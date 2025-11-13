Mehrheit der Deutschen will, dass Syrer zurückkehren – doch die Bundesregierung bürgert sie lieber ein

Während Außenminister Johann Wadephul es für unzumutbar hält, dass in Deutschland lebende Syrer in ihre Heimat zurückkehren, da das Land schlimmer zerstört sei als Deutschland 1945, haben die Deutschen eine völlig andere Meinung zu diesem Thema: Laut einer INSA-Blitzumfrage im Auftrag von „Bild“ wollen 64 Prozent, dass die Einbürgerung von Syrern ausgesetzt wird, damit mehr von ihnen in die Heimat zurückkehren – und zwar ohne, dass dafür auch noch eine Ausreiseprämie gezahlt wird. Sogar 46 Prozent der Grünen-Wähler stimmen dem zu; bei AfD-Anhängern sind es 85 Prozent. 48 Prozent der Befragten meinen, dass Syrien vorrangig von Syrern selbst wiederaufgebaut werden soll.

Dafür sprachen sich 49 Prozent, der Unions-, 59 Prozent der BSW- und 69 Prozent der AfD-Wähler aus. 36 Prozent wollen eine gemeinsame Verantwortung von Syrern und internationalen Unterstützern. 48 bis 52 Prozent der Wähler von SPD, FDP, Grünen- und Linken-Wählern sprachen sich dafür aus. Sechs Prozent sehen die Aufgabe ausschließlich bei Helfern aus dem Ausland. 65 Prozent lehnen es ab, dass abgelehnten Asylbewerbern Geld gezahlt wird, damit sie schneller in ihr Heimatland zurückkehren, 20 Prozent sind dafür, sieben Prozent ist es egal, acht Prozent machten dazu keine Angabe. Sogar 53 Prozent der Linken-Wähler sind gegen eine solche Prämie.

Diskurs auf Abwegen

Dass man überhaupt ernsthaft über solche banalen Selbstverständlichkeiten redet wie die rechtlich und moralisch gebotene Rückkehr von Syrern nach Wegfall der fluchtauslösenden Gründe – die Gefahr für Leib und Leben durch Bürgerkrieg –, die doch eigentlich ein originäres Interesse haben müssten, ihr eigenes Land wiederzuaufbauen, und stattdessen abgelehnte Asylbewerber auch noch finanzielle Belohnungen dafür erhalten, dass sie gefälligst in ihre Länder zurückkehren, zeigt, auf welche grotesken Abwege der Diskurs hierzulande geraten ist. Die Umfrage bestätigt immerhin, dass bei der Mehrheit der Menschen der gesunde Menschenverstand noch intakt ist – im Gegensatz zu Politkern wie Wadephul und den Vertretern der linken Parteien.

Wie dringend die schnellstmögliche Rückkehr von Syrern ist, zeigt sich auch daran, dass sich die Zahl syrischer Tatverdächtiger – vor allem bei Raubüberfällen, Körperverletzungen und Nötigungen – allein in Nordrhein-Westfalen in zehn Jahren verfünffacht hat. Die Erkenntnisse zu dem Anstieg der absoluten Fallzahlen bei syrischen Tatverdächtigen seien besorgniserregend, meinen die Autoren des Lagebildes des Landeskriminalamtes (LKA). Bei allen ausländischen Beschuldigten machen diese Fälle im vergangenen Jahr etwa ein Viertel des Gesamtaufkommens aus, bei syrischen Tatverdächtigen aber rund 38 Prozent (wobei die inzwischen eingebürgerten Syrer als passdeutsche Doppelstaatler wie üblich noch gar nicht berücksichtigt sind) Laut der LKA-Analyse greifen Syrer im Vergleich zu anderen nichtdeutschen Ethnien „am häufigsten zum Messer als Tatmittel“. Auch dies ist ein weiteres Argument für die möglichst geschlossene und massenhafte Remigration dieser Gruppe – was, wohlgemerkt, keine “rechtsextreme” Forderung, sondern die Umsetzung geltenden Rechts und der damals gemachten Schutzversprechen wäre.