Mein Kampf oder: Neulich, im Massagestudio…

Beim Aufräumen vor ein paar Tagen fiel er mir in die Hände: Ein fast verjährter Massagegutschein. Man gönnt sich ja sonst nichts, dachte ich mir – und reservierte einen Termin für gestern um zehn Uhr. Zwischen Börsencrash, Regenbogenaliens und Weltkrieg nochmal fallen lassen… das wär‘s doch! Ein knappes Dutzend Mal hatte ich den nach Ingwer duftenden Salon um die Ecke schon aufgesucht, war in einem der vier Abteile bereitwillig in den für eventuelle Kundenmissverständnisse bereitgehaltenen Keuschheitsgürtel gestiegen und dann zwei, drei Mal sogar unter den Händen einer kundigen Thai sanft entschlummert. Zumeist war man da vormittags allein, erhielt einen Tee, wurde bei Fahrstuhlmusik durchgeknetet und verließ die Verrichtungsstätte mit dem Wunsch nach Wiederholung. Bei Gelegenheit.

Den Kopf voller Alltagsmüll machte ich mich also auf den Weg zu einer der letzten noch denkbaren Oasen des Wohlbefindens. Vor Ort eingetroffen, übergab ich das Wertpapier. Dieses setzte die Entspannungsfachfrauen erst einmal hörbar in Stress. Ob es nun an den lediglich wegzumassierenden Altschulden lag, die keinerlei Änderung der Kassenlage mehr versprachen, oder daran, dass der vermerkte Wert für die inzwischen massiv angestiegene Stundenkalkulation nicht mehr auskömmlich erschien? Jedenfalls erhob sich ein nicht enden wollendes Geschnatter zwischen der bebrillten Empfangsdame am Tresen und einer Fachkraft hinter dem Vorhang. Nach einer Viertelstunde des Austauschs in kulturell bedingtem Falsett hatte die Belegschaft entschieden, dass das Vertragswerk über die 60-minütige Handarbeit doch seine Gültigkeit hatte. Die koordinierende Mitsechzigerin im Vestibül hieß mich vom Wartesessel aufstehen, und als Zeichen, dass es nun losgehen könne, wurde der Vorhang in der Zimmerecke von innen einen Spalt weit geöffnet.

“Imane” mit den donnernden Schlägen

Im spärlich beleuchteten Verschlag erwartete mich ein Geschöpf, dessen Gesichtszüge bereits nach wenigen Millisekunden die Aura der zur olympischen Berühmtheit aufgestiegenen Imane Khelif als geradezu liebreizend weiblich erscheinen ließen. Auch der taxierende Blick erinnerte stark an das robuste Ritual, das für gewöhnlich zwischen Schwergewichtlern beim Wiegen vollzogen wird. Ich musste mich beim Entkleiden unter Aufbietung aller rationalen Kräfte daran erinnern, dass in der gebuchten Dienstleitung keine, nicht mal die leisesten Erotikfaktoren enthalten waren. Bevor ich meine Liegeposition einnahm, hatte ich mich selbstverständlich nach dem Keuschheitsgürtel umgesehen. Doch der war nirgends aufzufinden; mir schwante, warum. Glück im sich anbahnenden Unglück war, dass ich bei der Vorzimmerdame nicht noch die Hardcore-Variante als Gangart angekreuzt hatte, sondern die mit dem warmen Öl. Ob freilich ”Imane” den Unterschied kannte, blieb unklar – denn sie ging übergangslos, mit donnernden Schlägen auf die Rückenpartie, in die Offensive. Mein so bearbeiteter Körper beantwortete den Überfall mit reflexhafter muskulärer Gegenwehr, was allerdings erst recht in dem Versuch endete, die Rückfront durch noch intensivere Fausthiebe irgendwie windelweich zu prügeln.

Im Nachbarkabuff, so viel hatte ich trotz des tobenden Kampfes noch mitbekommen, hatte indes eine Dame in ihren frühen Vierzigern Platz genommen und die dort nunmehr handgreiflich werdende Empfangsdame in intensive Gespräche über das Leben im Allgemeinen und im Besonderen verwickelt. Sie hätte „eigentlich keine Zeit“, denn ihr Alltag sei „durchgetaktet“. Deswegen hätte sie ihren Mann „beim Frühstück“ angewiesen, den Termin übermorgen auf nächste Woche zu verschieben. Man wisse ja: „Die Kinder! In dem Alter! Und die Wäsche! Ja, gut so, sehr angenehm. Sehr angenehm! Ich bin so verspannt! Hier! Und Da!“ Die mit der deutschen Sprache nur sehr unzureichend vertraute Adressatin versuchte am Diskurs teilzunehmen, in dem sie alle 30 Sekunden ein weiteres „Gutso?“ einstreute. “Angenehm! Wirklich sehr angenehm!“ schallte es daraufhin stets quer durch den Raum.

Spontanes feuchtes Prusten

Mir entfuhr angesichts dieser Loriotschen Szenerie ein spontanes feuchtes Prusten – in Bauchlage, mitten durch das Guckloch am oberen Liegenende und auf Imanes schlecht lackierte, in Temulatschen gequetschte Zehen. Immerhin ging wenigstens diese Peinlichkeit im lautstarken Trommelfeuer rechter und linker Haken unter. Der Tonfall des an mich gerichteten vergifteten Angebots „Wenntutwehbescheid!“ ließ klar werden, dass ein solcher Bescheid unabsehbare Folgen haben würde. Ich überlegte, angesichts meiner beiden auf Nierenhöhe gefühlten Kniescheiben, dann aber doch kurz, das weiße Handtuch unter meinem Kopf hervor zu zerren und in den Ring zu werfen. Dieser Gedankengang wurde jäh unterbrochen, weil sich die hyperaktive Fachkraft nunmehr überraschend den Ohrläppchen zu widmen begann; also: meinen Ohrläppchen. Zwischen Daumen und Zeigefinger wurden beide synchron gezwirbelt, bis sie sich anfühlten, als seien sie in ein Waffeleisen geraten. Zum Abschluss des Vorgangs bohrte “Imane” mir kurzentschlossen zwei ihrer Knubbelfinger in die Ohren, so dass selbst mein verzweifelter Versuch, mich irgendwie mit dem heiteren Plausch nebenan abzulenken, fehlschlagen musste.

Während es oben arbeitete, zerrte, kniff und drückte, versuchte ich, als wehrlose Verfügungsmasse, zu analysieren, anhand welcher Merkmale man eigentlich professionelle von amateurhaften Massagen unterscheiden könnte – und ob es vielleicht meiner mangelnden Fachkenntnis geschuldet war, dass ich gutes und schlechtes horizontales Gewerbe nicht voneinander zu trennen imstande war, oder aber mich gar fürderhin als Weichei einstufen lassen müsse. Da ”Imane”, nach wie vor auf mir kniend, inzwischen damit beschäftigt war, mir die Arme auszukugeln, besiegelte der mühsam unterdrückte Schmerzensschrei meine Erkenntnis, das laufende Geschehen für eine Art göttliche Prüfung zu halten. Irgendwer wollte mir da etwas sagen.

Herzhafter Hieb auf die Stirn

Die südostasiatische Kampfmaschine, sie hatte mich inzwischen kurzerhand in die Rückenlage befohlen, stand wie der Schnitter am Kopfende des Totenbetts und schien nun eine Art Lifting zu simulieren. Hierfür zerrte sie die Haut am Hinterkopf zusammen, bis es an Augenbrauen und Nase zog. Als Aufgebahrter war ich mir gewiss, dass das auf dem Gesicht platzierte Handtuch zweifellos dazu dienen sollte, bleibende Schäden an der Physiognomie für die Nachwelt unsichtbar zu machen. „Angenehm! Sehr angenehm!“ drang es aus der Nachbarkabine herüber. Grotesk, weil die dortige Bearbeiterin gerade eine Pause eingelegt hatte, um am Tresen einen Termin mit einer Kundin am Telefon zu besprechen. Ich grübelte, ob der Lustruf der omniverspannten Dame nebenan nun der Arbeitspause galt, dem aktuell kinderlosen Allgemeinbefinden oder irgendeinem anderen orgiastischen Zustand. Auch das blieb unbeantwortet, denn ein abschließender herzhafter Hieb auf meine Stirn beendete mein komatöses Sinnieren. Ich fühlte mich spontan an ein Video erinnert, in dem ein bärtiger Muselmann auf exakt diese Weise reihenweise verschleierte Frauen züchtigte.

Wie auch immer: Ich verzichtete darauf, ”Imane” nach verdächtigem Bartwuchs abzusuchen. Ich hatte überlebt. Das musste genügen. Nachdem mir das Stündlein geschlagen hatte, wankte ich aus der Oase des Daseins, atmete tief ein und erkannte noch auf dem Weg zurück ins Büro den tieferen Sinn. Mich. Wirft. Ganz sicher. Nichts mehr um.