WELCHER BÜRGER GEHT MAL ZUR AUSZÄHLUNG UND BEOBACHTET DAS ?? ÄH.. BUNDESLIGA, Formel I., GEZTE RATE_TV….ECT..DA HAT DER GE-BILDETe – BÜRGER IM „WORK-LIFE- BALANCE“ doch keine Zeit !!! Last „DIE“ DOCH MACHEN,HA DIE LINKEN ALLE ÜBER DEN GRÜNEN KLEE.WER SEHEN WILL,DER ERKENNT. AIMEN!!!?
@Mehrheit der Deutschen will, dass Syrer zurückkehren – doch die Bundesregierung bürgert sie lieber ein
wie hat es dieser seltsame „Minister“ erklärt : deutsche Interessen spielen keine Rolle !
Oder hieß es : auf deutsche Ansprüche muß hier keine Rücksicht genommen werden ? !?
Hat den gleichen Sinn – und die Politik stimmt zu !
Wen interessiert es denn was die Mehrheit der Deutschen will ? Unsere Regierung jedenfalls nicht. Sonst würde es viel mehr Volksabstimmungen geben. Genau das will aber keiner, sonst könnte man die laufende Agenda nämlich nicht mehr weiterführen und dieses Land sozial und wirtschaftlich ruinieren!
Die Umfrage Ergebnisse können nur ein großer Witz sein. Denn wie kommt es dann dazu, das die AfD nur bei 25% ist?
Denn es ist die einzige Partei, welche für eine konsequente Abschiebung und Grenzsicherung ist. Alle anderen Parteien und deren hirnlose und kritiklose Mitgliedschaft hat doch diesen Mist gewollt!
Man braucht kein Rassist oder Fremdenfeind zu sein, um zu erkennen, dass diese Menschen zumindest uns keinen wirtschaftlichen Mehrwert generieren, sondern zum größten Teil auf dem Geldbeutel unseres oft genug hart erarbeiteten Geldes liegen. Laut Thilo Sarrazin ergibt sich ein volkswirtschaftlicher Mehrwert nur dann, wenn der Beitrag eines Zugewanderten denjenigen des Durchschnitts der „Biodeutschen“ deutlich übersteigt. Die hier durch Steuergeld in Milliardenhöhe alimentierten Syrern hätten es in der Hand, ein neues Syrien der post-Assad Ära aufzubauen, aber wer tauscht schon gerne ein vom deutschen Steuerzahler finanziertes Rundumsorglospaket gegen harte Arbeit ein. Denn wie in der Elektrizitätslehre, fließt der Strom nur dort, wo er auf den geringsten Widerstand trifft und das ist eben der BRD-Freizeitpark für alle „Mühsamen und Beladenen“ dieser Welt.
Dazu nur ein sehr kurzer Kommentar: Wenn die Mehrheit will, dass abgeschoben wird, muss diese Mehrheit halt anfangen, entsprechend zu wählen.
Tja. wo ist die Mehrheit? Es wird sich nichts ändern. Woher denn auch? Man schaue sich nur um. Nur Bekoppte. Die Menschen, die in dem Alter sind um hier noch etwas „umzustürzen“ können in ihrem Indoktriniertem Scheißleben nichts mehr ausrichten. Dumm wie Scheiße. Die laufen mit einem Smartphone – Buckel durch die Gegend und man malt den verblödeten Idioten sogar noch Zebrastreifen und Blinksignale auf die Straße, damit diese Idioten nicht gegen ein Auto oder eine Straba rennen. Die Generation Smartphone – Spinner ist durch Schule und Unis komplett verblödet und die haben nicht mal eine Ahnung, warum sie überhaupt auf diesem Planeten exestieren.